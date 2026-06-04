طلباء کے لیے مفت بس پاس، پرائیویٹ ایمپلائمنٹ ایکسچینج سسٹم کے بشمول تحائف، وزیر اعلیٰ ڈی کے نے کھولا خزانہ
کرناٹک میں ڈی کے شیوکمار کی حکومت کا باضابطہ آغاز ہوا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ تفصیلات کے لیے پڑھیں۔
Published : June 4, 2026 at 1:00 PM IST
بنگلورو: ڈی کے شیوکمار نے بدھ کو کرناٹک کے نئے وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف لیا۔ اطلاعات کے مطابق، کابینہ میں بنیادی طور پر جانے پہچانے چہرے شامل ہیں، صرف دو نئے وزراء کو حکومت میں شامل کیا گیا ہے۔ عہدہ سنبھالنے کے فوراً بعد، سی ایم شیوکمار نے اپنی پہلی کابینہ کی میٹنگ بلائی، جس کے دوران چھ بڑے فیصلے لیے گئے۔
یہ فیصلے طلباء، نوجوانوں، جائیداد کے مالکان، بے روزگاروں اور مقامی باشندوں پر مرکوز ہیں۔ کابینہ کی میٹنگ کے بعد اپنے وزراء کے ساتھ ودھانا سودھا میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے شیوکمار نے کہا کہ حکومت ریاست میں نظم و نسق اور ترقی کے ایک نئے دور کی شروعات کے لیے پرعزم ہے۔ اپنے سیاسی سفر کی عکاسی کرتے ہوئے، وزیر اعلیٰ نے نوٹ کیا کہ انہوں نے عوامی زندگی میں مشکلات اور فتح دونوں کا سامنا کیا ہے، مشکل وقتوں میں بھی ڈٹے رہے، بشمول تہاڑ جیل میں ان کی قید پر کافی بحث ہوئی۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ وزیر اعلیٰ کی کرسی کرناٹک کے لوگوں کی ہے، کسی ایک فرد کی نہیں۔
سدارامیا نے اپنا وعدہ پورا کیا
کرناٹک کے نئے چیف منسٹر نے یاد دلایا کہ ان کے پیشرو سدارامیا نے اپنا وعدہ پورا کیا اور عہدے سے سبکدوش ہوگئے، جس کے بعد قانون سازوں نے متفقہ طور پر انہیں ریاست کی قیادت کی ذمہ داری سونپی۔ انہوں نے عوام کو یقین دلایا کہ حکومت ذاتی اور سیاسی مفادات سے بالاتر ہو کر کام کرے گی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ وہ دیہی اور شہری دونوں علاقوں میں لوگوں کو درپیش چیلنجوں کو سمجھتے ہیں اور انہوں نے دیہاتوں کے اندر مواقع پیدا کرکے دیہی سے شہری نقل مکانی کو روکنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے تصدیق کی کہ کابینہ معاشرے کے تمام طبقات کی خدمت کے لیے ایک مربوط ٹیم کے طور پر کام کرے گی۔
تمام طلباء کے لیے مفت بس پاس
شیوکمار کابینہ نے کرناٹک کے تمام طلباء کے لیے مفت بس پاس کی منظوری دے دی ہے، بشمول سرکاری اور نجی دونوں تعلیمی اداروں میں داخلہ لینے والے طلباء کے لیے فیصلے کیے گئے۔ یہ اسکیم پی یو سی، ایس ایس ایل سی (SSLC، PUC) انڈرگریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ سطحوں کے طلباء کا احاطہ کرے گی۔ شیوکمار نے کہا کہ طلباء نے بارہا مطالبہ کیا ہے کہ مفت سفر کا فائدہ نہ صرف خواتین مسافروں تک بلکہ دوسروں تک بھی پہنچایا جائے۔ اس سہولت سے فائدہ اٹھانے کے لیے طلبہ کو بس پاس کے لیے درخواست دینا ہوگی۔ حکومت کا اندازہ ہے کہ اس اسکیم پر 250 کروڑ روپے کا اضافی سالانہ خرچ آئے گا۔
ایک پرائیویٹ ایمپلائمنٹ ایکسچینج کا قیام
نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع بڑھانے کے لیے، حکومت نے ایک نجی ایمپلائمنٹ ایکسچینج سسٹم قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جو کہ موجودہ پبلک ایمپلائمنٹ ایکسچینج سسٹم کے مطابق ہے۔ مجوزہ نظام کے تحت نجی کمپنیوں کو اپنی اسامیاں اور افرادی قوت کی ضروریات کو رجسٹر کرنا ہوگا۔ حکومت ملازمت کے متلاشیوں کو ہنر پر مبنی تربیت فراہم کرے گی — جو صنعت کی ضروریات کے مطابق — اور نجی فرموں میں تعیناتی میں ان کی مدد کرے گی۔ وزیر اعلیٰ نے تیقن دیا کہ کنڑ لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع میں اضافہ کو یقینی بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ تین وزراء پر مشتمل ایک کمیٹی اس تجویز کا مطالعہ کرے گی، صنعت کے نمائندوں سے مشاورت کرے گی اور ایک ماہ کے اندر رپورٹ پیش کرے گی۔ رجسٹریشن اور دیگر خدمات آن لائن دستیاب کرائی جائیں گی۔
10,000 'بھارت جوڈو یووا سنگھ'
شیوکمار کی قیادت والی کانگریس کابینہ نے ریاست بھر میں 10,000 'بھارت جوڑو یووا ایسوسی ایشن' کے قیام کو منظوری دی ہے۔ حکومت ہر گرام پنچایت میں نوجوانوں کے گروپ بنانے کا منصوبہ رکھتی ہے، ہر ایسوسی ایشن میں تقریباً 150 نوجوان ممبران شامل ہوں گے۔ ہر ایسوسی ایشن کو 10 لاکھ روپے کی مالی امداد ملے گی۔ شیوکمار کے مطابق، اس اقدام کا مقصد نوجوانوں میں کھیلوں، ثقافتی سرگرمیوں، سماجی میل جول، قیادت کی نشوونما اور ٹیلنٹ کی شناخت کو فروغ دینا ہے۔
جائیداد کے مالکان کے لیے قبضے کے سرٹیفکیٹ کے اصولوں میں نرمی
ایک اور اہم فیصلے میں، حکومت نے قبضے کے سرٹیفکیٹس (OC) اور تکمیلی سرٹیفکیٹس (CC) کے حوالے سے کچھ نرمی میں توسیع کی ہے۔ فی الحال، بنگلورو کی حدود میں 1,200 مربع فٹ تک کے پلاٹوں پر تعمیر ہونے والی عمارتوں کے لیے کچھ چھوٹ دستیاب ہے۔ کابینہ نے اس فائدہ کو 2500 مربع فٹ تک کی جائیدادوں تک بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس استثنیٰ کا اطلاق یک وقتی بنیادوں پر ان عمارتوں پر ہوگا جو منظور شدہ ضوابط سے 20 فیصد تک انحراف کرتی ہیں۔
B-Khata سے A-Khata کی تبدیلی کی ریاست بھر میں توسیع
حکومت نے پوری ریاست کرناٹک میں بی کھاتہ (B-Khata) جائیدادوں کو اے کھاتہ (A-Khata) جائیدادوں میں تبدیل کرنے کی مہم کو وسعت دینے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ یہ اسکیم، جس کا پہلے محدود دائرۂ کار تھا، اب شہری اور دیہی دونوں جائیدادوں کا احاطہ کرے گی، اس طرح جائیداد کے مالکان کی ایک بڑی تعداد اپنے ریکارڈ کو باقاعدہ بنانے اور اے کھاتہ (A-Khata) کا درجہ حاصل کرنے کے قابل بنائے گی۔
بنگلورو روڈ ڈیولپمنٹ کے لیے 2,000 کروڑ
چھٹے بڑے فیصلے کے طور پر، کابینہ نے بنگلورو میں سڑکوں کی بہتری اور مرمت کے لیے 2,000 کروڑ روپے جاری کرنے کی منظوری دی۔ چیف منسٹر نے کہا کہ ان فنڈز کو پورے شہر میں سڑکوں کے بنیادی ڈھانچے (بشمول گریٹر بنگلورو اتھارٹی (جی بی اے) کے تحت آنے والے علاقوں) کے مسائل کو حل کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ جس کا مقصد سڑک کے معیار کو بہتر بنانا اور مسافروں کو درپیش مشکلات کو دور کرنا ہے۔ یہ اعلانات نئی حکومت کے تحت پالیسی اقدامات کے پہلے سیٹ کی نشان دہی کرتے ہیں اور امید کی جاتی ہے کہ کرناٹک بھر میں لوگوں کی بڑی تعداد کو فائدہ پہنچے گا۔