الیکشن کمیشن نے کرناٹک میں ایس آئی آر کی آخری تاریخ میں توسیع کردی ہے۔ حتمی ووٹر لسٹ 27 اکتوبر کو جاری کی جائے گی

الیکشن کمیشن نے کرناٹک میں ایس آئی آر کی آخری تاریخ میں توسیع کردی ہے۔ حتمی ووٹر لسٹ 27 اکتوبر کو جاری کی جائے گی
ڈرافٹ ووٹر لسٹ اب 24 اگست کو شائع کی جائے گی۔ دعوے اور اعتراضات داخل کرنے کی مدت اسی دن شروع ہوگی۔
Published : August 8, 2026 at 2:22 PM IST
بنگلورو: الیکشن کمیشن آف انڈیا نے کرناٹک میں ووٹر لسٹ کے خصوصی نظر ثانی (SIR) کی آخری تاریخ میں توسیع کردی ہے۔ نظرثانی شدہ شیڈول کے تحت، بوتھ لیول آفیسرز (بی ایل او)کی مہم جو کہ 30 جون کو شروع ہوئی تھی اب 17 اگست تک جاری رہے گی۔ پولنگ اسٹیشنوں کی ریشنلائزیشن بھی 17 اگست تک کی جائے گی۔
دریں اثنا مسودہ ووٹر لسٹ اب 24 اگست کو شائع کی جائے گی۔ دعوے اور اعتراضات داخل کرنے کی ونڈو اسی دن کھلے گی اور 23 ستمبر کو اختتام پذیر ہوگی۔
پولنگ پینل نے یہ فیصلہ کرناٹک کے چیف الیکٹورل آفیسر (سی ای او) کی جانب سے ریاست میں جاری انتخابی سرگرمیوں کے شیڈول میں ترمیم کرنے کی درخواست کے بعد لیا ہے۔ جمعہ کو ریاست کے سی ای او کو لکھے گئے ایک خط میں، الیکشن کمیشن آف انڈیا (ای سی آئی) نے اسپیشل انٹینسیو ریویژن (ایس آئی آر) کے نظر ثانی شدہ شیڈول سے آگاہ کیا۔ اس مشق کا مقصد ووٹر لسٹ کو صاف شفاف بنانا ہے۔
پولنگ پینل نے سی ای او کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے فیصلے کے بارے میں تمام متعلقہ حکام کو مطلع کریں اور تمام دستیاب میڈیا چینلز کے ذریعے نظر ثانی شدہ شیڈول کی وسیع پیمانے پر تشہیر کریں۔ الیکشن کمیشن نے یہ بھی ہدایت کی ہے کہ نظرثانی شدہ شیڈول کے بارے میں سیاسی جماعتوں کو تحریری طور پر آگاہ کیا جائے۔
اسپیشل انٹینسیو ریویژن (SIR) کا تیسرا مرحلہ 16 ریاستوں اور تین مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں مختلف طریقوں کا استعمال کرتے ہوئے منعقد کیا جا رہا ہے۔ تلنگانہ اور اڈیشہ کے علاوہ اس تیسرے مرحلے میں شامل ریاستیں اور مرکز کے زیر انتظام علاقے دہلی، میزورم، منی پور، آندھرا پردیش، سکم، اتراکھنڈ، اروناچل پردیش، ہریانہ، چندی گڑھ، جھارکھنڈ، ناگالینڈ، تریپورہ، میگھالیہ اور مہاراشٹر ہیں۔ غور طلب ہے کہ الیکشن کمیشن نے پہلے کچھ ریاستوں کے چیف الیکٹورل افسران کی درخواست پر ایس آئی آر شیڈول پر نظر ثانی کی تھی۔ ان ریاستوں میں اوڈیشہ، تلنگانہ اور دہلی شامل ہیں۔
کرناٹک کے چیف الیکٹورل آفیسر (سی ای او) کی ایک پریس ریلیز کے مطابق، 55,432,314 ووٹرز میں سے، 10,983,901 (19.81%) کی شناخت 'اے ایس ڈی ڈی او' زمرہ کے تحت کی گئی ہے- یعنی وہ یا تو غیر حاضر، شفٹ، ڈپلیکیٹ، فوت شدہ، یا 'کیٹیگری' کے تحت آتے ہیں۔ جمعہ کی شام 4 بجے تک، بریک ڈاؤن سے پتہ چلتا ہے کہ 1,590,165 (2.87%) ووٹرز غیر حاضر یا لاپتہ پائے گئے، 6,614,954 (11.93%) مستقل طور پر شفٹ ہو چکے ہیں، 1,634,326 (2.95%) فوت ہو چکے ہیں، 696,25% پہلے سے رجسٹرڈ اور 696,325 رجسٹرڈ ہیں۔ 447,920 (0.81%) دیگر زمروں میں آئے۔
بنگلورو اربن ایریا میں اے ایس ڈی ڈی او کے سب سے زیادہ کیس رپورٹ ہوئے، جن میں 1,774,626 کیسز ریکارڈ کیے گئے- جو کہ ایس آئی آر سے پہلے کے مرحلے میں شناخت کیے گئے کل 4,021,039 ووٹروں میں سے 44.13 فیصد کی نمائندگی کرتے ہیں۔ بروہت بنگلورو مہانگرا پالیکے (بی بی ایم پی) جنوبی زون میں، 1,087,829 اے ایس ڈی ڈی او کیس درج کیے گئے، جو اس کے 2,144,784 ووٹروں میں سے 50.72 فیصد ہیں۔ جمعہ کی شام 4 بجے تک، کل 182 فارم ڈیجیٹائزیشن کے لیے زیر التواء تھے۔
دریں اثنا، اس سے پہلے- جمعرات، 6 اگست تک-ای سی آئی کو ووٹر لسٹ میں شمولیت، تبدیلی/تصحیح، اور حذف کرنے کے حوالے سے 1,243,012 درخواستیں موصول ہوئی تھیں۔ ان میں فارم 6 (شامل کرنے کے لیے) کے تحت 383,345 درخواستیں اور فارم 7 (حذف کرنے کے لیے) کے تحت 31,275 درخواستیں شامل تھیں۔ جبکہ بی جے پی نے دیگر ریاستوں میں ایس آئی آر کے عمل کی حمایت کی ہے اور کانگریس نے اس کی مخالفت کی ہے، جنتا دل (سیکولر) اور بی جے پی پر مشتمل ایک وفد نے گزشتہ ماہ کرناٹک کے چیف الیکٹورل آفیسر (سی ای او) وی انبوکمار سے شکایت درج کرائی تھی، جس میں ایس آئی آر کی جاری مشق میں "بڑی بے قاعدگیوں" کا الزام لگایا گیا تھا۔
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