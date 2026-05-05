کرناٹک: وزیر اعلیٰ سدارامیا نے عازمین حج کی پہلی پرواز کو جھنڈی دکھا کر سفر حج کے لیے روانہ کیا
وزیر اعلیٰ سدارامیا نے حج 2026 کے لیے پرواز کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا اورعازمین سے ریاست کے لیے دعا کرنے کی اپیل کی۔
Published : May 5, 2026 at 10:43 AM IST
بنگلورو: اتوار کے روز، وزیر اعلیٰ سدارامیا نے بنگلورو سے حج 2026 کے عازمین کی پہلی کھیپ کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا اور ان سے ریاست کی فلاح و بہبود کے لیے دعاؤں کی اپیل کی۔
کرناٹک اسٹیٹ حج کمیٹی کے زیر اہتمام حج فلائٹ آپریشنز کے آغاز کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا، "جب آپ اپنے سفر کے دوران نماز پڑھتے ہیں، تو میں آپ سے دل کی گہرائیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ریاست کی بھلائی کے لیے بھی دعا کریں۔ میں آپ کے محفوظ اور آرام دہ سفر کے لیے دعا کروں گا۔"
انہوں نے کہا کہ حج اسلام کے پانچ ستونوں میں سے ایک ہے، اور ہر مسلمان سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کم از کم ایک بار حج کرے، بشرطیکہ وہ اس کی استطاعت رکھتا ہو۔ اسلامی عقیدہ کا حوالہ دیتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ حج کرنا ایک فرد کے لیے پچھلے گناہوں کی معافی مانگنے اور روحانی طور پر پاک ہو کر واپس آنے کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔
زندگی کے تقدس کے حوالے سے قرآن کے پیغام کا حوالہ دیتے ہوئے سدارامیا نے کہا، "اگر کوئی انسان بغیر کسی وجہ کے کسی کو قتل کرتا ہے تو گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ اور اگر کسی نے ایک جان بچائی تو گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔"
انہوں نے عازمین سے اپیل کی کہ وہ اپنا سفر ایمانداری اور صاف ضمیر کے ساتھ کریں۔ وزیراعلیٰ نے اس بات پر زور دیا کہ کوئی بھی مذہب تشدد کی تلقین نہیں کرتا، انہوں نے مزید کہا کہ تنازعات انسانی اعمال سے پیدا ہوتے ہیں۔ "انسانیت ہی سچا مذہب ہے۔ خدا ان لوگوں کی حفاظت کرے گا جو دوسروں کی بھلائی چاہتے ہیں۔"
انہوں نے برادریوں کے درمیان باہمی احترام کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں کو دوسروں کے ساتھ رواداری برقرار رکھتے ہوئے اپنے مذہب کی قدر کرنی چاہیے۔ آئینی اقدار پر زور دیتے ہوئے، انہوں نے کہا، "بھائی چارہ، مساوات اور ہم آہنگی ہمارے آئین کے بنیادی اصول ہیں۔"
میڈیا سے بات کرتے ہوئے کرناٹک اسٹیٹ حج کمیٹی کے چیئرمین ذوالفقار احمد خان ٹیپو نے اعلان کیا کہ اس سال ریاست سے کل 11 ہزار 680 عازمین سفر حج پر روانہ ہوں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کرناٹک سے آنے والے عازمین کے لیے تین سفری مقامات ہیں: بنگلورو؛ شمالی کرناٹک کے عازمین کے لیے حیدرآباد؛ اور ممبئی ان لوگوں کے لیے جو بیلگاوی اور ہبلی-دھرواڑ علاقوں سے ہیں۔
ذوالفقار احمد خان نے بتایا کہ اس سال حج کی لاگت تین لاکھ 47 ہزار روپے فی شخص ہے جس میں دس ہزار روپے کا اضافہ ہوا ہے جس کی وجہ ایران، امریکہ اور اسرائیل کے تنازعات کے نتیجے میں ایئر لائن کے ایندھن کی قیمتوں میں اضافہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ’’ہر عازمین حج کو یہ اضافی خرچ برداشت کرنا پڑے گا‘‘۔
انہوں نے حج کمیٹی آف انڈیا کی طرف سے جاری کردہ ایک نئے ضابطے کی طرف بھی توجہ مبذول کروائی جس میں کہا گیا ہے کہ اس سال 12 سے 16 سال کی عمر کے بچوں کو حج کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ان کے مطابق سعودی حکام اس عمر کے 23 بچوں کو جاری کیے گئے ویزے پہلے ہی منسوخ کر چکے ہیں۔
سدارامیا نے تصدیق کی کہ حکومت اقلیتی تعلیم اور بہبود پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ 2026-27 کے بجٹ کے ایک حصے کے طور پر، عازمین حج اور ان کے اہل خانہ کو بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے کلبرگی اور ہبلی میں حج بھون تعمیر کیے جائیں گے۔
