کرناٹک میں بھارت کی پہلی سرکاری اے آئی یونیورسٹی قائم ہوگی، بنگلور کو عالمی مصنوعی ذہانت کا مرکز بنانے کا اعلان
شیوکمار نے کہا کہ مجوزہ اے آئی ہب اسٹارٹ اپس، محققین اور کمپنیوں کے لیے ایک انکیوبیشن سینٹر کا کردار ادا کرے گا۔
Published : July 14, 2026 at 8:57 PM IST
بنگلور : کرناٹک کے وزیر اعلیٰ ڈی کے شیوکمار نے ریاست کو مصنوعی ذہانت کا عالمی مرکز بنانے کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ کرناٹک میں بھارت کی پہلی سرکاری اے آئی یونیورسٹی اور اے آئی ہب قائم کیا جائے گا۔ انہوں نے منگل کو بنگلور انٹرنیشنل ایگزیبیشن سینٹر (بی آئی ای سی) میں منعقدہ گوگل آئی/او کنیکٹ انڈیا 2026 پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ یونیورسٹی عالمی معیار کے اے آئی ماہرین تیار کرے گی، جدید تحقیق کو فروغ دے گی اور تعلیمی اداروں، صنعتوں اور حکومت کے درمیان اشتراک کو مضبوط بنائے گی۔
شیوکمار نے کہا کہ مجوزہ اے آئی ہب اسٹارٹ اپس، محققین اور کمپنیوں کے لیے ایک انکیوبیشن سینٹر کا کردار ادا کرے گا، جہاں مصنوعی ذہانت پر مبنی نئی ایجادات اور تحقیقی منصوبوں کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ مصنوعی ذہانت ہماری نسل کا سب سے بڑا تکنیکی انقلاب ہے، جس کا مقام بھاپ کے انجن، بجلی، انٹرنیٹ اور موبائل ٹیکنالوجی جیسے انقلابات کے برابر ہے۔ ان کے مطابق بنگلور صرف بھارت کا نہیں بلکہ دنیا کے اہم ترین ٹیکنالوجی مراکز میں شمار ہوتا ہے۔
وزیراعلیٰ نے کہا کہ کرناٹک کی پہلی ترجیح "اے آئی نیٹو اسٹیٹ" بننا ہے، جہاں مصنوعی ذہانت کو حکومتی خدمات، تعلیم، صحت، زراعت اور عوامی سہولتوں میں استعمال کیا جائے تاکہ شہریوں کو بہتر اور تیز خدمات فراہم کی جا سکیں۔ انہوں نے بتایا کہ کرناٹک اس وقت بھارت کی تقریباً 40 فیصد سافٹ ویئر برآمدات میں حصہ دار ہے، ریاست میں 17 ہزار سے زائد اسٹارٹ اپس کام کر رہے ہیں اور ہزاروں عالمی کمپنیوں کے گلوبل کیپیبلٹی سینٹرز (جی سی سیز) بھی یہیں قائم ہیں۔
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ڈی کے شیوکمار نے گوگل کو بھی دعوت دی کہ وہ کرناٹک میں اپنی سرمایہ کاری اور تعاون کو مزید وسعت دے۔ انہوں نے کہا کہ گوگل سرچ، اینڈرائیڈ، یوٹیوب، گوگل میپس، جی میل اور گوگل پے جیسے پلیٹ فارمز نے بھارتی عوام کی زندگی میں نمایاں تبدیلی پیدا کی ہے۔ انہوں نے گوگل کے ساتھ تعلیم، صحت، زراعت، اسٹارٹ اپس، طلبہ کی اے آئی تعلیم، ذمہ دار مصنوعی ذہانت اور ریاست کے ٹیکنالوجی ماحولیاتی نظام کو مضبوط بنانے سمیت پانچ شعبوں میں تعاون کی تجویز بھی پیش کی۔