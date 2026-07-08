3 لاکھ کا قرض، 18.60 لاکھ سود وصول کرنے کے باوجود مزید رقم کا مطالبہ، کرناٹک میں دو مبینہ سودخور گرفتار
گرفتار ملزمان کی شناخت آدتیہ اشوک بھوسلے اور ابھیشیک اشوک بھوسلے کے طور پر ہوئی ہے، جو رائے باغ قصبے کے رہنے والے ہیں۔
Published : July 8, 2026 at 1:28 PM IST
بیلگاوی: کرناٹک کے ضلع بیلگاوی میں پولیس نے دو نجی ساہوکاروں کو ایک مزدور سے مبینہ طور پر غیر قانونی اور بھاری سود وصول کرنے، مسلسل ہراساں کرنے اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دینے کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق ملزمان نے 3 لاکھ 10 ہزار روپے کے قرض کے بدلے متاثرہ شخص سے 18 لاکھ 60 ہزار روپے صرف سود کی مد میں وصول کر لیے، لیکن اس کے باوجود مزید رقم کا مطالبہ جاری رکھا۔
گرفتار ملزمان کی شناخت آدتیہ اشوک بھوسلے اور ابھیشیک اشوک بھوسلے کے طور پر ہوئی ہے، جو رائے باغ قصبے کے رہنے والے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ دونوں مبینہ طور پر بغیر لائسنس کے سود پر قرض دینے کا کاروبار چلا رہے تھے اور قرض لینے والوں سے غیر معمولی شرح سود وصول کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں ذہنی و جسمانی طور پر ہراساں کرتے تھے۔ پولیس کے مطابق متاثرہ مزدور وٹھل تکارام مانے نے دونوں ملزمان سے 3.10 لاکھ روپے قرض لیا تھا۔ شکایت کے مطابق ملزمان نے اس سے وقتاً فوقتاً 18.60 لاکھ روپے سود کی شکل میں وصول کیے، مگر اس کے باوجود مزید رقم کا مطالبہ کرتے رہے اور ادائیگی نہ کرنے پر قتل کی دھمکیاں بھی دیں۔
شکایت میں مزید کہا گیا ہے کہ ملزمان نے متاثرہ کو مقامی بازار جانے اور روزمرہ استعمال کی اشیاء خریدنے سے بھی روک دیا، جس کے باعث اس کا روزگار متاثر ہوا۔ مبینہ طور پر مسلسل دھمکیوں کے سبب اسے اپنا گھر چھوڑ کر ایک رشتہ دار کے فارم ہاؤس میں پناہ لینا پڑی۔ متاثرہ نے یہ بھی الزام لگایا کہ ملزمان نے قرض کے دباؤ میں آ کر اس سے یونین بینک اور کینرا بینک کے کئی خالی چیک اور 500 روپے کے اسٹامپ پیپرز پر بھی زبردستی دستخط کروا لیے۔
شکایت کی بنیاد پر پولیس نے بھارتیہ نیائے سنہتا (بی این ایس) کی دفعات 351(2) اور 352 کے علاوہ کرناٹک پروہیبیشن آف چارجنگ ایگزاربٹنٹ انٹرسٹ ایکٹ کی دفعات 3 اور 4 کے تحت مقدمہ درج کیا۔ دونوں ملزمان کو 4 جولائی کو گرفتار کرکے عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں سے انہیں 14 روزہ عدالتی تحویل میں بھیج دیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ معاملے کی مزید تفتیش جاری ہے۔
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بیلگاوی کے سپرنٹنڈنٹ آف پولیس کے راما راجن نے کہا کہ بغیر لائسنس سود پر قرض دینا اور قرض داروں کو غیر قانونی طریقوں سے ہراساں کرنا قابل سزا جرم ہے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ اگر کوئی شخص ایسے سود خوروں کی دھمکیوں یا استحصال کا شکار ہو تو بلا خوف و خطر قریبی پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائے۔