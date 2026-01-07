کانپور میں اغوا کے بعد نوعمر لڑکی کی اجتماعی عصمت دری، دو افراد کے خلاف مقدمہ درج
یہ واقعہ سچنڈی تھانہ علاقہ میں پیش آیا۔ اسکارپیو میں سوار دو نوجوان لڑکی کے ساتھ ریلوے پٹری پر زیادتی کر کے فرار ہو گئے۔
Published : January 7, 2026 at 10:15 AM IST
کانپور: اترپردیش کے سچنڈی تھانہ علاقے سے ایک 14 سالہ لڑکی کو دو نوجوانوں نے اغوا کر کے اجتماعی عصمت دری کی۔ لڑکی کے بھائی کی شکایت پر پولیس نے دونوں افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ وہ لڑکی کے طبی معائنے اور بیانات کی بنیاد پر مزید کارروائی کرے گی۔ اس واقعہ سے گاؤں والوں میں غم و غصہ پھیل گیا ہے۔
ڈی سی پی ویسٹ دنیش ترپاٹھی کے مطابق سچنڈی تھانہ علاقے کے ایک نوجوان نے الزام لگایا کہ جب وہ پیر کی رات گھر واپس آیا تو اس کے گھر والوں نے اسے بتایا کہ اس کی 14 سالہ بہن لاپتہ ہوگئی ہے۔ تلاش شروع کی گئی لیکن وہ کہیں نہیں ملی۔ تقریباً ایک گھنٹے کے بعد، وہ بے چین اور روتی ہوئی گھر واپس آئی، اور واقعہ بیان کی۔ لڑکی نے بتایا کہ وہ ٹہلنے کیلئے گھر سے نکلی تھی۔ راستے میں اس کی ملاقات کالے رنگ کی اسکارپیو میں سوار دو نوجوانوں سے ہوئی، جو اسے اغوا کر کے ریلوے لائن پر لے گئے اور اس کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی۔
ڈی سی پی دنیش ترپاٹھی نے بتایا کہ لڑکی کے اہل خانہ کی شکایت کی بنیاد پر دو نوجوانوں کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ بچی کا طبی معائنہ کرانے کی ہدایات دی گئی ہیں۔ دفعہ 164 کے تحت لڑکی کا بیان ریکارڈ ہونے کے بعد مزید کارروائی کی جائے گی۔ملزم کی شناخت اور گرفتاری کے لیے پولیس کی ٹیم تعینات کر دی گئی ہے۔