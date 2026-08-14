کرناٹک اسمبلی کے اسپیکر منتخب ہوئے کانگریس کے جی ایس پاٹل، اپوزیشن نے انتخاب کا بائیکاٹ کیا
اسپیکر کے عہدے کے لیے اپوزیشن کی جانب سے کسی امیدوار کا نام پیش نہ کیے جانے کے باعث انتخاب رسمی کارروائی تک محدود رہا۔
Published : August 14, 2026 at 1:01 PM IST
بنگلور : کرناٹک قانون ساز اسمبلی میں جمعہ، 14 اگست کو کانگریس کے سینئر رکن اسمبلی گُروپداگوڑ سنگناگوڑا پاٹل، المعروف جی ایس پاٹل، کو اسمبلی کا نیا اسپیکر بلا مقابلہ منتخب کرلیا گیا۔ اپوزیشن جماعتوں بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) اور جنتا دل (سیکولر) کی جانب سے انتخابی عمل کا بائیکاٹ کیا گیا اور اسپیکر کے عہدے کے لیے کوئی امیدوار میدان میں نہیں اتارا گیا۔
جی ایس پاٹل کے نام کی تجویز وزیر اعلیٰ ڈی کے شیوکمار نے پیش کی، جبکہ نائب وزیر اعلیٰ جی پرمیشورا نے اس کی تائید کی۔ کارروائی کی صدارت کرنے والے پروٹیم اسپیکر ٹی بی جے چندرا نے صوتی ووٹ کے ذریعے پاٹل کے انتخاب کا اعلان کیا۔ اسپیکر کے عہدے کے لیے اپوزیشن کی جانب سے کسی امیدوار کا نام پیش نہ کیے جانے کے باعث انتخاب رسمی کارروائی تک محدود رہا۔ جمعہ کو اسمبلی اسپیکر کے ساتھ ساتھ قانون ساز کونسل کے چیئرمین کے انتخاب کا بھی شیڈول مقرر تھا۔
اس سے ایک روز قبل جمعرات کو جی ایس پاٹل نے اسمبلی اسپیکر اور کانگریس کے سینئر ایم ایل سی سلیم احمد نے قانون ساز کونسل کے چیئرمین کے عہدے کے لیے اپنے کاغذات نامزدگی داخل کیے تھے۔ دونوں نے بالترتیب اسمبلی سکریٹری ایم کے وشالاکشی اور کونسل سکریٹری جیوتی کے پاس نامزدگی کے کاغذات جمع کرائے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ ڈی کے شیوکمار، نائب وزیر اعلیٰ جی پرمیشورا، ریاستی کانگریس کے رہنما بی کے ہری پرساد سمیت کئی وزراء اور اراکین اسمبلی موجود تھے۔
جی ایس پاٹل کا انتخاب کرناٹک اسمبلی میں حالیہ کابینہ توسیع کے بعد ہونے والی اہم تبدیلیوں میں شمار کیا جا رہا ہے۔ اسپیکر کا عہدہ اس وقت خالی ہوگیا تھا جب سابق اسپیکر یو ٹی قادر نے 3 جون کو شیوکمار کی قیادت والی کابینہ میں وزیر کی حیثیت سے شامل ہونے سے قبل اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا۔
جی ایس پاٹل کا سیاسی سفر بھی طویل رہا ہے۔ وہ گدگ ضلع کی رون اسمبلی نشست کی نمائندگی کرتے ہیں اور 2023 کے اسمبلی انتخابات میں کانگریس کے امیدوار کی حیثیت سے کامیاب ہوئے تھے۔ سرکاری اسمبلی ریکارڈ میں بھی انہیں رون حلقے سے کانگریس کا منتخب رکن درج کیا گیا ہے۔
دوسری جانب قانون ساز کونسل کے چیئرمین کا عہدہ بھی حال ہی میں باسوراج ہورٹی کے استعفے کے بعد خالی ہوا تھا۔ حکمران کانگریس اتحاد کے پاس کونسل میں اکثریت ہونے کے باعث حکومت نے ہورٹی سے عہدہ چھوڑنے کا مطالبہ کیا تھا، بصورت دیگر ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لانے کا اشارہ دیا گیا تھا۔
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جی ایس پاٹل کے بلا مقابلہ انتخاب کے ساتھ ہی کرناٹک اسمبلی کو نیا اسپیکر مل گیا ہے۔ ان کے سامنے ایوان کی کارروائی کو غیر جانب دارانہ انداز میں چلانے، حکومت اور اپوزیشن کے درمیان توازن برقرار رکھنے اور آئینی و پارلیمانی روایات کی پاسداری کو یقینی بنانے کی اہم ذمہ داری ہوگی۔