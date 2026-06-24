کرناٹک: مارگدرسی چٹ فنڈ نے اپنی 130 ویں برانچ کا افتتاح کیا، صارفین کامیابی کی کہانیاں بتاتے ہیں
کرناٹک کے کالابوراگی میں مارگدرشک چٹ فنڈ کی ایک نئی شاخ کھولنے کا مقصد شمالی کرناٹک میں کمپنی کی موجودگی کو مضبوط بنانا ہے۔
Published : June 24, 2026 at 8:44 PM IST
گلبرگہ (کرناٹک): مارگدرسی چٹ فنڈ کی منیجنگ ڈائرکٹر (ایم ڈی) شیلجا کرن نے بدھ کو کلبرگی، کرناٹک میں کمپنی کی نئی شاخ کا عملی طور پر افتتاح کیا، جس سے مارگدرسی چٹ فنڈ کی ملک بھر میں 130 شاخیں ہو گئی، کرناٹک میں اس کی 29ویں شاخیں ہیں۔ ایم ڈی شیلجا نے افتتاحی تقریب میں موجود صارفین اور عملے کو اپنی مبارکباد اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ مارگادرشی چٹ فنڈ کی نئی شاخ پرانی جیورگی روڈ پر سدھیشور کلیان منڈپ کے قریب واقع ہے۔
تقریب میں شرکت کرنے والے بہت سے صارفین نے چٹ فنڈ کمپنی کے ساتھ اپنے تجربات کا اشتراک کیا اور بتایا کہ کس طرح چٹ فنڈ کی سرمایہ کاری نے انہیں مالی استحکام حاصل کرنے اور اپنی ذاتی اور کاروباری ضروریات کو پورا کرنے میں مدد فراہم کی ہے۔
رائچور کے ایک گاہک نتیانند پربھو نے کہا کہ وہ گزشتہ 23 سالوں سے مارگدرشک چٹ کے ساتھ سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، "میں نے 2002 میں منگلورو برانچ کے ذریعے سرمایہ کاری شروع کی تھی۔ گزشتہ برسوں میں، یہ ادارہ میرے لیے بہت فائدہ مند رہا ہے۔ یہ ایک قابل اعتماد کمپنی ہے، اور مجھے اپنی رقم حاصل کرنے میں کبھی کوئی دشواری نہیں ہوئی۔"
انہوں نے وضاحت کی کہ چٹ فنڈز عام بینکنگ خدمات سے مختلف ہوتے ہیں کیونکہ وہ کوآپریٹو سرمایہ کاری کے ماڈل پر کام کرتے ہیں جس میں ممبران باقاعدگی سے حصہ ڈالتے ہیں اور اجتماعی طور پر فوائد حاصل کرتے ہیں۔ ان کے مطابق، چٹ فنڈز ان افراد اور کاروباری افراد کے لیے زیادہ لچک پیش کرتے ہیں جنہیں کاروبار کی توسیع، تعمیرات یا دیگر مالی ضروریات کے لیے بڑی رقم کی ضرورت ہوتی ہے۔