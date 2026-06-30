دہشت گرد کے پاسپورٹ کی غیر قانونی تجدید کیس میں کرناٹک ہائی کورٹ سخت، منگلور کے ٹریول ایجنٹ کی درخواست خارج
عدالت نے پولیس کانسٹیبل کے کردار پر سخت حیرت کا اظہار کیا، جس نے ایک پتہ پر 15 پاسپورٹ درخواستوں کی منظوری دے دی تھی۔
Published : June 30, 2026 at 5:14 PM IST
بنگلور: کرناٹک ہائی کورٹ نے منگلورو کے ایک ٹریول ایجنٹ کے خلاف درج فوجداری مقدمہ ختم کرنے سے انکار کرتے ہوئے سخت ریمارکس دیے ہیں اور کہا ہے کہ جو بھی افراد دہشت گردوں یا ملک دشمن عناصر کی کسی بھی شکل میں مدد کرتے ہیں، انہیں قانون کے کٹہرے میں لانا ناگزیر ہے۔ جسٹس ایم ناگ پرسنّا نے ٹریول ایجنٹ حیدر کی جانب سے مقدمہ خارج کرنے کی درخواست مسترد کرتے ہوئے کہا کہ "جو لوگ ملک کے مفادات کے خلاف کام کرتے ہیں، انہیں انصاف کے کٹہرے میں لانا ضروری ہے۔ خواہ وہ عام شہری ہوں، دلال ہوں یا سرکاری ملازم، ملک سے غداری ناقابل معافی جرم ہے۔"
عدالت نے مزید کہا کہ صرف دہشت گردی کی کارروائیوں میں براہِ راست ملوث افراد ہی نہیں بلکہ ان کے لیے جعلی دستاویزات تیار کرنے والے، سہولت فراہم کرنے والے اور ہر وہ شخص جو اس مجرمانہ سلسلے کی کسی بھی کڑی کا حصہ ہو، قانون کی گرفت میں آنا چاہیے۔ جسٹس ناگ پرسنّا نے واضح کیا کہ اگر درخواست گزار بے گناہ ہے تو اسے ٹرائل کا سامنا کرنا چاہیے اور عدالت سے بریت حاصل کرنی چاہیے، تاہم قومی سلامتی سے متعلق سنگین الزامات کو صرف ہمدردی، بیماری یا ذاتی حالات کی بنیاد پر ختم نہیں کیا جا سکتا۔
سماعت کے دوران عدالت نے ایک پولیس کانسٹیبل کے کردار پر بھی سخت حیرت کا اظہار کیا، جس نے ایک ہی پتے پر مبنی 15 پاسپورٹ درخواستوں کی بغیر کسی تصدیق کے منظوری دے دی تھی۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ "یہ صرف انتظامی غفلت نہیں بلکہ ایک ایسی سنگین کوتاہی ہے جو ملک کی خودمختاری اور قومی سلامتی کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔" عدالت نے ریاستی حکومت کو ہدایت دی کہ متعلقہ پولیس اہلکار کے خلاف قانونی کارروائی کی اجازت سے متعلق زیر التوا تجویز پر جلد فیصلہ کیا جائے۔
تفتیشی ریکارڈ کے مطابق منگلورو میں ٹریول ایجنسی چلانے والے حیدر پر الزام ہے کہ اس نے آندھرا پردیش اینٹی ٹیررسٹ اسکواڈ (اے ٹی ایس) کو مطلوب دہشت گرد ابراہیم خلیل سمیت 15 افراد کے پاسپورٹ غیر قانونی طریقے سے تجدید کرائے۔ پولیس کے مطابق تمام درخواستوں میں اس نے اپنا ذاتی پتہ بطور مستقل رہائشی پتہ درج کرایا اور جعلی دستاویزات تیار کرکے پولیس ویری فکیشن کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔
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اس معاملے میں منگلورو نارتھ ایسٹ پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج کیا گیا تھا، جس کے بعد پولیس نے تحقیقات مکمل کرکے عدالت میں چارج شیٹ داخل کی۔ بعد ازاں ملزم نے مقدمہ ختم کرنے کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کیا، تاہم عدالت نے اس کی درخواست مسترد کرتے ہوئے واضح کر دیا کہ قومی سلامتی سے متعلق ایسے معاملات کی مکمل عدالتی سماعت ضروری ہے اور قانون اپنی آخری کڑی تک پہنچ کر ہی انصاف فراہم کرے گا۔