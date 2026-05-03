کرناٹک ضمنی انتخابات: داونگیرے ساؤتھ اور باگالکوٹ میں سخت مقابلہ، نتائج پر سب کی نظریں

کرناٹک ضمنی انتخابات: داونگیرے ساؤتھ اور باگالکوٹ میں سخت مقابلہ، نتائج پر سب کی نظریں
اس بار 14 مسلم امیدواروں کی موجودگی کے باعث ووٹوں کی تقسیم کا امکان ظاہر کیا جارہا ہے، جس سے مقابلہ مزید دلچسپ ہوگیا ہے۔
Published : May 3, 2026 at 10:34 PM IST
بنگلور: کرناٹک کی دو اہم اسمبلی نشستوں، داونگیرے ساؤتھ اور باگلکوٹ، پر ہونے والے ضمنی انتخابات کے نتائج کل 4 مئی کو سامنے آئیں گے، جن پر سیاسی حلقوں کی گہری نظر ہے۔ داونگیرے کی ساؤتھ سیٹ طویل عرصے سے انڈین نیشنل کانگریس کا مضبوط گڑھ رہی ہے، تاہم اس بار صورتحال خاصی مختلف نظر آ رہی ہے۔
یہ نشست سینئر لیڈر شامانور شیواشنکرپا کے انتقال کے بعد خالی ہوئی تھی۔ کانگریس نے ان کے پوتے سمارتھ شامانور کو میدان میں اتارا ہے، جبکہ بھارتیہ جنتا پارٹی نے سرینواس داساکرائی اپا کو امیدوار بنایا ہے۔ اس حلقے میں تقریباً 75 ہزار سے زائد مسلم ووٹرز موجود ہیں، جو انتخابی نتائج پر اہم اثر ڈال سکتے ہیں۔
تاہم اس بار 14 مسلم امیدواروں کی موجودگی کے باعث ووٹوں کی تقسیم کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، جس سے مقابلہ مزید دلچسپ ہو گیا ہے۔ سیاسی مبصرین کے مطابق کانگریس کو اندرونی اختلافات کا بھی سامنا ہے، کیونکہ کئی مقامی رہنما ٹکٹ نہ ملنے پر ناراض تھے۔
باگالکوٹ کی نشست کانگریس رکن اسمبلی ایچ وائی میٹی کے انتقال کے باعث خالی ہوئی تھی۔ کانگریس نے ان کے بیٹے اومیش میٹی کو میدان میں اتارا ہے، جو ہمدردی کے ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری جانب بی جے پی نے ویرنا چرنٹیمتھ کو دوبارہ امیدوار بنایا ہے، جو پچھلے انتخابات میں شکست کھا چکے تھے۔ یہاں بھی ووٹر ٹرن آؤٹ تقریباً 68 فیصد رہا، اور دونوں بڑی جماعتوں نے بھرپور انتخابی مہم چلائی۔
کانگریس کی جانب سے وزیر اعلیٰ سدارامیا، نائب وزیر اعلیٰ ڈی کے شیوکمار اور دیگر سینئر رہنماؤں نے بھرپور مہم چلائی۔ دوسری جانب بی جے پی کی قیادت میں بی ایس یدی یورپا، بسواراج بومئی اور دیگر رہنما سرگرم رہے۔ یہ ضمنی انتخابات نہ صرف مقامی سطح پر بلکہ ریاستی سیاست میں طاقت کے توازن کو بھی متاثر کر سکتے ہیں۔ دونوں نشستوں پر سخت مقابلے کی توقع ہے اور نتائج کسی بھی طرف جا سکتے ہیں۔