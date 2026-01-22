کرناٹک: گورنر تھاورچند گہلوت کا اسمبلی کے مشترکہ اجلاس میں مختصر خطاب، کانگریس کا شدید احتجاج
کرناٹک کے گورنر تھاور چند گہلوت نے جمعرات کو اسمبلی میں ریاستی حکومت کے روایتی خطاب کے کچھ حصے پڑھنے سے انکار کردیا۔
Published : January 22, 2026 at 1:34 PM IST
بنگلور: کرناٹک کے گورنر تھاورچند گہلوت نے جمعرات کو ریاستی مقننہ کے مشترکہ اجلاس سے محض دو سطروں پر مشتمل خطاب کے بعد اپنی تقریر ختم کر دی، جس پر کانگریس ارکان نے ایوان میں شدید احتجاج کیا اور ’’شیم شیم‘‘ کے نعرے لگائے۔ گورنر نے اراکین کو سلام کرنے کے بعد کہا کہ انہیں مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ انہوں نے مختصر خطاب میں کہا، ’’میری حکومت ریاست کی معاشی، سماجی اور بنیادی ڈھانچے کی ترقی کو دوگنا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ جئے ہند، جئے کرناٹک۔‘‘ یہ خطاب انہوں نے ہندی میں پڑھا۔
گورنر کا یہ مختصر خطاب راج بھون اور کانگریس کی زیر قیادت ریاستی حکومت کے درمیان جاری کشیدگی کے پس منظر میں آیا ہے، جو غیر بی جے پی حکومت والی ریاستوں میں گورنر اور حکومت کے درمیان ٹکراؤ کی تازہ مثال ہے۔ اس سے قبل بدھ کے روز گورنر نے اسمبلی سے روایتی خطاب دینے سے انکار کر دیا تھا، جس کے باعث حکومت کی پالیسیوں پر مبنی تقریر کے مستقبل پر تعطل پیدا ہو گیا تھا۔
سرکاری طور پر تیار کردہ تقریر کے 11 پیراگراف میں مبینہ طور پر مرکزی حکومت کی پالیسیوں، ایم جی نریگا کی ’’منسوخی‘‘ اور فنڈز کی تقسیم جیسے معاملات پر تنقیدی نکات شامل تھے، جنہیں گورنر حذف کروانا چاہتے تھے۔ بدھ کی شام وزیر قانون و پارلیمانی امور ایچ کے پاٹل کی قیادت میں ایک وفد نے گورنر سے ملاقات کی، جس میں ایڈوکیٹ جنرل کے ششی کرن شیٹی اور وزیر اعلیٰ کے قانونی مشیر اے ایس پونا بھی شامل تھے، تاہم معاملہ حل نہ ہو سکا۔
جمعرات کو گورنر کی آمد پر وزیر اعلیٰ سدارامیا، اسمبلی اسپیکر یو ٹی قادر، قانون ساز کونسل کے چیئرمین بسوراج ہورٹی اور وزیر ایچ کے پاٹل نے ان کا استقبال کیا، مگر مختصر خطاب کے بعد سیاسی تنازع مزید گہرا ہو گیا۔