کیا ہے کرناٹک حکومت کا ہیٹ اسپیچ بل، بی جے پی کیوں ہے آگ بگولا، یہاں جانیں
مرکزی وزیر پرہلاد جوشی کا کہنا ہے کہ کرناٹک حکومت کا اشتعال انگیز تقریر بل ناقدین کو خاموش کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔
Published : December 12, 2025 at 7:52 PM IST
نئی دہلی: مرکزی وزیر پرہلاد جوشی نے جمعہ کو الزام لگایا کہ کرناٹک حکومت کا اشتعال انگیز تقریر کا بل (ہیٹ اسپیچ بل) "ناقدین کو خاموش کرنے" اور خود کو احتساب سے بچانے کے لیے بنایا گیا ہے۔
کرناٹک کا ہیٹ اسپیچ بل کیا ہے:
ریاستی حکومت نے بدھ کے روز اسمبلی میں کرناٹک اشتعال انگیز تقریر اور نفرت پر مبنی جرائم (روک تھام) بل پیش کیا ہے جس میں 10 سال تک کی قید اور زیادہ سے زیادہ ایک لاکھ روپے جرمانے کی تجویز دی گئی ہے۔
بل میں نفرت پر مبنی جرائم یا زبان، جائے پیدائش، ذات پات، مذہب، نسل یا اسی طرح کی بنیادوں پر مبنی نفرت انگیز تقریر قابل سزا جرم ہو گی۔ اگر یہ قانون بن جاتا ہے تو اس میں ڈیجیٹل پلیٹ فارمز جیسے سوشل میڈیا کمپنیوں، سرچ انجنوں، ٹیلی کام آپریٹرز، آن لائن مارکیٹس اور انٹرنیٹ سروس فراہم کرنے والوں پر بھی جوابدہی لاگو کرتا ہے۔
ڈپٹی کمشنرز کو فرقہ وارانہ کشیدگی کا سامنا کرنے والے علاقوں میں اشتعال انگیز بیانات پر پابندی لگانے کا اختیار دیا جائے گا۔ وہ عوامی جلسوں، جلوسوں، لاؤڈ اسپیکرز یا کسی ایسی سرگرمی پر عارضی پابندی بھی لگا سکتے ہیں جو خوف یا نفرت پھیلاتی ہو۔ اس طرح کے آرڈرز ابتدائی طور پر 30 دن تک چل سکتے ہیں اور اگر ضرورت ہو تو 60 دن تک بڑھائے جا سکتے ہیں۔
بل میں نفرت انگیز تقریر کے مرتکب پائے جانے والے کسی بھی شخص کے لیے 10 سال قید کی سزا تجویز کی گئی ہے جو مذہب، ذات، جنس، جنسی رجحان، زبان، معذوری، قبیلے یا رہائش کی جگہ کی بنیاد پر کسی شخص یا گروہ کے خلاف نفرت پھیلاتا ہے یا اسے بھڑکاتا ہے۔
Karnataka’s Congress regime is misusing legislation to control public opinion. A 10-year jail term for “hate speech”?— Pralhad Joshi (@JoshiPralhad) December 12, 2025
Is this to curb hate speech or to curb freedom of speech itself?
Is this for maintaining harmony, or for silencing every voice that questions their failures?…
بی جے پی نے بل کی مخالفت کی:
اس اقدام پر سخت ردعمل ظاہر کرتے ہوئے، کرناٹک کے دھارواڑ لوک سبھا حلقہ سے بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ و مرکزی وزیر پرہلاد جوشی نے ایکس پر پوسٹ میں کہا، "کرناٹک کی کانگریس حکومت رائے عامہ کو کنٹرول کرنے کے لیے قانون سازی کا غلط استعمال کر رہی ہے۔" 'اشتعال انگیز تقریر' کے لیے 10 سال قید کی سزا؟ کیا یہ نفرت انگیز تقریر کو روکنے کے لیے ہے یا خود اظہار رائے کی آزادی کو روکنے کے لیے؟ کیا یہ ہم آہنگی برقرار رکھنے کے لیے ہے، یا ہر اس آواز کو خاموش کرنے کے لیے جو ان کی ناکامیوں پر سوالیہ نشان لگاتی ہے؟"
جوشی نے الزام لگایا کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ بل "ناقدین کو خاموش کرنے، حکومت کو جوابدہی سے بچانے اور خوف کے ذریعے سیاسی کنٹرول کو سخت کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے"۔
انہوں نے الزام لگایا کہ اس طرح کے "ظالمانہ اقدامات" کانگریس کے عدم تحفظ کی عکاسی کرتے ہیں، نہ کہ جمہوریت سے اس کی وابستگی۔
کرناٹک حکومت نے بل کا دفاع کیا:
