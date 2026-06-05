ETV Bharat / state

'ڈی کے' کی کابینہ کے وزیر نے حلف برداری کے صرف دو دن بعد استعفیٰ دے دیا، ترجیحی پورٹ فولیو نہ ملنے پر چھوڑ دی وزارت

وزیراعلیٰ نے ذاتی طور پر ان کے گھر کا دورہ کیا تھا اور مخصوص پورٹ فولیو کو مختص کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ مزید پڑھیں

karnataka cm shivakumar minister ramalinga reddy resigns from ministerial post Urdu News
وزیر اعلیٰ شیو کمار کی کابینہ سے وزیر راملنگا ریڈی کا استعفیٰ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : June 5, 2026 at 11:02 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

بنگلورو، کرناٹک: وزیر اعلیٰ ڈی کے شیو کمار کی قیادت میں کرناٹک کی کابینہ کو حلف اٹھائے ہوئے صرف دو دن ہوئے ہیں، اس کے باوجود حکومت کے اندر پورٹ فولیو کی تقسیم سے متعلق تنازعہ پہلے ہی شدت اختیار کر چکا ہے۔ اس کے درمیان وزیر راملنگا ریڈی نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے جمعہ کو اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔

اطلاعات کے مطابق راملنگا ریڈی بنگلورو اربن ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو کے لیے زور دے رہے تھے، لیکن سی ایم شیو کمار نے اس کے بجائے آبی وسائل کا قلمدان ان کو الاٹ کر دیا۔ اس فیصلے سے ناراض ہو کر انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ وہ تفویض کردہ پورٹ فولیو نہیں چاہتے۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اپنے وزارتی عہدے سے سبکدوش ہونے کا اعلان کیا۔

وہ اپنے ضمیر کے خلاف کام نہیں کر سکتے

غور طلب ہے کہ جمعرات کی رات 13 وزراء کو قلمدان دیے گئے تھے۔ وزیر راملنگا ریڈی کو آبی وسائل کا قلمدان سونپا گیا۔ تاہم، انہوں نے بنگلور شہری ترقی کے پورٹ فولیو پر اصرار کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ کسی بھی حالت میں آبی وسائل کے پورٹ فولیو کو قبول نہیں کریں گے۔ راملنگا ریڈی نے کہا کہ انہوں نے اپنے وزارتی عہدہ سے استعفیٰ دے دیا ہے اور چیف منسٹر کو خط بھیجا ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ وہ تفویض کردہ پورٹ فولیو کو قبول نہیں کر سکتے یا اپنے ضمیر کے خلاف کام نہیں کر سکتے، انہوں نے مزید کہا کہ وہ ایم ایل اے اور پارٹی ورکر کے طور پر کام کرتے رہیں گے۔

ذاتی طور پر پورٹ فولیو کا مطالبہ نہیں کیا تھا

پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے سی ایم ڈی کے شیو کمار کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے یاد دلایا کہ سی ایم شیو کمار نے ذاتی طور پر ان کے گھر کا دورہ کیا تھا اور 2023 میں اس مخصوص پورٹ فولیو کو مختص کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ اس لیے، انہوں نے محسوس کیا کہ انہوں وہی پورٹ فولیو دیا جانا چاہیے تھا۔ یہ واضح کرنے کے بعد کہ اگر ان کا مطالبہ پورا نہ کیا گیا تو وہ استعفیٰ دے دیں گے، انہوں نے آج اپنا استعفیٰ پیش کر دیا۔ بظاہر جذباتی، راملنگا ریڈی نے ریمارکس دیے کہ جب کہ انھوں نے ذاتی طور پر اس پورٹ فولیو کا مطالبہ نہیں کیا تھا، انھیں یقین دلایا گیا تھا کہ یہ انھیں دیا جائے گا-

برائے مہربانی یہ استعفیٰ قبول کریں

انہوں نے کہا ایک وعدہ جو انھوں نے محسوس کیا کہ ٹوٹ گیا ہے۔ انہوں نے اپنا استعفیٰ ایک حامی کے ذریعے چیف منسٹر کے پرنسپل سکریٹری کو بھیج دیا۔ انہوں نے لکھا کہ "میں کابینہ کے وزیر کے عہدے سے استعفیٰ دے رہا ہوں۔ مجھے وزیر مقرر کرنے پر میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں، تاہم میں اپنے ضمیر کے خلاف کام نہیں کر سکتا، جس کی وجہ سے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ برائے مہربانی یہ استعفیٰ قبول کریں۔"

یہ بھی پڑھیں:

طلباء کے لیے مفت بس پاس، پرائیویٹ ایمپلائمنٹ ایکسچینج سسٹم کے بشمول تحائف، وزیر اعلیٰ ڈی کے نے کھولا خزانہ

کرناٹک میں بڑی سیاسی تبدیلی، وزیراعلیٰ سدارامیا کا استعفیٰ منظور، ڈی کے شیوکمار نئے وزیراعلیٰ بننے کے قریب

کرناٹک میں سیاسی کشمکش ختم: سدارامیا وزارت اعلیٰ سے ہوئے مستعفی، ڈی کے شیو کمار کا راستہ صاف

حلف لینے سے پہلے ڈی کے شیوکمار نے کہا، میں جانتا ہوں آگے کا راستہ آسان نہیں، مشکل وقت بھی آئے گا

کرناٹک کانگریس لیجسلیچر پارٹی کی میٹنگ آج، ڈی کے شیوکمار کو لیڈر منتخب کیا جا سکتا ہے

کرناٹک میں قیادت کی تبدیلی کی قیاس آرائیاں تیز: ڈی کے شیوکمار وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں؟

TAGGED:

RAMALINGA REDDY RESIGNS
RESIGNATION OF RAMALINGA REDDY
RAMALINGA REDDY RESIGNS DK GOVT
THE DESIRED MINISTRY WAS NOT FOUND
EXTENSION IN KARNATAKA GOVERNMENT

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.