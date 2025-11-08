ETV Bharat / state

کرناٹک کانگریس نے مبینہ 'ووٹ چوری' کے خلاف 1.12 کروڑ دستخط حاصل کئے

دستخط، صدر دروپدی مرمو کو بھیجے جائیں گے اور 'ووٹ چوری' کو روکنے کےلیے ای سی آئی کو ہدایت کی درخواست کی جائے گی۔

کرناٹک کانگریس نے مبینہ 'ووٹ چوری' کے خلاف 1.12 کروڑ دستخط حاصل کئے (ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 8, 2025 at 6:39 PM IST

بنگلور : کرناٹک کانگریس نے الیکشن کمیشن آف انڈیا (ای سی آئی) کے ساتھ ملی بھگت سے بی جے پی کے ذریعہ 'ووٹ چوری' کے الزام کے خلاف 1.12 کروڑ دستخط اکٹھے کیے ہیں۔ ہفتہ کو یہاں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کرناٹک کے وزیر اعلیٰ سدارامیا نے کہا کہ دستخط 10 نومبر کو اے آئی سی سی کو بھیجے جائیں گے جو اس معاملے میں ان کی مداخلت کے لیے صدر دروپدی مرمو کو پیش کریں گے۔

کانگریس نے 'ووٹ چوری' کے خلاف ملک گیر دستخطی مہم شروع کی ہے جبکہ لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے اگست میں یہ مسئلہ اٹھایا تھا۔ سدارامیا نے لوگوں سے 'ووٹ چوری' کے خلاف لڑنے اور 'جمہوریت کو بچانے' کا مطالبہ کرتے ہوئے الزام لگایا کہ "ای سی آئی ایک آزاد آئینی ادارہ ہے اور لوگ اس سے ایسا ہی ہونے کی توقع رکھتے ہیں۔ لیکن پچھلے کچھ سالوں میں یہ بی جے پی کی غلام بن گئی ہے اور اسے ووٹ چوری کرنے میں سہولت فراہم کر رہی ہے۔"

انہوں نے کہا کہ لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے دستاویزات سے ثابت کیا ہے کہ بی جے پی ووٹ چوری کرکے مرکز اور چند ریاستوں میں برسراقتدار آئی ہے، "لیکن ای سی آئی نے 'خاموشی' اختیار کر رکھی ہے۔ نہ تو ہمارے اٹھائے گئے سوالات کا جواب دیا جارہا ہے اور نہ ہی ہمارے دستاویزات کو جعلی قرار دیا ہے۔"

نائب وزیر اعلیٰ ڈی کے شیوکمار نے کہا کہ کانگریس 25 نومبر کو 'ووٹ چوری' کے خلاف دہلی کے رام لیلا میدان میں ایک بڑی ریلی نکالنے پر غور کر رہی ہے۔ "ہم نے دستاویزات کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ بنگلور سنٹرل لوک سبھا سیٹ میں ووٹر لسٹوں کے ساتھ ہیرا پھیری کی گئی ہے۔ ہم نے الند اسمبلی حلقہ میں ووٹروں کے ناموں کو حذف کرنے کی کوشش کا بھی پتہ لگایا۔ اس کے باوجود، الیکشن کمیشن کچھ نہیں کر رہا ہے۔"

یہ بھی پڑھیں: "نریندر مودی ووٹ چوری کرکے وزیر اعظم بنے"، ووٹ چوری پر راہل گاندھی کا بڑا بیان، "میں جنرل زیڈ کو دکھاؤں گا ثبوت"

شیو کمار نے کہا کہ دستخطی مہم اور دہلی کی ریلی ووٹ چوری کے خلاف لوگوں میں بیداری پیدا کرنے کی کانگریس کی کوششوں کا حصہ ہے۔ پارٹی بنگلور کے تمام بوتھوں کے لیے بی ایل ایز کا تقرر بھی کر رہی ہے تاکہ بنگلور کے پانچ سٹی کارپوریشنوں کے آئندہ انتخابات میں ووٹ چوری کو روکا جاسکے۔

