کرناٹک: ڈی کے شیوکمار کا ریاستی کانگریس کمیٹی کی صدارت سے استعفیٰ دینے کا اشارہ
کرناٹک کے نائب وزیر اعلیٰ شیوکمار نے کہاکہ وہ دوسروں کو موقع دینے کیلئے کے پی سی سی صدر کا عہدہ چھوڑ رہے ہیں۔
Published : November 20, 2025 at 2:54 PM IST
بنگلورو: کرناٹک کے نائب وزیر اعلی ڈی کے شیوکمار نے کرناٹک ریاستی کانگریس کمیٹی کے عہدہ صدارت سے ہٹنے کا اشارہ دیتے ہوئے کہا کہ "دوسروں کو بھی موقع دیا جانا چاہیے۔" بدھ کو سابق وزیر اعظم اندرا گاندھی کے یوم پیدائش کے موقعے پر پارٹی کے ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے شیوکمار نے کہا کہ وہ ہمیشہ کے لیے کے پی سی سی کا صدر نہیں رہنا چاہتے۔ انہوں نے کہا کہ وہ سال 2023 میں ڈپٹی سی ایم بننے کے بعد سبکدوش ہونے کا ارادہ رکھتے تھے لیکن ہائی کمان کے کہنے پر میں عہدے پر برقرار رہا۔
دہلی کے دورے کے بعد اپنے پہلے بیان میں انہوں نے کہا، "میں ہمیشہ کے لیے کے پی سی سی کا صدر نہیں رہنا چاہتا۔ میں نے سال 2020 میں کے پی سی سی صدر کا عہدہ سنبھالا تھا۔ میں نے پہلے ہی پانچ سال اور پانچ ماہ مکمل کر لیے ہیں۔
جب سال 2023 کے اسمبلی انتخابات میں کانگریس اکثریت کے ساتھ اقتدار میں آئی تو میں نائب وزیر اعلیٰ بنا۔" میں اس وقت کے پی سی سی صدر کے عہدے سے دستبردار ہونے کو تیار تھا، لیکن ہائی کمان لیڈر راہل گاندھی اور ملکارجن کھڑگے کے اصرار پر میں اس عہدے پر برقرار رہا۔ اگلے مارچ سال 2026 کو چھ سال ہو جائیں گے۔ دوسروں کو بھی موقع ملنا چاہیے۔
تاہم شیوکمار نے واضح کیا کہ کے پی سی سی سربراہ کے عہدے سے سبکدوش ہونے کے بعد بھی وہ کرناٹک میں پارٹی قیادت کا حصہ رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں یہاں ہوں یا نہ ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر میں عہدہ چھوڑ دیتا ہوں تب بھی میں قیادت اور پارٹی میں سب سے آگے کام کرتا رہوں گا۔ میں کہاں ہوں یا کیا بن گیا ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔
متعلقہ خبر: سدارامیا نے وزیر اعلی کے طور پر بنے رہنے کا اشارہ دیا، کہا، اگلے سال 17 واں بجٹ پیش کروں گا
میری مدت کار کے دوران کیے گئے کام مستقبل ہوں گے۔ میں نے پارٹی کی 100 نئی عمارتیں شروع کیں۔ میں نے بطور پارٹی صدر ایک مثال قائم کی ہے۔ جب تک گاندھی خاندان اور اے آئی سی سی صدر چاہیں گے، میں کام کرتا رہوں گا۔
دلچسپ بات یہ ہے کہ شیوکمار نے 16 نومبر کو اپنے استعفیٰ کے بارے میں قیاس آرائیوں کو مسترد کر دیا تھا۔ اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا، "میں نے پارٹی کی تعمیر کے لیے دن رات کام کیا ہے اور میں ایسا کرتا رہوں گا۔ میری ذہنی، جسمانی، اور سیاسی صحت اچھی ہے۔
مجھے یہ یقینی بنانا ہے کہ کرناٹک میں کانگریس پارٹی کے 100 دفاتر کا سنگ بنیاد رکھا جائے۔ میں اے آئی سی سی کے صدر ملکارجن کھڑگے سے ملنے جا رہا ہوں۔ میں نے گاندھی کے ہندوستان پر ایک کتاب لکھی ہے اور مجھے اس کی ریلیز کی تاریخ کو حتمی شکل دینے کی ضرورت ہے۔ ہمیں کانگریس کا یوم تاسیس منانا ہے۔ یہ سب کون کرے گا؟ مجھے یہ کرنا ہے۔"
