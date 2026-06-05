کرناٹک کی نئی کابینہ: وزیر اعلیٰ ڈی کے شیوکمار کے پاس وزارت خزانہ، پرینک کھرگے کو وزارت داخلہ، یو ٹی قادر کو صحت اور خاندانی بہبود کا قلمدان
سابق وزیراعلیٰ سدارامیا کے بیٹے یتیندرا سدارامیا کو شہری ترقی کا قلمدان دیا گیا ہے۔
By ANI
Published : June 5, 2026 at 8:52 AM IST
بنگلورو: کرناٹک کے وزیر اعلیٰ ڈی کے شیوکمار نے اپنی کابینہ میں 13 وزراء کے درمیان فوری اثر کے ساتھ قلمدان مختص کر دیے ہیں، جبکہ کلیدی محکموں بشمول وزارت خزانہ ، کابینی امور، محکمہ پرسونل اور انتظامی اصلاحات، انٹیلی جنس، اور تمام غیر مختص کیے گئے محکموں کو اپنے پاس رکھا ہے۔
یہ الاٹمنٹ جمعرات کو کابینہ کے امور اور عملے اور انتظامی اصلاحات کے سکریٹریٹ کی جانب سے ایک سرکاری نوٹیفکیشن کے ذریعے جاری کی گئی تھی، جس میں ہندوستان کے آئین کے آرٹیکل 166 کی شق (3) کے تحت اختیارات کا استعمال کیا گیا تھا۔
نائب وزیر اعلیٰ جی پرمیشور کو ریونیو اور اسپورٹس کا قلمدان سونپا گیا ہے۔ پرینک کھرگے کو وزارت داخلہ (انٹیلی جنس کو چھوڑ کر)، آئی ٹی اور بی ٹی، اور ای گورننس کو سنبھالیں گے۔
ستیش جارکی ہولی کو پبلک ورکس کا چارج دیا گیا ہے، جب کہ کے ایچ منیاپا خوراک اور شہری سپلائی اور صارفین کے امور کی نگرانی کریں گے۔
ایم بی پاٹل کو بڑی اور درمیانی صنعت اور انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ الاٹ کیا گیا ہے۔ راملنگا ریڈی بڑے اور درمیانے آبپاشی کو سنبھالیں گے۔
توانائی اور سیاحت کے قلمدان کے جے جارج کو تفویض کیے گئے تھے۔ کرشنا بائرے گوڈا گریٹر بنگلورو ڈیولپمنٹ کے انچارج ہوں گے، بشمول بنگلورو نارتھ، ساؤتھ، ایسٹ، ویسٹ اور سینٹرل سٹی کارپوریشن، بی ڈبلیو ایس ایس بی، اور بی ایم آر سی ایل جیسے متعدد شہری ادارے۔
یو ٹی قادر کو صحت اور خاندانی بہبود کا قلمدان سونپا گیا ہے۔ ایشور کھنڈرے دیہی ترقی اور پنچایت راج کو سنبھالیں گے۔
سابق وزیراعلیٰ سدارامیا کے بیٹے یتیندرا سدارامیا کو شہری ترقی کا قلمدان دیا گیا ہے۔
بائرتھی سریش کو ٹرانسپورٹ سونپا گیا ہے۔ شرن پرکاش پاٹل ایجوکیشن ڈیولپمنٹ کو سنبھالیں گے۔
وزیر اعلیٰ کی سفارش پر کرناٹک کے گورنر تھاور چند گہلوت کی منظوری کے بعد نوٹیفکیشن جاری کیا گیا۔
قبل ازیں جمعرات کو، ڈی کے شیوکمار نے بنگلورو کے ودھانا سودھا میں اپنی پہلی سرکاری کابینہ کی میٹنگ کی صدارت کی، جس کے ایک دن بعد انہوں نے کرناٹک کے 34ویں وزیر اعلیٰ کے طور پر باضابطہ طور پر چارج سنبھالا، جس سے ریاست کے لیے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔
وزیر اعلیٰ کے دفتر کے ایک بیان کے مطابق، سرکاری کابینہ کی میٹنگ میں ڈی سی ایم جی پرمیشور، سینئر وزیر راملنگا ریڈی، اور تمام سینئر بیوروکریٹس اور پولیس عہدیداروں نے شرکت کی۔
دریں اثناء کرناٹک کے وزیر اعلیٰ نے بنگلورو میں اپنی رہائش گاہ کے باہر جمع اپنے حامیوں سے مختصر ملاقات کی۔ بنگلورو کے لوک بھون میں منعقدہ حلف برداری کی تقریب میں ان کی مدت ملازمت کا باقاعدہ آغاز ہوا کیونکہ انہوں نے سابق وزیر اعلیٰ سدارامیا کے بعد قیادت کی ذمہ داری قبول کی ہے۔
شیوکمار کے ساتھ سینئر لیڈر جی پرمیشور نے نائب وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف لیا۔
اس تقریب میں مزید 12 قانون سازوں کو وزراء کی کونسل میں شامل کیا گیا، جو ریاست کی حکمرانی کو چلانے کے لیے ایک نئی کابینہ کی تشکیل کا اشارہ دیتا ہے۔
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