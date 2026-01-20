فحش ویڈیو وائرل ہونے کے بعد ڈی جی پی معطل، گولڈ اسمگلنگ کے الزام میں بیٹی جیل میں بند
کرناٹک کی کانگریس حکومت نے ڈی جی پی ڈاکٹر رام چندر راؤ کو معطل کر دیا ہے۔ مزید پڑھیں
Published : January 20, 2026 at 12:54 PM IST
بنگلورو: کرناٹک کی سدارامیا حکومت نے پیر کی رات دیر گئے سول رائٹس انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے ڈی جی پی اور سینئر آئی پی ایس افسر ڈاکٹر کے رام چندر راؤ کو معطل کردیا۔ وزیر اعلیٰ نے یہ کارروائی سوشل میڈیا پر ان کا ایک ویڈیو وائرل ہونے کے بعد کی ہے۔ ریاستی حکومت نے سرکاری ڈیوٹی کے دوران وردی میں ملبوس ڈی جی پی کے خواتین کے ساتھ مبینہ طور پر فحش حرکات کرنے کے ان کے وائرل ویڈیو کا سنجیدگی سے نوٹس لیا اور انہیں فوری طور پر معطل کر دیا۔
اس معاملے کے سرخیوں میں آنے کے بعد کافی ہنگامہ مچا ہوا ہے۔ تاہم ڈی جی پی راؤ نے وائرل ہو رہے اس ویڈیو کو جھوٹا اور من گھڑت قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ انہیں نشانہ بنا رہے ہیں۔ وائرل ویڈیو میں ڈی جی پی راؤ اپنے دفتر میں پولیس وردی پہنے ہوئے مختلف خواتین کے ساتھ نظر آ رہے ہیں۔ ادھر ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ وائرل ہو رہے ویڈیو کے سین ڈی جی پی کے دفتر میں نصب خفیہ کیمرے سے ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ جانکاری کے مطابق یہ تنازع وزیر اعلیٰ سدارامیا کی نوٹس میں لایا گیا جنہوں نے متعلقہ محکمہ سے تفصیلی جانکاری طلب کی ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ سی ایم سدارامیا کافی ناراض ہیں۔
سرکاری حکمنامے پر ایک نظر
حکومت کی طرف سے جاری کردہ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ نیوز چینلز اور میڈیا پلیٹ فارمز پر بڑے پیمانے پر دکھائے گئے ویڈیو اور خبروں سے پتہ چلا کہ ڈی جی پی ڈاکٹر کے رام چندر راؤ نے غلط طریقے سے کام کیا ہے، جو کہ ایک سرکاری ملازم کے لیے ٹھیک نہیں ہے اور اس سے سرکاری کو بھی شرمندگی ہو رہی ہے۔ جہاں تک ریاستی حکومت کی جانچ کا سوال ہے، اسے یہ یقین ہے کہ مذکورہ دفتر کے طرز عمل سے متعلق آل انڈیا سروسز (کنڈکٹ) رولز 1968 کے رول 3 کی خلاف ورزی کی گئی ہے اور رام چندر راؤ کو جانچ مکمل ہونے تک فوری طور پر معطل کیا جاتا ہے۔
دریں اثنا، حکومت کے سکریٹری کے وی اشوک، محکمہ عملہ اور انتظامی اصلاحات (ڈی پی اے آر) نے حکم جاری کرتے ہوئے بتایا کہ معطلی کی مدت کے دوران، ڈی جی پی کو آل انڈیا سروسز رولز، 1969 کے رول 4 کے مطابق گزارہ الاؤنس ادا کیا جائے گا، اور وہ کسی بھی حالت میں ریاستی حکومت کی تحریری اجازت کے بغیر ہیڈ کوارٹر نہیں چھوڑیں گے۔ اگر وہ جانچ میں قصوروار پائے گئے تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔
الزامات پر ڈی جی پی کا بیان
ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد ڈی جی پی کے رام چندر راؤ نے ایک بیان جاری کیا، جس میں کہا گیا کہ یہ ویڈیو من گھڑت، جھوٹا اور ترمیم شدہ ہے۔
سونے کی اسمگلنگ کے جرم میں بیٹی جیل میں
پچھلے سال مارچ میں کرناٹک پولیس نے کنڑ اداکارہ رانیا راؤ کو بنگلورو انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے سونے کی اسمگلنگ کے الزام میں گرفتار کیا تھا۔ اطلاعات کے مطابق کرناٹک پولیس نے رانیا راؤ سے تقریباً 14.8 کلو سونا ضبط کیا۔ واضح رہے کہ اداکارہ رانیا آئی پی ایس رام چندر راؤ کی بیٹی ہیں، جو اس وقت کرناٹک پولیس کے ہاؤسنگ کارپوریشن کے ڈی جی پی ہیں۔
