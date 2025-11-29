کرناٹک کرسی تنازع: سدارامیا کے ساتھ ناشتے پر ملاقات 'نتیجہ خیز' رہی، شیوکمار
شیوکمار نے سدارامیا کے ساتھ ناشتے پر ہوئی میٹنگ کو "کرناٹک کی ترجیحات اور آگے کے لائحہ عمل پر نتیجہ خیز گفتگو" قرار دیا۔
Published : November 29, 2025 at 12:08 PM IST
بنگلورو: کرناٹک میں وزیر اعلیٰ کی کرسی کے لیے ریاستی قیادت میں چل رہے تنازع کے بیچ نائب وزیر اعلیٰ ڈی نے سنیچر کو وزیر اعلیٰ سدارامیا سے ناشتے پر ملاقات کی۔ اسی بیچ شیوکمار نے اس میٹنگ کے بعد 'ایکس' پر ایک پوسٹ میں لکھا کہ سی ایم سدارامیا کے ساتھ ناشتے پر ہوئی میٹنگ میں "نتیجہ خیز" بات چیت ہوئی۔
کانگریس ہائی کمان کے کہنے پر وزیر اعلیٰ سدارامیا نے اپنے نائب ڈے کے شیو کمار کو ناشتے پر مدعو کیا تاکہ سی ایم عہدے کے لیے چل رہی کھینچ تان کو باہمی بات چیت کے ذریعہ سلجھایا جا سکے۔
ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ಇಂದು ಅವರ ಕಾವೇರಿ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಉಪಾಹಾರ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.— DK Shivakumar (@DKShivakumar) November 29, 2025
Met Hon’ble CM Shri @siddaramaiah avaru at Cauvery Residence this morning for a breakfast meeting. A productive discussion on Karnataka’s priorities and the road ahead. pic.twitter.com/qhe7q5RNvi
ملاقات کے بعد شیوکمار نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا، "آج صبح کاویری رہائش گاہ پر عزت مآب سی ایم سدارامیا سے ناشتے پر ملاقات کی۔ اس دوران کرناٹک کی ترجیحات اور آگے کے لائحہ عمل پر نتیجہ خیز بات چیت ہوئی۔"
قابل ذکر ہے کہ 20 نومبر کو سدارامیا کے سی ایم دفتر میں ڈھائی سال مکمل ہونے کے بعد کرناٹک کانگریس میں اقتدار کی کشمکش عروج پر پہنچ گئی ہے اور شیوکمار نے سال 2023 کے اسمبلی انتخابات کے فوراً بعد راہل گاندھی کی موجودگی میں پارٹی نے ان کے اور سدارامیا کے درمیان اقتدار کی تقسیم کے ایک نامعلوم معاہدے کا حوالہ دیتے ہوئے اعلیٰ عہدے کے لیے متعدد بار دعویٰ کیا۔ پارٹی ہائی کمان نے مبینہ طور پر پارٹی کو اقتدار میں لانے کی کوششوں کے لیے دونوں کو 30 ماہ کی مدت کے لیے وزیر اعلیٰ بنانے کا فیصلہ کیا۔
سدارامیا نے کئی مواقع پر اقتدار کی تقسیم سے متعلق کسی معاہدے کے وجود کو مسترد کر دیا اور کہا کہ وہ سنہ 2028 تک وزیر اعلیٰ رہیں گے۔ دوسری طرف شیوکمار پارٹی لیڈر راہل گاندھی اور اے آئی سی سی کے صدر ملکارجن کھرگے پر مسلسل دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ معاہدے کی پاسداری کریں اور انہیں وزیر اعلیٰ بنائیں۔
مزید پڑھیں:
کرناٹک: سدارامیا اور شیوکمار کے بیچ آج ملاقات، برف پگھلے گی یا اختلاف بڑھے گا؟
سدارامیا نے وزیر اعلی کے طور پر بنے رہنے کا اشارہ دیا، کہا، اگلے سال 17 واں بجٹ پیش کروں گا
سدارامیا مزید تین سال تک وزیراعلیٰ رہیں گے: کانگریس ایم ایل اے رایاریڈی
سدارامیا نومبر میں سی ایم کی کرسی چھوڑ دیں گے؟ کرناٹک کے وزیر نے کا بڑا بیان
سدارامیا کا دعویٰ، مجھے ہٹانے کے لیے بی جے پی نے کانگریس ایم ایل ایز کو 50-50 کروڑ روپے کی پیشکش کی