بی جے پی ایم ایل اے پانچ لاکھ روپے رشوت لیتے ہوئے پکڑا گیا، کرناٹک لوک آیکت نے کی کارروائی

کرناٹک لوک آیکت پولیس کے مطابق، BJP MLA نے ایک ٹھیکیدار سے ٹھیکہ حاصل کرنے کے لیے 11 لاکھ روپے کا کمیشن مانگا۔

Karnataka BJP MLA Chandru Lamani caught by Lokayukta while taking Rs 5 Lakh Bribe From Contractor Urdu News
بھارتیہ جنتا پارٹی کے ایم ایل اے چندرو لامانی (ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : February 22, 2026 at 12:19 PM IST

3 Min Read
بنگلورو: گدگ ضلع کے شرہٹی اسمبلی حلقہ کی نمائندگی کرنے والے بی جے پی ایم ایل اے چندرو لامانی کو لوک آیکت پولیس نے ایک ٹھیکیدار سے 5 لاکھ روپے کی رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ لامانی گدگ ضلع میں شیرہٹی اسمبلی حلقہ کی نمائندگی کرتے ہیں۔ انہیں لکشمیشور قصبے میں ان کے اپنے اسپتال سے گرفتار کیا گیا تھا۔

لوک آیکت پولیس نے ہفتہ کو ٹھیکیدار وجے پجر کی شکایت پر کارروائی کی۔ ایم ایل اے کے ذاتی معاون گرو اور منجوناتھ کو بھی اسی وقت مبینہ طور پر نقد رقم لینے کے الزام میں حراست میں لیا گیا ہے۔ تینوں ملزمین سے فی الحال گدگ میں لوک آیکت سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (ایس پی) پوچھ گچھ کر رہے ہیں۔

دیوار کی تعمیر کے لیے 1 کروڑ کا معاہدہ

لوک آیوکت حکام کے مطابق، پہلی بار کے ایم ایل اے لامانی، جو ایک طبی پیشہ ور ہیں، نے مبینہ طور پر پجارا سے 11 لاکھ کے کمیشن کا مطالبہ کیا تھا کہ وہ ایک سڑک اور پل پراجیکٹ کے لیے برقرار رکھنے والی دیوار کی تعمیر کے لیے 1 کروڑ کا معاہدہ حاصل کر سکے۔

5 لاکھ کی پہلی قسط ایم ایل اے کو

اس دوران ٹھیکیدار نے لوک آیکت پولیس سے رجوع کیا اور شکایت درج کرائی۔ شکایت پر کارروائی کرتے ہوئے لوک آیکت کے افسران نے جال بچھا دیا۔ منصوبہ بندی کے مطابق، وجے پجارا نے کمیشن کی ادائیگی پر رضامندی ظاہر کی اور 5 لاکھ کی پہلی قسط ایم ایل اے کے پرسنل اسسٹنٹ کو اسپتال میں دی گئی، جہاں لوک آیکت ٹیم نے چھاپہ مارا۔

لامانی کرناٹک کے دوسرے بی جے پی ایم ایل اے ہیں جنہیں لوک آیکت پولیس نے مبینہ طور پر رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا ہے۔ 2009 میں، کولار گولڈ فیلڈز (KGF) کے موجودہ ایم ایل اے، این سمپنگی (N Sampangi ) کو زمین کے تنازعہ سے متعلق ایک پولیس کیس کو بند کرنے کے لیے ایک تاجر سے 5 لاکھ لیتے ہوئے گرفتار کیا گیا۔ سمپنگی کو بنگلورو میں قانون ساز اسمبلی کی عمارت سے گرفتار کیا گیا تھا۔

