کرناٹک کانگریس لیجسلیچر پارٹی کی میٹنگ آج، ڈی کے شیوکمار کو لیڈر منتخب کیا جا سکتا ہے
کرناٹک کانگریس لیجسلیچر پارٹی کی میٹنگ آج شام 4 بجے مقرر ہے، جس کے دوران لیڈر کا انتخاب کیا جائے گا۔ تفصیلات پڑھیں۔
Published : May 30, 2026 at 8:48 AM IST
بنگلورو: کرناٹک کانگریس لیجسلیچر پارٹی کی میٹنگ آج، ہفتہ کو طلب کی گئی ہے۔ اس میٹنگ کے دوران نائب وزیراعلیٰ ڈی کے شیوکمار کو لیجسلیچر پارٹی کا لیڈر منتخب کیے جانے کی امید ہے۔ غور طلب ہے کہ سدارامیا نے پارٹی ہائی کمان کی ہدایت کے بعد وزیر اعلیٰ کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ یہ اجلاس اسی پیش رفت کے تناظر میں بلایا جا رہا ہے۔
کرناٹک کانگریس لیجسلیچر پارٹی کی میٹنگ اس وقت ہو رہی ہے جب کرناٹک کے گورنر تھاور چند گہلوت نے سدارامیا کا استعفیٰ قبول کر لیا اور وزراء کی کونسل کو فوری اثر سے تحلیل کر دیا۔ تاہم، سدارامیا سے کہا گیا ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ کے طور پر کام جاری رکھیں جب تک کہ متبادل انتظامات نہیں کیے جاتے۔ قبل ازیں، جمعہ کو کرناٹک کانگریس کے صدر اور نائب وزیر اعلیٰ ڈی کے شیوکمار نے کہا کہ مقننہ پارٹی کی میٹنگ ہفتہ کو سہ پہر چار بجے بنگلورو میں پارٹی مبصرین کی موجودگی میں ہوگی جو بعد میں قیادت اور تنظیمی امور کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ کرنے سے پہلے کانگریس ہائی کمان سے مشاورت کرے گی۔
وہیں، نئی دہلی میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے، ڈی کے شیوکمار نے تصدیق کی کہ میٹنگ بنگلورو میں ہفتہ کو شام چار بجے ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے دو مبصرین آئیں گے۔ ہم ان کی موجودگی میں میٹنگ کریں گے اور اس کے بعد ہائی کمان سے مشاورت کے بعد کوئی فیصلہ کریں گے۔ انہوں نے مزید واضح کیا کہ راجیہ سبھا کی نامزدگیوں کے ساتھ ساتھ دیگر تنظیمی تقرریوں کے بارے میں فیصلے جن میں ایم ایل اے شامل ہیں، مکمل طور پر پارٹی قیادت کے پاس ہیں۔
قیادت میں ممکنہ تبدیلی اور وزیر اعلیٰ بننے کے امکان کے بارے میں پوچھے جانے پر شیوکمار نے کہا کہ انہیں اس معاملے سے متعلق کوئی اطلاع نہیں ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مقننہ پارٹی لیڈر کے انتخاب کے بعد کوئی فیصلہ کیا جائے گا۔ کرناٹک کانگریس کے اندر داخلی بات چیت میں شدت کے درمیان، ڈی کے شیوکمار نے آج دہلی میں پارٹی صدر ملکارجن کھرگے اور لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی سے ملاقات کی۔ یہ بات قابل غور ہے کہ یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب کرناٹک کانگریس کے اندر اندرونی بحثیں - قانون سازی کی قیادت اور تنظیمی ردوبدل (بشمول راجیہ سبھا اور ایم ایل سی سیٹوں کے لیے نامزدگیوں) کے بارے میں - سدارامیا کے وزیر اعلیٰ کے عہدے سے استعفیٰ دینے کے بعد تیز ہوگئی ہے۔
دوسری جانب۔ حزب اختلاف بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) نے کانگریس پر سخت حملہ کرتے ہوئے الزام لگایا کہ اندرونی دھڑے بندی نے ریاست میں حکمرانی کو نقصان پہنچایا ہے۔ کرناٹک کے سابق وزیر اعلیٰ ڈی وی سدانند گوڑا نے کہا کہ دو سینئر لیڈروں کے درمیان دیرینہ دشمنی کا انتظامیہ پر برا اثر پڑا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے ریمارک کیا کہ یہ کانگریس کا اندرونی معاملہ ہے۔ انہوں نے نوٹ کیا کہ سدارامیا اور ڈی کے شیوکمارکے درمیان جاری تنازعہ ریاست کی انتظامیہ کے لیے مسلسل نقصان دہ رہا ہے۔ انہوں نے اسے دونوں رہنماؤں کے درمیان طاقت کی ایک بڑی کشمکش کے طور پر بیان کیا۔ "مجھے یقین ہے کہ اب یہ سب کچھ یقینی ہے کہ ڈی کے شیوکمار اگلے وزیر اعلیٰ ہوں گے،" انہوں نے مزید کہا۔
مرکزی وزیر مملکت شوبھا کرندلاجے نے بھی کانگریس حکومت کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ کرناٹک میں پارٹی کے اندر طویل اندرونی کشمکش کی وجہ سے انتظامیہ کو نقصان ہوا ہے۔ صحافیوں سے بات کرتے ہوئے، انہوں نے اعلان کیا، "کرناٹک میں مؤثر طریقے سے کوئی حکومت نہیں ہے." انہوں نے مزید کہا، "ہم پچھلے تین سالوں سے اس لڑائی کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ وہ ضلعی سطح پر جائزہ اجلاس بھی نہیں کرتے۔ پچھلے ایک سال سے وزیر اعلیٰ کی کرسی کے لیے مسلسل لڑائی جاری ہے۔"
