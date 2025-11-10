ETV Bharat / state

بنگلورو ہوائی اڈے پر ادا گئی باجماعت نماز، کرناٹک بی جے پی نے کیا اعتراض، کہا: کیسے دی گئی اجازت؟

بی جے پی نے کچھ لوگوں کے ہوائی اڈے کے اندر نماز پڑھنے پر اعتراض کیا اور کانگریس حکومت پر حملہ کیا۔

karnataka bjp objects to offering of namaz at Bengaluru airport Urdu News
کرناٹک بی جے پی نے بنگلورو ہوائی اڈے پر ادا کی جانے والی نماز پر اعتراض کیا (ANI)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 10, 2025 at 10:51 AM IST

بنگلورو: کرناٹک میں بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) نے بنگلورو ایئرپورٹ کے احاطے میں کچھ لوگوں کی نماز ادا کرنے پر اعتراض کیا ہے۔ انہوں نے سکیورٹی خدشات کا اظہار کیا ہے۔ کرناٹک بی جے پی کے ترجمان وجے پرساد نے بنگلورو بین الاقوامی ہوائی اڈے کے ٹرمینل 2 پر نماز کی ادائیگی پر تنقید کی۔

وجے پرساد نے ایکس پر ایک پوسٹ میں پوچھا کہ کیا چیف منسٹر سدارامیا اور ان کے کابینی وزیر پرینک کھرگے اس کی منظوری دیتے ہیں۔ پرساد نے کہا، "بنگلور انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے T2 ٹرمینل کے اندر اس کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے؟ وزیر اعلیٰ سدارامیا اور وزیر پرینک کھرگے، کیا آپ کو یہ منظور ہے؟" انہوں نے کرناٹک میں کانگریس حکومت پر الزام لگایا کہ وہ راشٹریہ سویم سیوک سنگھ (آر ایس ایس) کے مارچ پر اعتراض کر رہی ہے اور محدود عوامی علاقوں میں اس طرح کی سرگرمیوں پر آنکھیں بند کر رہی ہے۔

نماز پڑھنے کی پیشگی اجازت؟

وجے پرساد نے پوچھا، "کیا ان لوگوں نے ہائی سکیورٹی والے ہوائی اڈے کے علاقے میں نماز پڑھنے کی پیشگی اجازت لی تھی؟ جب آر ایس ایس متعلقہ حکام سے مناسب اجازت حاصل کرنے کے بعد مارچ کرتی ہے تو حکومت کو اعتراض کیوں ہوتا ہے، لیکن ایک محدود عوامی علاقے میں اس طرح کی سرگرمیوں پر آنکھیں بند کر لیتی ہیں؟ کیا یہ ایسے حساس علاقے میں سکیورٹی کی سنگین تشویش نہیں ہے؟"

آر ایس ایس اپنی سرگرمیوں کو کیوں خفیہ رکھتی ہے؟

یہ واقعہ کرناٹک کے وزیر پرینک کھرگے کے 3 نومبر کو آر ایس ایس کی شفافیت اور جوابدہی پر سوال اٹھائے جانے کے چند دن بعد سامنے آیا ہے۔ انہوں نے یہ جاننے کا مطالبہ کیا کہ آر ایس ایس اپنی سرگرمیوں کو کیوں خفیہ رکھتی ہے اور وہ ایک تنظیم کے طور پر رجسٹرڈ ہوئے بغیر اتنے بڑے پیمانے پر مارچ کیسے منظم کر سکتی ہے۔

آر ایس ایس ملک کے قانون کی خلاف ورزی کیوں کرے؟

کھرگے نے نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا تھا، "مجھے آر ایس ایس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب تک کہ وہ حکومت سے اپنی سرگرمیاں انجام دینے اور خود کو ایک تنظیم کے طور پر رجسٹر کرنے کی اجازت حاصل کرتے ہیں، وہ ہندوستانی قوانین اور آئین سے اتنے ڈرتے کیوں ہیں؟" وہ اتنے خفیہ کیوں ہیں؟ ایک غیر رجسٹرڈ تنظیم لاکھوں لوگوں کو ملک بھر میں مارچ کرنے کی تحریک کیسے دے سکتی ہے؟ کیوں بی جے پی کو اتنی خواہش ہے کہ آر ایس ایس ملک کے قانون کی خلاف ورزی کرے؟'

موہن بھاگوت کو دی گئی ایڈوانسڈ سکیورٹی پر سوال

کرناٹک کے وزیر نے آر ایس ایس کے سربراہ موہن بھاگوت کو دی گئی ایڈوانسڈ سکیورٹی (AGL) پر بھی سوال اٹھایا، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عام طور پر وزیر اعظم اور مرکزی وزیر داخلہ اور خارجہ امور کے لیے مخصوص ہے۔

