باپ نے حاملہ بیٹی کا کر دیا قتل، بیٹی کے دوسری ذات کے لڑکے سے شادی کرنے پر تھا ناراض
یہ واقعہ کرناٹک کے ہبلی میں پیش آیا جہاں ایک بیٹی کو دوسری برادری کے لڑکے سے پیار ہوگیا۔ اس کا خمیازہ اسے بھگتنا پڑا۔
Published : December 22, 2025 at 12:27 PM IST
ہبلی (کرناٹک): ہبلی تعلقہ کے ایک گاؤں میں اتوار کے روز ایک باپ نے اپنی حاملہ بیٹی پر وحشیانہ حملہ کرکے اسے قتل کردیا۔ بیٹی کو محبت ہو گئی تھی اور اس نے ایک بین ذات والے شخص سے شادی کر لی تھی، جس سے لڑکی کے گھر والے ناراض ہو گئے تھے۔
بیٹی کی عمر تقریباً 19 سال اور وہ سات ماہ کی حاملہ تھی جب اسے قتل کیا گیا۔ لڑکی کے والد اور اس کے رشتہ داروں پر قتل کا الزام ہے۔ مہلک ہتھیاروں سے وحشیانہ حملے میں زخمی ہونے والی لڑکی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسی۔ انسانیت کو شرما دینے والے اس غیر انسانی فعل سے ضلع بھر میں غم و غصہ پھیل گیا ہے۔
کیا ہے پورا واقعہ؟
بتایا گیا ہے کہ لڑکی کو گاؤں کی دلت برادری کے ایک نوجوان سے محبت ہو گئی تھی، جس کا تعلق اونچی ذات سے تھا۔ اس کے گھر والوں نے اس شادی کی سخت مخالفت کی۔ سات ماہ قبل جوڑے نے پولیس کی موجودگی میں صلح کی بات چیت کے بعد شادی کی تھی۔ اپنی جان کے خوف سے فرار، لڑکی اور اس کا شوہر، جو ہاویری ضلع میں رہتے تھے، 8 دسمبر کو اپنے آبائی شہر واپس آئے۔
تاہم لڑکی کے والد اور اس کے رشتہ دار اس شادی سے نفرت اور غصہ سے بھر گئے۔ اتوار کی شام وہ نوبیاہتا جوڑے کے گھر میں داخل ہوئے اور مہلک ہتھیاروں سے لڑکی پر حملہ کر دیا۔ حملے کے دوران لڑکی کو بچانے کے لیے آنے والے سسرال والوں پر بھی اندھا دھند حملہ کیا گیا۔
والد سمیت تین ملزمین پولیس حراست میں
زیادہ خون بہنے کی وجہ سے لڑکی نجی اسپتال میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسی۔ دھارواڑ ضلع کے پولیس سپرنٹنڈنٹ گنجن آریہ اور دیگر پولیس افسران جائے وقوعہ پر پہنچے اور تحقیقات کی۔ پولیس، لڑکی کے والد سمیت تین ملزمین کو پہلے ہی حراست میں لے چکی ہے۔ ہبلی دیہی پولیس نے معاملہ درج کرلیا ہے۔
پولیس آفیسر کا بیان
دھارواڑ ضلع کے پولیس سپرنٹنڈنٹ گنجن آریہ نے کہا، "یہ واقعہ شام 6 سے 6:30 بجے کے درمیان پیش آیا اور قصورواروں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔" تین ملزمین کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ اسے ابھی تک غیرت کے نام پر قتل نہیں کہا جا سکتا۔ لڑکی کی شادی گزشتہ سال مئی میں ہوئی تھی تاہم اس کے والدین شادی پر راضی نہیں تھے۔ شاید یہی وجہ ہو سکتی ہے۔ معاملے کی جانچ کی جا رہی ہے۔
شادی نہ کی تو وہ خودکشی کر لے گی
شوہر کے رشتہ دار نے بتایا کہ کالج میں دونوں آپس میں پیار کرتے تھے، لڑکی کے سسر نے شادی سے پہلے اس کی کونسلنگ کی تھی، جب اسے اس بات کا علم ہوا تو اس نے اسے یہ کہہ کر چھوڑنے کا مشورہ دیا تھا کہ ہماری ذاتیں الگ ہیں اور ہم دونوں مختلف ذاتوں سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن لڑکی نے لڑکے سے کہا کہ اگر اس نے اس سے شادی نہ کی تو وہ خودکشی کر لے گی، "چنانچہ انہوں نے بعد میں شادی کر لی۔ وہ کچھ دن پہلے ہی شہر آئے تھے۔ لڑکی کے والد اور رشتہ دار جو گھر آئے تھے، انہوں نے سی سی ٹی وی توڑ دیے اور ان پر مہلک ہتھیاروں سے حملہ کیا۔"
نوٹ:
