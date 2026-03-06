کرناٹک حکومت نے 16 سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے سوشل میڈیا پر پابندی لگا دی
سدارامیا نے کرناٹک قانون ساز اسمبلی میں بجٹ پیش کرتے ہوئے یہ اعلان کیا۔ حکومت نے آسٹریلیا، فن لینڈ کی مثال پیش کی ہے۔
بنگلورو: کرناٹک کے وزیر اعلی سدارامیا نے جمعہ کو اعلان کیا کہ ریاستی حکومت نے 16 سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے سوشل میڈیا پر پابندی لگا دی ہے۔
سدارامیا نے کرناٹک قانون ساز اسمبلی میں بجٹ پیش کرتے ہوئے یہ اہم اعلان کیا۔ انھوں نے کہا کہ، "آئی آئی ایس سی کے تحت اے آئی اور ٹیک پارک اسرو اور کیونکس کے تعاون سے بنگلور روبوٹکس اور اے آئی انوویشن زون کے نام سے ایک روبوٹکس اور اے آئی کیمپس قائم کریں گے۔ موبائل کے بڑھتے ہوئے استعمال کے منفی اثرات کو روکنے کے لیے 16 سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے سوشل میڈیا پر پابندی ہوگی۔ پابندی کا مقصد موبائل فون کے بڑھتے ہوئے استعمال سے بچوں پر پڑنے والے منفی اثرات کو روکنا ہے۔"
کرناٹک کے انفارمیشن ٹکنالوجی اور بایو ٹکنالوجی (آئی ٹی اینڈ بی ٹی) کے وزیر پرینک کھرگے نے 30 جنوری کو کرناٹک اسمبلی کو مطلع کیا تھا کہ نوجوانوں کے سوشل میڈیا پر بڑھتے ہوئے ایکسپوزیشن کے پیش نظر ریاستی حکومت مصنوعی ذہانت (اے آئی) اور سوشل میڈیا کے ذمہ دارانہ استعمال کو یقینی بنانے کے لیے کچھ اقدامات کرنے کے بارے میں سنجیدگی سے سوچ رہی ہے۔
کانگریس کے قومی صدر ملکارجن کھرگے کے بیٹے اور ریاستی وزیر پرینک کھرگے نے کہا کہ، "یہ ایک سنگین مسئلہ ہے۔ فن لینڈ نے ایکشن لیا ہے۔ برطانیہ بھی اسی طرح کی کارروائی پر غور کر رہا ہے۔ آسٹریلیا نے پہلے ہی مخصوص عمر کے بچوں کے لیے سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی لگا دی ہے۔ ہم نے اسٹیک ہولڈرز سے بھی مشاورت شروع کر دی ہے کہ سوشل میڈیا کے زیادہ استعمال سے بچنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے۔"
بی جے پی ایم ایل اے اور سابق وزیر سریش کمار نے حکومت پر زور دیا کہ وہ سوشل میڈیا کے غلط استعمال اور زیادہ استعمال کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک پروگرام شروع کرنے پر سنجیدگی سے غور کرے۔
سریش کمار نے کہا، "سوشل میڈیا ایک خطرہ بن چکا ہے۔ آسٹریلیا نے 16 سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے سوشل میڈیا کے استعمال سے بچنے کے لیے بہت سنجیدہ فیصلہ لیا ہے۔ درحقیقت لوک سبھا میں پیش کی گئی ایک رپورٹ میں سوشل میڈیا کے قبل از وقت ایکسپوژر پر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ قبل از وقت ایکسپوژر کی وجہ سے بچے پورن سے متعارف ہو رہے ہیں۔ یہ ایک بہت سنگین معاملہ ہے۔ اسے مکمل طور پر کنٹرول کرنا ممکن نہیں ہے۔ لیکن حکومت کو ایک مخصوص عمر کے بچوں پر سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی کو یقینی بنانا چاہیے۔ انھوں نے مزید کہا کہ، اس کے لیے کچھ اقدامات کرنا ہوں گے، جس سے کم عمر بچوں کو سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی لگائی جا سکے۔ ورنہ ہماری تعلیم اور خاندانی نظام بہت بری طرح متاثر ہوں گے۔"
