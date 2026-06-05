'ڈی کے' کی کابینہ کے وزیر نے حلف برداری کے صرف دو دن بعد استعفیٰ دے دیا، ترجیحی پورٹ فولیو نہ ملنے پر چھوڑ دی وزارت
وزیراعلیٰ نے ذاتی طور پر ان کے گھر کا دورہ کیا تھا اور مخصوص پورٹ فولیو کو مختص کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ مزید پڑھیں
Published : June 5, 2026 at 11:02 AM IST
بنگلورو، کرناٹک: وزیر اعلیٰ ڈی کے شیو کمار کی قیادت میں کرناٹک کی کابینہ کو حلف اٹھائے ہوئے صرف دو دن ہوئے ہیں، اس کے باوجود حکومت کے اندر پورٹ فولیو کی تقسیم سے متعلق تنازعہ پہلے ہی شدت اختیار کر چکا ہے۔ اس کے درمیان وزیر راملنگا ریڈی نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے جمعہ کو اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔
اطلاعات کے مطابق راملنگا ریڈی بنگلورو اربن ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو کے لیے زور دے رہے تھے، لیکن سی ایم شیو کمار نے اس کے بجائے آبی وسائل کا قلمدان ان کو الاٹ کر دیا۔ اس فیصلے سے ناراض ہو کر انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ وہ تفویض کردہ پورٹ فولیو نہیں چاہتے۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اپنے وزارتی عہدے سے سبکدوش ہونے کا اعلان کیا۔
#WATCH | Bengaluru | Ramalinga Reddy resigns as Karnataka Minister, says, " i am still in the congress party; i have not resigned from the party. i have been in the congress party for the past 53 years. i have handled several responsibilities within the party.i have served as a… pic.twitter.com/5SnASNSpJl— ANI (@ANI) June 5, 2026
وہ اپنے ضمیر کے خلاف کام نہیں کر سکتے
غور طلب ہے کہ جمعرات کی رات 13 وزراء کو قلمدان دیے گئے تھے۔ وزیر راملنگا ریڈی کو آبی وسائل کا قلمدان سونپا گیا۔ تاہم، انہوں نے بنگلور شہری ترقی کے پورٹ فولیو پر اصرار کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ کسی بھی حالت میں آبی وسائل کے پورٹ فولیو کو قبول نہیں کریں گے۔ راملنگا ریڈی نے کہا کہ انہوں نے اپنے وزارتی عہدہ سے استعفیٰ دے دیا ہے اور چیف منسٹر کو خط بھیجا ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ وہ تفویض کردہ پورٹ فولیو کو قبول نہیں کر سکتے یا اپنے ضمیر کے خلاف کام نہیں کر سکتے، انہوں نے مزید کہا کہ وہ ایم ایل اے اور پارٹی ورکر کے طور پر کام کرتے رہیں گے۔
ذاتی طور پر پورٹ فولیو کا مطالبہ نہیں کیا تھا
پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے سی ایم ڈی کے شیو کمار کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے یاد دلایا کہ سی ایم شیو کمار نے ذاتی طور پر ان کے گھر کا دورہ کیا تھا اور 2023 میں اس مخصوص پورٹ فولیو کو مختص کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ اس لیے، انہوں نے محسوس کیا کہ انہوں وہی پورٹ فولیو دیا جانا چاہیے تھا۔ یہ واضح کرنے کے بعد کہ اگر ان کا مطالبہ پورا نہ کیا گیا تو وہ استعفیٰ دے دیں گے، انہوں نے آج اپنا استعفیٰ پیش کر دیا۔ بظاہر جذباتی، راملنگا ریڈی نے ریمارکس دیے کہ جب کہ انھوں نے ذاتی طور پر اس پورٹ فولیو کا مطالبہ نہیں کیا تھا، انھیں یقین دلایا گیا تھا کہ یہ انھیں دیا جائے گا-
برائے مہربانی یہ استعفیٰ قبول کریں
انہوں نے کہا ایک وعدہ جو انھوں نے محسوس کیا کہ ٹوٹ گیا ہے۔ انہوں نے اپنا استعفیٰ ایک حامی کے ذریعے چیف منسٹر کے پرنسپل سکریٹری کو بھیج دیا۔ انہوں نے لکھا کہ "میں کابینہ کے وزیر کے عہدے سے استعفیٰ دے رہا ہوں۔ مجھے وزیر مقرر کرنے پر میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں، تاہم میں اپنے ضمیر کے خلاف کام نہیں کر سکتا، جس کی وجہ سے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ برائے مہربانی یہ استعفیٰ قبول کریں۔"