کانپور یونیورسٹی میں ایل ایل بی کی طالبہ کی عصمت دری، بلیک میلنگ کا الزام، بی ٹیک کا طالب علم گرفتار
کلیان پور پولیس اسٹیشن کے انچارج راجیندر کانت شکلا نے بتایا کہ پولیس میں شکایت درج کرائی گئی ہے۔ کیس درج کر لیا گیا ہے۔
Published : November 12, 2025 at 10:26 AM IST
کانپور، اترپردیش: چھترپتی شاہوجی مہاراج یونیورسٹی میں بی ٹیک کے ایک طالب علم پر ایل ایل بی کی طالبہ کے ساتھ عصمت دری کا الزام لگایا گیا ہے۔ طالبہ نے یہ بھی الزام لگایا ہے کہ اس نے ویڈیو بنا کر اسے بلیک میل کیا۔ شکایت کے بعد پولیس نے کیس درج کر کے ملزم طالب علم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔
کلیان پور پولیس اسٹیشن کے انچارج راجیندر کانت شکلا نے بتایا کہ متاثرہ کی ماں نے پولیس میں شکایت درج کرائی ہے۔ جس کی بنیاد پر مقدمہ درج کر کے ملزم طالب علم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ معاملے کی گہرائی سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ ملزم طالب علم سے بھی پوچھ گچھ کی گئی ہے۔ اس سلسلہ میں قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔
اب جانیے کیا الزامات ہیں
متاثرہ کی ماں نے کلیان پور پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی ہے کہ اس کی 16 سالہ بیٹی یونیورسٹی میں بی اے ایل ایل بی کی طالبہ ہے۔ والدہ کا الزام ہے کہ اسی یونیورسٹی میں زیر تعلیم ایک بی ٹیک طالب علم، جو خود کو طالب علم لیڈر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اس کی نابالغ بیٹی کو نشانہ بنایا۔
متاثرہ لڑکی کی والدہ نے پولیس کو بتایا کہ ملزم نے ان کی نابالغ بیٹی کو یونیورسٹی کیمپس میں کیفے ٹیریا کے قریب ایک اسٹینڈ پر کولڈ ڈرنک پلایا۔ اس کے بعد وہ اسے ایک کمرے میں لے گیا اور اس کی عصمت دری کی۔
ویڈیو بنا کر بلیک میل کرنے کا الزام
متاثرہ لڑکی کی والدہ نے مزید بتایا کہ ملزم نے ان کی بیٹی کی قابل اعتراض ویڈیو بنائی اور اسے وائرل کرنے کی دھمکی دے کر بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ اس نے اس سے 60,000 روپے نقد، سونے کے ٹاپس اور دیگر سامان بھی چھین لیا۔
ماں نے پولیس کو بتایا کہ ان کی بیٹی اس واقعے کے بعد ذہنی تناؤ کا شکار ہوگئی۔ کافی پوچھ تاچھ کے بعد اس نے واقعہ سنایا۔ متاثرہ کے گھر والے جب ملزم کے گھر پہنچے تو اس نے ان کے ساتھ بدسلوکی کی اور انہیں دھمکی دے کر بھگا دیا۔ متاثرہ کی ماں نے کلیان پور پولیس اسٹیشن میں ملزم اور اس کے والد کے خلاف شکایت درج کرائی ہے۔