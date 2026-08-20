کرناٹک: 'وندے ماترم' کے نعرے لگانے پر تنبیہ، شاہین پی یو کالج کے پرنسپل کے خلاف ایف آئی آر درج
پرنسپل کے خلاف 'وندے ماترم' کے نعرے لگانے پر طلبہ کو مبینہ طور پر تنبیہ کرنے پر ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔
By ANI
Published : August 20, 2026 at 2:56 PM IST
بیدر (کرناٹک): بیدر ضلع کے چٹ گپا میں شاہین پی یو کالج کے پرنسپل کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ پرنسپل پر الزام ہے کہ 15 اگست کو یوم آزادی کی تقریبات کے بعد "بھارت ماتا کی جئے" اور "وندے ماترم" کے نعرے لگانے کے بعد طلباء کو روکا گیا اور انتباہ دیا گیا۔
پولیس کے مطابق کالج کے پرنسپل عبدالحکیم کے خلاف چٹ گپا پولیس اسٹیشن میں طالب علم ساگر گاؤلی کے والد ہیروبا کی شکایت پر مقدمہ درج کیا گیا ہے۔
شکایت کے مطابق 15 اگست کو چٹ گپا کے شاہین کالج میں یوم آزادی کی تقریبات منعقد کی گئی تھیں۔ پرچم کشائی کی تقریب اور ثقافتی پروگرام کے بعد قومی ترانہ گایا گیا۔
شکایت میں الزام لگایا گیا ہے کہ قومی ترانے کے فوراً بعد کچھ طلبہ نے ’’بھارت ماتا کی جئے‘‘ اور ’’وندے ماترم‘‘ جیسے نعرے لگائے۔
صبح تقریباً 10 بجے جب طلباء کالج کے احاطے سے باہر نکل رہے تھے تو پرنسپل عبدالحکیم نے مبینہ طور پر انہیں روکا اور کالج کیمپس میں اس طرح کے نعرے لگانے کے خلاف انتباہ دیا۔
شکایت کے مطابق، پرنسپل نے مبینہ طور پر طلبہ سے کہا کہ یہ نعرے ایک مخصوص مذہبی طبقے سے وابستہ ہیں اور انہیں متنبہ کیا کہ کالج میں اس طرح کی سرگرمیوں کی اجازت نہیں دی جائے گی۔
شکایت میں مزید الزام لگایا گیا ہے کہ پرنسپل نے ہندو اور مسلم کمیونٹی کے طلباء کے درمیان امتیاز برتا۔ پرنسپل پر مزید الزام لگایا گیا ہے وہ ایسے رویے میں ملوث رہے جو طلباء کے درمیان دشمنی کو فروغ دے سکتا ہے اور عوامی امن کو خراب کر سکتا ہے۔
شکایت کنندہ نے پرنسپل کے خلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے امتیازی سلوک کا الزام لگایا ہے جس سے مختلف کمیونٹیز کے طلباء کے درمیان دشمنی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔
شکایت میں یہ بھی الزام لگایا گیا ہے کہ ایک طالب علم کو تقریباً ایک گھنٹے تک ایک کمرے میں بند رکھا گیا اور اسے ذہنی اذیت کا نشانہ بنایا گیا۔
یہ شکایت ساگر گاؤلی کے والد ہیروبا گاؤلی نے 17 اگست کی شام سات بجے کے قریب چٹ گپا پولیس اسٹیشن میں درج کرائی۔ شکایت کی بنیاد پر چٹ گپّا پولس اسٹیشن نے بھارتیہ نیاے سنہیا (بی این ایس) کی دفعہ 126(2)، 352، اور 353(2) کے تحت کرائم نمبر 97/2026 درج کیا ہے۔
واقعے کے بعد کالج اور چٹ گپا پولیس اسٹیشن کے باہر احتجاجی مظاہرے بھی ہوئے ہیں، ہندو تنظیموں نے پرنسپل کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔
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