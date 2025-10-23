بنگلورو میں دوسرا بین الاقوامی ہوائی اڈہ ہوگا، تین مقامات کو شارٹ لسٹ کیا گیا ہے
اے اے آئی نے اپریل میں نئے ہوائی اڈے کے لیے بنگلورو کے آس پاس کے تین مقامات کا معائنہ کیا
Published : October 23, 2025 at 6:41 PM IST
بنگلورو: کرناٹک حکومت نے بنگلورو کے دوسرے بین الاقوامی ہوائی اڈے کے لیے تین ممکنہ مقامات کو شارٹ لسٹ کیا ہے۔ دو کاگلی پورہ اور ہاروہلی کے قریب کنکا پورہ روڈ پر ہیں، اور تیسرا نیل منگلا-کنیگل روڈ پر چکاسولور کے قریب ہے۔ ائیرپورٹس اتھارٹی آف انڈیا (اے اے آئی) نے اپریل میں ان مقامات کا معائنہ کیا۔
کرناٹک کے وزیر صنعت ایم بی پاٹل نے جمعرات کو کہا کہ بنگلورو کے قریب تعمیر ہونے والے دوسرے بین الاقوامی ہوائی اڈے کے لیے جگہ کا انتخاب خالصتا میرٹ پر کیا جائے گا نہ کہ دیگر عوامل پر۔ جمعرات کو بنگلورو میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے، وزیر پاٹل نے کہا کہ اگرچہ ریاستی حکومت کی طرف سے تجویز کردہ مقامات پر ایم ایل اے اور دیگر اسٹیک ہولڈرز کے درمیان اختلافات ہیں، لیکن حتمی فیصلہ فزیبلٹی اور قابل عمل مطالعہ کی بنیاد پر لیا جائے گا جو ابھی ہونا باقی ہے۔
انہوں نے کہا، "امید ہے کہ اے اے آئی نے اپنی پیشگی فزیبلٹی رپورٹ 2-3 دنوں میں پیش کرے گا اے اے آئی کی رائے ملنے کے بعد، ہم فزیبلٹی اور قابل عمل مطالعہ کرنے کے لیے کنسلٹنٹس کو شامل کریں گے۔ اس کے بعد مقام کو حتمی شکل دی جائے گی۔
وزیر نے کہا کہ حکومت ان کنسلٹنٹس کی خدمات حاصل کرنے پر غور کر رہی ہے جنہوں نے نوئیڈا اور نوی ممبئی میں حال ہی میں تیار کیے گئے بین الاقوامی ہوائی اڈوں کے لیے فزیبلٹی اسٹڈیز کی ہیں۔
شمالی اور مغربی کرناٹک کے ایم ایل اے نیل منگلا کے قریب مقام کا مطالبہ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ بنگلورو کے راستے میں ہے، جب کہ نائب وزیر اعلی ڈی کے شیوکمار سمیت کچھ ایم ایل اے کنکا پورہ روڈ پر جگہ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔
پاٹل نے کہا، "ایم ایل اے اور عوام کے مطالبات یا خواہشات کچھ بھی ہوں، بالآخر سرمایہ کار فزیبلٹی اسٹڈی، مسافروں اور کارگو کی تعداد کی بنیاد پر مقام کا انتخاب کیا جائے گا۔
ریاستی حکومت ہوائی مسافروں کی بڑھتی ہوئی تعداد سے فائدہ اٹھانے کے لیے بنگلورو کے قریب دوسرا بین الاقوامی ہوائی اڈہ بنانے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ یہ تمل ناڈو کے ایک شہر ہوسور کے قریب بین الاقوامی ہوائی اڈے کی تعمیر کے منصوبوں کو بھی ناکام بنانا چاہتی ہے، جو موجودہ بنگلورو بین الاقوامی ہوائی اڈے سے 75 کلومیٹر دور ہے۔ ہوسور کرناٹک سرحد کے قریب واقع ہے۔
2031 تک دوسرا ہوائی اڈہ تیار کرنے کی تیاریاں
کرناٹک حکومت کا مقصد 2031 تک دوسرا ہوائی اڈہ تیار کرنا ہے، کیونکہ بنگلور انٹرنیشنل ایئرپورٹ لمیٹڈ اور شہری ہوا بازی کی وزارت کے درمیان طے پانے والا معاہدہ 2033 میں ختم ہو رہا ہے، جس کے مطابق کیمپگوڈا انٹرنیشنل ایئرپورٹ (KIA) کے 150 کلومیٹر کے اندر کوئی نیا ہوائی اڈہ قائم نہیں کیا جا سکتا ہے۔