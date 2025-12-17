ETV Bharat / state

خاتون ڈاکٹر بغیر کسی معاوضے کے گردہ عطیہ کرسکیں گی: کرناٹک ہائی کورٹ کی اجازت

چونکہ ڈاکٹر ذیابیطس سے متعلق خاندانی تاریخ رکھتی ہیں، اسی لئے ہسپتال نے ان کی گردہ عطیہ کرنے کی درخواست کو مسترد کردیا تھا۔

خاتون ڈاکٹر بغیر کسی معاوضے کے گردہ عطیہ کرسکیں گی: کرناٹک ہائی کورٹ کی اجازت
خاتون ڈاکٹر بغیر کسی معاوضے کے گردہ عطیہ کرسکیں گی: کرناٹک ہائی کورٹ کی اجازت (Representational Picture (ETV Bharat))
By ETV Bharat Urdu Team

Published : December 17, 2025 at 7:49 PM IST

بنگلور : کرناٹک ہائی کورٹ نے بدھ کے روز ایک اہم فیصلے میں 58 سالہ خاتون ڈاکٹر کو بغیر کسی مالی فائدے یا انعام کی توقع کے اپنا ایک گردہ عطیہ کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ عدالت نے اسپتال کی آرگن ٹرانسپلانٹ کمیٹی کو اس حوالے سے فوری کارروائی کی ہدایت بھی دی ہے۔ جسٹس سورج گووندراجو کی سربراہی میں قائم بنچ نے اس ڈاکٹر کی درخواست پر سماعت کی، جنہوں نے عدالت سے رجوع اس وقت کیا تھا جب منی پال اسپتال کی آرگن ٹرانسپلانٹ کمیٹی نے ان کی درخواست مسترد کر دی تھی۔

اسپتال نے عدالت کو بتایا کہ پانچ ایسے غیر رشتہ دار مریضوں کی نشاندہی کی جا چکی ہے جو گردہ وصول کرنے کے اہل ہیں، تاہم ان کے ساتھ مطابقت جانچنے کے لیے مزید طبی ٹیسٹ درکار ہوں گے، جن میں تقریباً تین سے چار ہفتے لگ سکتے ہیں۔ عدالت نے کہا کہ چونکہ درخواست گزار خود ایک ڈاکٹر ہیں، اس لیے وہ گردہ عطیہ کرنے کے تمام طبی اور جسمانی پہلوؤں سے بخوبی واقف ہیں۔

عدالت نے یہ بھی نوٹ کیا کہ انہوں نے اپنی آزاد مرضی اور خالص انسانی خدمت کے جذبے کے تحت یہ فیصلہ کیا ہے۔ ہائی کورٹ نے ٹرانسپلانٹ کمیٹی کو ہدایت دی کہ وہ ضروری طبی ٹیسٹ مکمل کر کے رپورٹ ایک ہفتے کے اندر کمیٹی کے سامنے پیش کرے اور اس کے بعد گردہ ٹرانسپلانٹ کے عمل کو آگے بڑھایا جائے۔

قابلِ ذکر ہے کہ اسپتال کمیٹی نے ابتدائی طور پر درخواست اس بنیاد پر مسترد کی تھی کہ خاتون ڈاکٹر کے خاندان میں ذیابیطس کی تاریخ موجود ہے، جس سے مستقبل میں ان کے گردوں پر اثر پڑ سکتا ہے۔ تاہم، عدالت نے اس دلیل کو ناکافی قرار دیتے ہوئے انسانی ہمدردی اور طبی شعور کو مقدم رکھا۔

