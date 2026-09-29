بنگلور کے شہری کو 2.77 کروڑ روپے معاوضہ دینے کا حکم، درخت کی ٹہنی گرنے سے ہوئے تھے زخمی
ہائی کورٹ نے متاثرہ شخص جی چندن کی درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے GBA کو 6 فیصد معاوضے کی رقم ادا کرنے کا حکم دیا۔
Published : September 29, 2026 at 5:25 PM IST
بنگلور: کرناٹک ہائی کورٹ نے گریٹر بنگلور اتھارٹی (GBA) کو ایک شخص کو 2.77 کروڑ روپے معاوضہ ادا کرنے کی ہدایت دی ہے، جو مارچ 2024 میں درخت کی ایک بھاری ٹہنی گرنے سے شدید زخمی ہو گیا تھا۔ ہائی کورٹ نے جی بی اے (GBA) کی لاپرواہی پر سخت برہمی کا اظہار بھی کیا، کیونکہ سڑک پر موجود ایک خطرناک درخت کی ٹہنی گرنے کے خطرے کے بارے میں پہلے سے علم ہونے کے باوجود انہوں نے فوری طور پر کوئی کارروائی نہیں کی تھی۔
عدالت نے جی بی اے کو حکم دیا کہ وہ جی چندن کو 2,77,29,695 روپے کا معاوضہ ادا کرے، جن پر درخت کی ٹہنی گرنے سے سنگین چوٹیں آئی تھیں۔ اس کے علاوہ، عدالت نے بنگلور شہر میں خطرناک درختوں کو ہٹانے سمیت شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے اقدامات کے حوالے سے ریاستی حکومت کو کئی اہم ہدایات بھی جاری کیں۔
جسٹس سورج گووند راج کی سنگل بینچ نے 38 سالہ چندن کی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے، معاوضے کی یہ رقم 6 فیصد سود کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔
عدالت نے ہدایت دی کہ سابقہ بی بی ایم پی (بُرہت بنگلور مہانگر پالیکا) کی طرف سے پہلے ہی دیے گئے 5 لاکھ روپے کو معاوضے کی کل رقم سے منہا (Minus) کر کے باقی رقم ادا کی جائے۔ حادثے کی تاریخ— 7 مارچ 2024— سے لے کر ادائیگی کے دن تک سالانہ 6 فیصد کی شرح سے سود لاگو ہوگا۔ بینچ نے مزید ہدایت دی کہ بی بی ایم پی اور متعلقہ شہری بلدیاتی اداروں کو فیصلے کی کاپی ملنے کے 12 ہفتوں کے اندر آر ٹی جی ایس (RTGS) کے ذریعے اس رقم کی ادائیگی کرنی ہوگی۔
عدالت نے واضح کیا کہ درخت کاٹنے کی اجازت دینے میں لگائے گئے 13 دن کوئی معمولی تاخیر نہیں تھی۔ عدالت نے بی بی ایم پی (BBMP) کی اس دلیل کو مکمل طور پر مسترد کر دیا کہ درخت ایک نجی پراپرٹی (پراپرٹی) پر تھا اور یہ واقعہ محض ایک قدرتی آفت یا حادثہ تھا۔ عدالت نے یاد دلایا کہ کسی بھی ممکنہ خطرے کے بارے میں پہلے سے اطلاع ملنے کے بعد شہریوں کی حفاظت کے لیے ضروری اقدامات کرنا بی بی ایم پی کی قانونی ذمہ داری ہے۔ بینچ نے کہا کہ جب خطرے کا پہلے سے علم ہو، تو قدرتی وجوہات کو بہانہ بنا کر اپنی ذمہ داری سے پلہ نہیں جھاڑا جا سکتا۔
