سدارامیا حکومت نے 1,777 ایکڑ اراضی کو خصوصی زرعی زون قرار دے دیا، کسان ناراض
یہ زمین ابتدائی میں ایرو اسپیس پارک کیلئے حاصل کی گئی تھی لیکن بعد میں کسانوں کے احتجاج کی وجہ سے اسے چھوڑ دیا گیا۔
Published : December 11, 2025 at 9:49 AM IST
بنگلورو: بنگلورو بین الاقوامی ہوائی اڈے کے قریب 1,777 ایکڑ اراضی کو مستقل خصوصی زرعی زون قرار دینے کے کرناٹک حکومت کے فیصلے سے تنازع کھڑا ہو گیا ہے۔ کسان اس اقدام کو انتقامی کارروائی کے طور پر دیکھ رہے ہیں اور انہیں مستقبل میں اپنی زمینوں کی قیمت گھٹنے کا خدشہ ہے۔
چھ دسمبر کو حکومت نے ایک حکم نامہ جاری کیا جس میں چنارایا پٹنہ اور دیوناہلی تعلقہ کے 13 دیہاتوں میں پھیلی ہوئی ان زمینوں کو مستقل زرعی زون قرار دے دیا اور کسانوں کو ان زمینوں پر کسی قسم کی تجارتی سرگرمیوں سے منع کر دیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ 1,777 ایکڑ اراضی ابتدائی طور پر ایک ہائی ٹیک ڈیفنس اور ایرو اسپیس پارک کی ترقی کے لیے حاصل کی گئی تھی لیکن بعد میں کسانوں کے احتجاج کے ساڑھے تین سال (1,194 دن) کے بعد یہ فیصلہ واپس لے لیا گیا۔
دیوناہلی کے کسان رہنما کراہلی سرینواس نے ریاستی حکومت کے فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ "صرف ہمیں ہراساں کرنے کے لیے ہماری زمین کو مستقل زرعی زون قرار دیا گیا ہے، کیونکہ ہم نے حکومت کے سامنے ڈٹ کر اس کی مرضی کے خلاف اپنی زمین واپس لے لی۔ ایسا لگتا ہے کہ حکومت اسے مستقل زرعی زون بنر کر بدلہ لے رہی ہے۔"
انہوں نے کہا کہ کسان علاقے کو زرعی زون قرار دینے کے خلاف نہیں ہیں، بلکہ حکومت کی طرف سے عائد پابندیوں کے خلاف ہیں۔ سرینواس نے پوچھا، "مستقل زرعی زون کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنی زمین پر کھیتی باڑی کے علاوہ کچھ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی کسان مستقبل میں کوئی صنعت شروع کرنا چاہتا ہے یا اسے صنعتی مقاصد کے لیے بیچنا چاہتا ہے، تو انہیں اس کی اجازت نہیں ہو گی۔ یہ کیسا فیصلہ ہے؟ ایسی پابندیاں کیوں ہیں؟"
تاہم، حکومت نے ان الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ اس نے ان زمینوں کو ان کے مفادات کے تحفظ کے ارادے سے زرعی زون قرار دیا ہے۔ حکومت کے مطابق اپنی زمین واپس مانگتے وقت کسانوں نے کہا کہ وہ اسے کاشتکاری کے مقاصد کے لیے واپس چاہتے ہیں۔ محکمہ صنعت کے پرنسپل سکریٹری ایس سیلوا کمار نے پیر کو ایک پریس ریلیز میں کہا کہ ان کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے حکومت نے اس علاقے کو زرعی زون قرار دیا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ مستقل زون کا اعلان کرنے سے کسانوں کی آزادی یا اپنی زمین بیچنے کا حق متاثر نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ "ان پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ کسانوں کو اپنی زمین بیچنے کی آزادی ہے۔" انہوں نے مزید کہا کہ اس اعلان سے کسانوں کو بھی بہت سے فوائد حاصل ہوں گے۔ ریلیز میں کہا گیا، "خصوصی زرعی زونز کا اعلان کرنے سے حکومت زراعت میں سرمایہ کاری کو راغب کرنے کی امید رکھتی ہے۔ مزید برآں کسان اعلیٰ پیداوار دینے والے بیجوں کی اقسام اور جدید زرعی ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جن میں مٹی اور پانی کا بہتر انتظام، براہ راست مارکیٹ تک رسائی، ای ٹریڈنگ، اور بہت کچھ شامل ہے۔"
وہیں سرینواس نے کہا کہ "یہ چیزیں کاغذ پر اچھی لگتی ہیں۔ حکومت کو ایسا زون کہیں اور قائم کرنا چاہیے، نہ کہ ہماری زمینوں پر۔ ہمیں ان کے تعاون کی ضرورت نہیں ہے۔" انہیں ہمیں بغیر کسی پابندی کے امن سے رہنے دینا چاہیے۔" سیول کمار کے اس دعوے کے بارے میں کہ کسان اپنی زمین بیچنے کے لیے آزاد ہوں گے، سرینواس نے کہا، "ہم بیچنے کے لیے آزاد ہوں گے۔ لیکن ہماری زمین خریدنے کے لیے کون آگے آئے گا جب اسے صرف زراعت کے لیے استعمال کرنا لازم ہو گا؟‘‘ انہوں نے پوچھا۔
انہوں نے کہا کہ کسان وکلاء اور سول سوسائٹی کے نمائندوں بشمول اداکار پرکاش راج سے مشورہ کر رہے ہیں، جنہوں نے ان کے پہلے احتجاج کی حمایت کی تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ’’ان لوگوں سے مشاورت کے بعد ہم اپنا اگلا لائحہ عمل طے کریں گے۔''
