کرناٹک قانون ساز کونسل کے چیئرمین بسواراج ہوراٹی 14 اگست کو مستعفی ہوں گے، کانگریس کی تحریکِ عدم اعتماد کے بعد فیصلہ
گزشتہ چند دنوں سے وزیر اعلیٰ ڈی کے شیوکمار سمیت کانگریس کی اعلیٰ قیادت مسلسل بسواراج ہوراٹی سے مستعفی ہونے کی اپیل کر رہی تھی۔
Published : August 6, 2026 at 4:32 PM IST
بنگلور : کرناٹک قانون ساز کونسل کے چیئرمین بسواراج ہوراٹی نے اعلان کیا ہے کہ وہ 14 اگست کو اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیں گے۔ ان کا یہ فیصلہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب حکمراں کانگریس نے ان کے خلاف تحریکِ عدم اعتماد لانے کا فیصلہ کیا تھا۔
حال ہی میں قانون ساز کونسل کی چار نشستوں پر ہونے والے انتخابات میں کامیابی کے بعد کانگریس کو ایوانِ بالا میں واضح اکثریت حاصل ہو گئی ہے۔ اس نئی عددی برتری کے بعد پارٹی نے فیصلہ کیا کہ اب کونسل کے چیئرمین کا عہدہ بھی اس کے حصے میں ہونا چاہیے، اور اس مقصد کے لیے سینئر کانگریسی رہنما سلیم احمد کو چیئرمین کے امیدوار کے طور پر نامزد کر دیا گیا ہے۔
گزشتہ چند دنوں سے وزیر اعلیٰ ڈی کے شیوکمار سمیت کانگریس کی اعلیٰ قیادت مسلسل بسواراج ہوراٹی سے مستعفی ہونے کی اپیل کر رہی تھی، بی جے پی اور جنتا دل (سیکولر) پر مشتمل اتحاد، جس سے ہوراٹی کا تعلق ہے، ایوان میں اپنی اکثریت کھو چکا ہے۔
تاہم بسواراج ہوراٹی ابتدا میں استعفیٰ دینے پر آمادہ نہیں تھے۔ ان کا مؤقف تھا کہ پارلیمانی روایت کے مطابق ایک منتخب چیئرمین کو اپنی مدت پوری کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے، چاہے بعد میں ایوان میں سیاسی جماعتوں کی طاقت کا توازن تبدیل ہی کیوں نہ ہو جائے۔
جب ہوراٹی نے استعفیٰ دینے سے انکار کیا تو کانگریس نے واضح کر دیا کہ اگر وہ رضاکارانہ طور پر عہدہ نہیں چھوڑتے تو ان کے خلاف تحریکِ عدم اعتماد پیش کی جائے گی۔ جمعرات کو کرناٹک پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر بی کے ہری پرساد نے ہوراٹی سے ملاقات کر کے پارٹی کا حتمی فیصلہ ان تک پہنچایا، جس کے بعد انہوں نے مستعفی ہونے کا اعلان کیا۔
صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بسواراج ہوراٹی نے کہا کہ وزیر اعلیٰ نے دو مرتبہ فون کر کے ان سے استعفیٰ دینے کی درخواست کی تھی۔ انہوں نے کہا، "اب جب کہ میرے خلاف تحریکِ عدم اعتماد لانے کا فیصلہ ہو چکا ہے، میں کسی قسم کی سبکی یا ناخوشگوار صورتحال کا سامنا نہیں کرنا چاہتا، اس لیے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔"
انہوں نے مزید بتایا کہ وہ 14 اگست کو شروع ہونے والے مانسون اجلاس کے پہلے دن ایوان کو باضابطہ طور پر اپنے فیصلے سے آگاہ کرنے کے بعد استعفیٰ پیش کریں گے۔ ادھر اپوزیشن بی جے پی نے کانگریس کے فیصلے پر سخت اعتراض کرتے ہوئے اسے جمہوری روایات کے منافی قرار دیا ہے۔
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قانون ساز کونسل میں قائد حزب اختلاف چلاوادی نارائن سوامی نے کہا کہ چیئرمین کا عہدہ ایک آئینی منصب ہے اور صرف عددی اکثریت کی بنیاد پر انہیں ہٹانا مناسب روایت نہیں ہے۔ سیاسی مبصرین کے مطابق ہوراٹی کے استعفے کے بعد کانگریس کے امیدوار سلیم احمد کے قانون ساز کونسل کے نئے چیئرمین منتخب ہونے کی راہ ہموار ہو جائے گی، جس سے ایوانِ بالا میں بھی کانگریس کا مکمل کنٹرول قائم ہو جائے گا۔