7 مارچ 2024 کی صبح تقریباً 10 بجے، ایک نجی کمپنی کے ملازم چندن بنگلور کے شانتالا نگر میں کانونٹ روڈ پر اپنے کام پر جا رہے تھے۔ اسی دوران، گڈ شیفرڈ کانونٹ اسکول کے کیمپس میں لگے گلموہر کے درخت کی ایک بھاری اور موٹی ٹہنی اچانک ان کی گردن پر آ گری۔ اس کی وجہ سے ان کی ریڑھ کی ہڈی (Spine) میں شدید چوٹ آئی، جس کے لیے فوری سرجری کرنی پڑی۔ اس حادثے کے بعد وہ 'ٹرامیٹک پیراپلیجیا' (Traumatic Paraplegia - دونوں ٹانگوں کا فالج) کا شکار ہو گئے۔ اگرچہ میڈیکل سرٹیفکیٹ میں ان کی معذوری 85 فیصد دکھائی گئی تھی، لیکن ہائی کورٹ نے ان کے روزگار، روزی روٹی اور روزمرہ کے کاموں پر پڑنے والے اثرات کو مدِ نظر رکھتے ہوئے ان کی معذوری کو 100 فیصد تسلیم کیا۔
دلچسپ بات یہ ہے کہ گڈ شیفرڈ کانونٹ اسکول نے 16 فروری 2024 کو ہی اس خطرناک ٹہنی کے بارے میں بی بی ایم پی کو ایک خط لکھا تھا، اور یہ خط 22 فروری کو بی بی ایم پی کے دفتر میں جمع کرایا گیا تھا۔ اسکول نے واضح الفاظ میں وارننگ دی تھی کہ یہ ٹہنی "کسی بھی وقت ٹوٹ کر گر سکتی ہے اور بچوں، وہاں کے رہائشیوں اور گاڑیوں کے لیے ایک بڑا خطرہ بن سکتی ہے۔" اس کے باوجود، بی بی ایم پی نے ٹہنی کو کاٹنے کی اجازت 7 مارچ کو دی— یعنی بالکل اسی دن جس دن یہ المناک حادثہ پیش آیا۔ ہائی کورٹ نے ان تمام حقائق اور شواہد کو سامنے رکھتے ہوئے معاوضے کا یہ تاریخی حکم جاری کیا۔
عوامی تحفظ کے حوالے سے جی بی اے کو ہائی کورٹ کی ہدایات
جامع حفاظتی نظام: حکومت کو ایک وسیع اور جامع حفاظتی نظام تیار کرنا چاہیے جو نہ صرف خطرناک درختوں پر بلکہ ان تمام پہلوؤں پر توجہ مرکوز کرے جو عوام کی جان و مال کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔
خطروں کی نشاندہی: سڑکوں کے گڑھے، کھلے مین ہول اور نالیاں، بجلی کے لٹکتے تار یا دیگر خطرات، مخدوش (خطرناک) عمارتیں اور زیرِ تعمیر مقامات جیسے تمام خطرات کی لازمی طور پر نشاندہی کی جانی چاہیے۔
مشترکہ ڈیجیٹل سسٹم: شہریوں کے لیے ایک ایسا ڈیجیٹل پورٹل یا سسٹم قائم کیا جانا چاہیے جس کے ذریعے وہ تصاویر، ویڈیوز اور لوکیشن (مقام) کی تفصیلات کے ساتھ اپنی شکایتیں آسانی سے درج کرا سکیں۔
ٹریکنگ کی سہولت: ہر شکایت کو ایک مخصوص شناختی نمبر (یونیک آئی ڈی) دیا جانا چاہیے، اور عوام کو شکایت درج ہونے سے لے کر اس کے حل ہونے تک کی موجودہ صورتحال (اسٹیٹس) کو ٹریک کرنے کی سہولت ملنی چاہیے۔
خطروں کی درجہ بندی: خطرات کو ان کی سنگینی کے حساب سے ہنگامی (Emergency)، شدید (High)، درمیانے (Medium) یا عام (Normal) زمرے میں تقسیم کیا جانا چاہیے، اور مستقل بنیادوں پر فوری بچاؤ کے اقدامات نافذ کیے جانے چاہئیں۔
مصنوعی ذہانت (AI) کا محدود استعمال: اگرچہ خطرات کی جلد نشاندہی کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس (AI) پر مبنی سسٹمز کا استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن انہیں قانونی خلاف ورزی کا فیصلہ کرنے یا کسی کی ذمہ داری طے کرنے کا اختیار ہرگز نہیں دیا جانا چاہیے۔
وقت کی حد: اس سسٹم کو سب سے پہلے بنگلور شہر میں نافذ کیا جانا چاہیے، اور ہائی کورٹ کی ان اہم ترین ہدایات پر اگلے چھ ماہ کے اندر عمل درآمد یقینی بنایا جانا چاہیے۔