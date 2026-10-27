کرناٹک کی حتمی انتخابی فہرست جاری، ایس آئی آر کے بعد تقریباً ایک کروڑ ووٹروں کے نام حذف
ریاست میں ایس آئی آر سے قبل، ووٹرز کی تعداد 5,54,32,314 تھی، جو اب کم ہو کر 4,55,00,011 رہ گئی ہے۔
By PTI
Published : October 27, 2026 at 3:28 PM IST
بنگلورو: کرناٹک کے لیے حتمی انتخابی فہرست منگل کو جاری کر دی گئی۔ 'خصوصی تفصیلی نظرثانی' (ایس آئی آر) کے عمل کے بعد، ووٹرز کی کل تعداد میں تقریباً ایک کروڑ کی کمی واقع ہوئی ہے۔
چیف الیکٹورل آفیسر (سی ای او) کے دفتر نے بتایا کہ 'خصوصی تفصیلی نظرثانی' (ایس آئی آر) کے عمل کے بعد جاری کردہ حتمی فہرست کے مطابق، ریاست میں اب ووٹرز کی تعداد چار کروڑ 55 لاکھ ہے۔
اس حتمی فہرست کے اجراء کے ساتھ ہی، ووٹرز کی کل تعداد میں 99 لاکھ 32 ہزار کی کمی دیکھی گئی ہے۔
'خصوصی تفصیلی نظرثانی' سے قبل، ریاست میں ووٹرز کی تعداد پانچ کروڑ 54 لاکھ 32 ہزار 314 تھی، جو اب کم ہو کر چار کروڑ 55 لاکھ 11 رہ گئی ہے۔
چیف الیکٹورل آفیسر کے دفتر کے مطابق، حتمی انتخابی فہرست میں دو کروڑ 25 لاکھ 40 ہزار 493 مرد ووٹرز، دو کروڑ 29 لاکھ 12 ہزار 355 خواتین ووٹرز اور دو ہزار 841 خواجہ سرا (تھرڈ جینڈر) ووٹرز شامل ہیں۔ مزید برآں، یہ بھی بتایا گیا کہ 18 سے 19 سال کی عمر کے زمرے میں ووٹرز کی تعداد چھ لاکھ 83 ہزار سے زائد ہے۔
یہاں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے، چیف الیکٹورل آفیسر انبوکمار نے بتایا کہ الیکشن کمیشن نے اعلان کیا تھا کہ کرناٹک میں انتخابی فہرست کی 'خصوصی سمری نظرثانی' (ایس ایس آر) 30 جون سے 27 اکتوبر تک کی جائے گی۔ یہ عمل اعلان کردہ شیڈول کے مطابق مکمل کیا گیا، اور 24 اگست کو انتخابی فہرست کا مسودہ شائع کیا گیا۔
انہوں نے کہا، "اس کے بعد، بہت سے افراد نے درخواستیں جمع کرائیں۔ نوٹس جاری کرنے، تصدیقی عمل مکمل کرنے اور سماعتیں کرنے کے بعد، ہم نے آج حتمی انتخابی فہرست شائع کر دی ہے۔" انہوں نے یاد دلایا کہ جب انتخابی فہرست کا مسودہ شائع کیا گیا تھا، اس وقت ووٹروں کی تعداد 4.46 کروڑ تھی۔
ایک خصوصی مہم کے تحت، اہل ووٹروں سے کہا گیا تھا کہ وہ اپنا نام درج کرانے کے لیے 'فارم 6'، نام ہٹانے کی درخواست کے لیے 'فارم 7'، اور کسی قسم کی درستگی یا دیگر تبدیلیوں کے لیے 'فارم 8' جمع کرائیں۔ انہوں نے بتایا کہ 16 جون سے 26 اکتوبر کے درمیان، حکام کو 'فارم 6' کے ذریعے تقریباً 10.62 لاکھ، 'فارم 6A' کے ذریعے 4,872، 'فارم 7' کے ذریعے 2.29 لاکھ، اور 'فارم 8' کے ذریعے تقریباً 13.27 لاکھ درخواستیں موصول ہوئیں جس سے درخواستوں کی کل تعداد تقریباً 26.23 لاکھ ہو گئی۔ تقریباً چار ہزار درخواستوں کے علاوہ جو آف لائن جمع کرائی گئی تھیں، باقی تمام درخواستیں آن لائن دائر کی گئی تھیں۔
چیف الیکٹورل آفیسر نے بتایا کہ 26.23 لاکھ درخواستوں میں سے تقریباً 3.03 لاکھ مسترد کر دی گئیں، جبکہ 20.64 لاکھ منظور کر لی گئیں۔ تقریباً 2.55 لاکھ درخواستیں ابھی بھی زیر التوا ہیں۔ "انتخابی فہرست کا مسودہ شائع ہونے کے بعد، 'فارم 6' کے ذریعے 877,104 ووٹروں کو حتمی فہرست میں شامل کیا گیا۔ اس کے علاوہ، 'فارم 6A' کے ذریعے 2,312 ووٹروں کو شامل کیا گیا۔ 'فارم 8' کے ذریعے جمع کرائی گئی درخواستوں جو رہائش کی جگہ میں تبدیلی سے متعلق تھیں کے ذریعے 128,622 ووٹروں کو ان کے نئے انتخابی حلقوں میں شامل کیا گیا۔"
انہوں نے کہا، "اگر کوئی اہل ووٹر ابھی تک فہرست میں شامل نہیں ہوا ہے، تو اس سے درخواست ہے کہ وہ 'فارم 6' جمع کرائے۔" انہوں نے مزید بتایا کہ حتمی انتخابی فہرست کی بنیاد پر، کرناٹک میں کل آبادی کے مقابلے میں ووٹروں کا تناسب اب 66.11 ہے۔
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