سات سال تک قید اور ایک لاکھ روپے جرمانہ، کرناٹک اسمبلی نے بی جے پی کی مخالفت کے باوجود ہیٹ اسپیچ بل پاس کیا
نفرت انگیز تقاریر اور نفرت انگیز جرائم(روک تھام)بل میں سات سال تک قید اور ایک لاکھ روپے تک کے جرمانے کی سزا دی گئی ہے۔
Published : December 18, 2025 at 5:51 PM IST
بیلگاوی: اپوزیشن بی جے پی اور جے ڈی ایس کی سخت مخالفت کے باوجود، کانگریس حکومت نے بدھ کو بیلگاوی میں کرناٹک قانون ساز اسمبلی کے جاری سرمائی اجلاس کے دوران کرناٹک نفرت انگیز تقریر بل پاس کیا۔ بل کے پاس ہوتے ہی ایوان میں زبردست ہنگامہ آرائی ہوئی۔
نفرت انگیز تقریر اور نفرت انگیز جرائم (روک تھام) بل، ملک میں اس طرح کا پہلا قانون ہے، جس میں سات سال تک کی قید اور ایک لاکھ روپے تک کے جرمانے کی گنجائش ہے۔ اسے بی جے پی ایم ایل ایز کی مخالفت اور احتجاج کے درمیان منظور کیا گیا۔ یہ بل وزیر داخلہ جی پرمیشورا نے ایوان میں پیش کیا تھا۔ وزیر نے کہا کہ بار بار مجرموں کی 10 سال قید کی سزا کو کم کر کے سات سال کر دیا گیا ہے۔
بل کیا کہتا ہے؟ بل کے مطابق نفرت انگیز جرائم کی تعریف نفرت انگیز تقریر کے ابلاغ سے کی گئی ہے۔ اس میں کسی بھی ایسے مواد کی تخلیق، اشاعت، پھیلاؤ، یا فروغ شامل ہے جس سے معاشرے میں بدامنی، دشمنی یا نفرت کو فروغ دینے کا امکان ہو۔ اس بل میں مواصلت کا مطلب عوام میں کیا جانے والا کوئی بھی اظہار ہے، چاہے زبانی ہو یا پرنٹ یا اشاعت میں، الیکٹرانک میڈیا پر یا کسی اور طریقے سے، جو نفرت انگیز تقریر ہے۔
بحث کے دوران شہری ترقیات کے وزیر بیراتھی سریش نے کہا کہ ساحلی کرناٹک نفرت انگیز تقاریر اور نفرت انگیز جرائم کی وجہ سے جل رہا ہے۔ علاقے کے بی جے پی ایم ایل اے نے اس پر اعتراض کیا اور پھر ایوان کے کنویں میں گھس گئے۔ دیگر بی جے پی ایم ایل ایز نے اس کی پیروی کی اور کرناٹک نفرت انگیز تقریر اور نفرت انگیز جرائم (روک تھام) بل کو پھاڑ دیا۔ تاہم ان کی مخالفت کے باوجود بل منظور کر لیا گیا۔
آر اشوکا نے کہا کہ یہ بل آئین کے آرٹیکل 19(1) کی واضح خلاف ورزی ہے۔ یہ آزادی اظہار پر ظلم تھا۔ انہوں نے ریاستی حکومت کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وہ اپوزیشن جماعتوں اور میڈیا کو نشانہ بنا رہے ہیں اور دوبارہ ہنگامی حالت کا اعلان کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس نفرت انگیز تقاریر کا قانون پہلے ہی موجود ہے اس لیے اس کی ضرورت نہیں تھی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ سیاسی نفرت کو بھڑکانے کے لیے اسے ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کا منصوبہ ہے۔