کرناٹک کے نائب وزیر اعلیٰ ڈی کے شیوکمار نے جمعرات کو کہا کہ اشتعال انگیز تقریر پر روک لگانے کا بل آئینی اقدار کی حفاظت اور اشتعال انگیز سیاسی گفتگو کو روکنا ہے۔ انہوں نے بل پر تنقید کرنے پر اپوزیشن بی جے پی کو بھی نشانہ بنایا اور کہا کہ اپوزیشن کے پاس اس پر اعتراض کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔
شیوکمار نے بیلگاوی سرکٹ ہاؤس میں نامہ نگاروں کو بتایا کہ، "اگر بی جے پی اشتعال انگیز تقریر میں ملوث ہونے سے باز رہے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ دشمنی پیدا کرنے کے علمبردار رہے ہیں، خواہ وہ ذات پر مبنی ہو، مذہبی یا ذاتی حملوں کے ذریعے،"
انہوں نے دلیل دی کہ اس بل کا مقصد آئینی اصولوں کو تقویت دینا ہے، بی جے پی کے اس الزام کا مقابلہ کرتے ہوئے کہ یہ سیاسی مخالفین کو نشانہ بنانے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔
نائب وزیر اعلیٰ نے کہا، "بی جے پی کو خود کو آئینی اقدار کے مطابق چلنا چاہیے۔ اس قانون سازی کا مقصد آئین کی حفاظت کرنا ہے۔"
سماجی بائیکاٹ کی روک تھام بل کی منظوری مل گئی۔
کرناٹک حکومت نے حال ہی میں اسمبلی میں کرناٹک سماجی بائیکاٹ (روک تھام، ممانعت اور ازالے کا بل)، 2025 پیش کیا، جس کا مقصد ریاست کے اندر سماجی بائیکاٹ کو قانونی طور پر روکنا اور جرمانہ عائد کرنا ہے، جس میں ممکنہ سزا اور جرمانے کی سزا کے ساتھ تعامل/سرپرستی سے پرہیز کرنا یا انکار کرنا شامل ہے۔ یہ نیا بل ذات پات یا برادری پر مبنی بے دخلی کے خلاف ایک مضبوط قانونی فریم ورک فراہم کرنے کی کوشش کرتا ہے، تمام رہائشیوں کے لیے سماجی انصاف اور وقار کو یقینی بنانے کے لیے موجودہ تحفظات کو بڑھاتا ہے۔
بل کے مطابق سماجی بائیکاٹ کے متاثرین کو براہ راست پولیس یا مجسٹریٹ کے پاس شکایت درج کرانے کی اجازت ہوگی۔ ڈپٹی کمشنرز ممنوعہ احکامات جاری کرنے کے مجاز ہوں گے اگر انہیں بائیکاٹ کی منصوبہ بندی کے لیے منعقد ہونے والی میٹنگوں کے بارے میں اطلاع ملتی ہے۔ گروپ-اے کے افسران کو سوشل بائیکاٹ پریوینشن آفیسرز کے طور پر تعینات کیا جا سکتا ہے۔
اس بل میں سماجی اخراج کی متعدد ممنوعہ شکلوں کی فہرست دی گئی ہے، جن میں افراد یا خاندانوں کو دیہاتوں سے زبردستی باہر نکالنا، مذہبی یا عوامی مقامات تک رسائی پر پابندی، عبادت گاہوں میں داخلے میں رکاوٹ، روزگار یا کاروبار کے مواقع سے انکار، اسکولوں، اسپتالوں یا کمیونٹی ہالوں تک رسائی کو روکنا، سماجی یا مذہبی تقریبات میں شرکت کو روکنا، تجارتی تعلقات میں مداخلت، یا ثقافت کی بنیاد پر امتیازی سلوک ، نسلی امتیاز اور ثقافت کی خلاف ورزی شامل ہیں۔
گائے کے ذبیحہ کا قانون میں ترمیم کی تجویز
کرناٹک کابینہ نے کرناٹک پریوینشن آف سلاٹر اینڈ پریزرویشن آف کیٹل ایکٹ 2020 میں ترامیم کو بھی منظوری دے دی ہے۔ فی الحال، غیر قانونی مویشیوں کی نقل و حمل کے دوران ضبط کی گئی گاڑیوں کے مالکان کو گاڑی کی قیمت کے برابر بینک گارنٹی فراہم کرنی ہوگی تاکہ اس کی رہائی کو یقینی بنایا جاسکے۔ حکومت نے نوٹ کیا کہ چھوٹی گاڑیوں کے مالکان اکثر ایسی ضمانتیں حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔ 2022 کے ہائی کورٹ کے حکم کے بعد جس نے معاوضے کے بانڈز پر رہائی کی اجازت دی، کابینہ نے ایک ترمیم کی منظوری دی ہے جس میں ضبط شدہ گاڑیوں کی رہائی کے لیے بینک گارنٹی یا معاوضہ بانڈ کی اجازت دی گئی ہے۔
(PTI ان پٹ کے ساتھ)
