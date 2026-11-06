کیب ڈرائیور نے بیوی اور ساس سمیت 7 افراد کو بے دردی سے قتل کر دیا
پولیس نے بتایا کہ میاں بیوی کے درمیان گھریلو معاملات پر اکثر جھگڑا ہوتا رہتا تھا۔ تحقیقات کے لیے ایک ٹیم تشکیل دی گئی ہے۔
Published : November 6, 2026 at 10:44 AM IST
بنگلورو: کرناٹک کے بنگلورو میں یہ واقعہ دو روز قبل پیش آیا۔ پولیس نے قتل کے ان واقعات کے سلسلے میں ملزم، اندو شیکھر کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق مقتولین جن کا تعلق سری رام پورہ سے تھا ان کی شناخت روپا وتی (ساس) ان کی بیٹی سنیتا (ملزم کی اہلیہ)، ان کے بیٹوں شیو کمار اور شنکر بہوؤں دیویا اور نلنی اور پوتے پونیت کے طور پر ہوئی ہے۔
اندو شیکھر نے تقریباً بیس سال قبل سنیتا سے شادی کی تھی۔ یہ خاندان راجاجی نگر میں بھاشیم سرکل کے قریب رہائش پذیر تھا۔ اگرچہ ان کی ازدواجی زندگی معمول کے مطابق رہی تھی، لیکن حال ہی میں گھریلو مسائل کی وجہ سے ان کے درمیان اکثر تنازعات پیدا ہونے لگے تھے۔
پولیس کی ابتدائی تفتیش سے پتہ چلتا ہے کہ ملزم اکثر اپنی اہلیہ سے جھگڑا کرتا تھا۔ خاندان کے بزرگوں کی جانب سے معاملات میں مداخلت کرنے اور تنازعات کو حل کرنے کی کوششوں کے باوجود، یہ کشیدگی برقرار رہی۔ سنیتا کا اپنی والدہ اور بھائیوں کے ساتھ بہت گہرا تعلق تھا جو اندو شیکھر کو ناگوار گزرتا تھا۔ اس نے سنیتا کے اپنے میکے جانے پر بھی پابندیاں عائد کر دی تھیں۔ اس کے باوجود، سنیتا نے اپنے خاندان سے تعلقات نہیں توڑے۔ اس بات پر برہم ہو کر، اندو شیکھر نے اپنی زندگی کی مشکلات کا ذمہ دار سنیتا کے خاندان کو ٹھہرایا اور انہیں قتل کرنے کی سازش رچائی۔
اس قتل کے مقدمے میں ملزم نے اپنی بیوی سنیتا کے سر پر سل بٹہ (مصالحہ پیسنے والا پتھر) دے مارا، جس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس کے بعد وہ لاش کو گاڑی میں ڈال کر نندی ہلز لے گیا اور وہاں پھینک دی۔ سنیتا کے لاپتہ ہونے پر کسی کو شک نہ ہو، اس لیے اس نے پڑوسیوں سے جھوٹ بولا کہ وہ اپنی کچھ سہیلیوں کے ساتھ سیر پر گئی ہے۔ مزید برآں اس نے اس کا موبائل فون بند کر دیا تاکہ ایسا تاثر ملے کہ وہ کسی سے رابطے میں نہیں ہے۔ اپنی منصوبہ بندی کے اگلے مرحلے میں ملزم نے اپنی بیوی کے بھائیوں، شیوکمار اور شنکر، کو اپنے گھر بلایا۔ شراب پینے کے بعد اس نے اسی سل بٹے سے وار کر کے ان دونوں کو بھی قتل کر دیا۔ اندو شیکھر پر یہ الزام بھی ہے کہ اس نے بعد ازاں نلنی (شنکر کی بیوی) اور دیویا (شیوکمار کی بیوی) کو بھی قتل کر دیا۔
اس کے علاوہ، ملزم نے اپنی ساس روپا وتی اور شنکر کے بیٹے پونیت کو بھی قتل کر دیا۔ تمام لاشوں کو ایک ہی جگہ چھوڑنے کے بجائے، وہ انہیں مختلف مقامات پر لے گیا اور ٹھکانے لگا دیا۔ پولیس کے مطابق، قتل کے بعد ملزم نے گھر سے خون کے دھبے صاف کیے اور سل بٹے کو کیمیکلز کی مدد سے دھو کر صاف کر دیا۔
نلنی کی والدہ نے اس کے لاپتہ ہونے کی رپورٹ درج کروائی تھی۔ جب پولیس نے اس شکایت کی بنیاد پر تفتیش شروع کی، تو ان متعدد قتلوں کی ہولناک حقیقت سامنے آئی۔ ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور جرم سے منسلک تمام اشیاء بشمول وہ گاڑی بھی ضبط کر لی گئی ہیں۔
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ملزم کی فراہم کردہ معلومات کی بنیاد پر پولیس اسے نندی ہلز سمیت کئی مقامات پر لے گئی تاکہ تلاشی کی کارروائی کی جا سکے۔ گھنٹوں کی تلاش کے بعد پونیت کی لاش برآمد کر لی گئی۔ باقی چھ لاشوں کی تلاش جاری ہے اور اس مقصد کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ پولیس کے اعلیٰ حکام نے بتایا کہ جائے وقوعہ، لاشوں کو منتقل کرنے کے لیے استعمال کیے گئے راستوں اور ملزم کی جانب سے شواہد مٹانے کی کوششوں سمیت مختلف پہلوؤں پر تفصیلی تفتیش جاری ہے۔