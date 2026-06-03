سابق بی جے پی ایم ایل سی دیانند ریڈی کا اغوا، 3 کروڑ روپے تاوان اور رہا
پولیس کے مطابق یہ واقعہ پیر اور منگل کی درمیانی شب بنگلورو کے مضافاتی علاقے انیکل کے قریب پیش آیا۔
Published : June 3, 2026 at 12:33 PM IST
بنگلور : کرناٹک کے سیاسی اور کاروباری حلقوں میں اس وقت سنسنی پھیل گئی جب بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کے سابق رکن قانون ساز کونسل (ایم ایل سی) دیانند ریڈی کو مبینہ طور پر اسلحے کے زور پر اغوا کر لیا گیا۔ اغوا کاروں نے ان کی رہائی کے بدلے 3 کروڑ روپے تاوان کا مطالبہ کیا، تاہم کئی گھنٹے قید رکھنے کے بعد انہیں صبح ہونے سے قبل چھوڑ دیا گیا۔
پولیس کے مطابق یہ واقعہ پیر اور منگل کی درمیانی شب بنگلورو کے مضافاتی علاقے انیکل کے قریب پیش آیا۔ دیانند ریڈی اپنی ملکیت کے گولڈ کوائن کلب سے واپس جا رہے تھے کہ ہیلالیگے کے قریب موٹر سائیکل پر سوار دو افراد نے ان کی گاڑی کو روک لیا۔ دیانند ریڈی کی شکایت کے مطابق ملزمان نے پہلے خود کو تحفہ دینے والے افراد ظاہر کیا اور ایک گفٹ باکس کے بہانے گاڑی کے قریب پہنچے۔ جیسے ہی گاڑی کا دروازہ کھولا گیا، انہوں نے اسلحہ نکال کر ڈرائیور اور ریڈی کو یرغمال بنا لیا۔
پولیس کا کہنا ہے کہ ایک سرخ رنگ کی گاڑی بھی اغوا کاروں کے ساتھ تھی جس میں ان کے دیگر ساتھی موجود تھے۔ ملزمان سابق ایم ایل سی اور ان کے ڈرائیور کو اٹی بیلے کے قریب کے ایچ بی لے آؤٹ لے گئے جہاں انہیں تقریباً ساڑھے چار گھنٹے تک گاڑی میں قید رکھا گیا۔ دیانند ریڈی نے بتایا کہ اغوا کاروں نے دعویٰ کیا کہ کسی نامعلوم شخص نے انہیں 10 کروڑ روپے کی ’’سپاری‘‘ دی ہے تاکہ انہیں اغوا کر کے قتل کر دیا جائے۔
انہوں نے مزید کہا کہ ملزمان نے ان کے کاروبار اور سماجی سرگرمیوں کے بارے میں انٹرنیٹ اور وکی پیڈیا سے معلومات حاصل کی تھیں اور انہیں ایک دولت مند شخصیت سمجھ کر نشانہ بنایا۔ اغوا کاروں نے مبینہ طور پر 3 کروڑ روپے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر رقم فراہم کر دی جائے تو ان کی جان بخشی کر دی جائے گی۔ ریڈی نے انہیں یقین دلایا کہ بینک کھلنے کے بعد رقم کا انتظام کر دیں گے، جس کے بعد ملزمان نے انہیں ایک فون نمبر دے کر صبح سے پہلے رہا کر دیا۔
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واقعے کے بعد اٹی بیلے پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور ملزمان کی تلاش کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ پولیس بمسندرا، انیکل اور اطراف کے علاقوں کے سی سی ٹی وی فوٹیج کا جائزہ لے رہی ہے جبکہ مشتبہ افراد کے موبائل فون ریکارڈ بھی کھنگالے جا رہے ہیں۔ پولیس اس پہلو کی بھی تحقیقات کر رہی ہے کہ آیا اغوا کار کسی منظم جرائم پیشہ گروہ سے تعلق رکھتے تھے یا ’’10 کروڑ کی سپاری‘‘ کا دعویٰ صرف خوفزدہ کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ حکام کا کہنا ہے کہ تمام پہلوؤں سے تفتیش جاری ہے اور جلد اہم گرفتاریاں متوقع ہیں۔