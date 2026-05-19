کانپور میں ایک نوجوان خاتون کا ہوٹل منیجر سمیت چار افراد پر گینگ ریپ کا الزام، پولیس نے شروع کر دی تفتیش
ڈی سی پی نے بتایا کہ تحقیقات کے دوران جائے وقوعہ سے جمع سی سی ٹی وی فوٹیج کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔
Published : May 19, 2026 at 11:15 AM IST
کانپور: کلیان پور تھانہ علاقے میں ایک طالبہ نے ہوٹل منیجر اور اس کے تین ساتھیوں پر گینگ ریپ کا الزام لگایا ہے۔ متاثرہ لڑکی کا دعویٰ ہے کہ ہوٹل کے منیجر اور اس کے ساتھیوں نے اسے زبردستی شراب پلائی اور اس کے ساتھ زیادتی کی۔
واقعہ کے بعد وہ موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی۔ متاثرہ نے پولیس کو اطلاع دی جس کے بعد پولیس نے ہوٹل منیجر اور دیگر ملزمین کو حراست میں لے لیا۔ طالبہ کا طبی معائنہ کرایا گیا ہے اور معاملے کی سنجیدگی سے تفتیش کی جا رہی ہے۔
ہوٹل میں منیجر، تین دیگر مردوں نے کیا ریپ
ڈی سی پی ویسٹ ایس ایم قاسم عابدی نے بتایا کہ اتوار کی شام تقریباً 8 بجے 112 پر کال موصول ہوئی کہ کلیان پور کے چھایا مینشن ہوٹل میں منیجر اور دو یا تین دیگر مردوں نے ایک خاتون کے ساتھ چھیڑ چھاڑ اور عصمت دری کی ہے۔ پولیس نے فوری طور پر خاتون کی شکایت پر متعلقہ دفعات کے تحت مقدمہ درج کر کے ملزم کو حراست میں لے لیا ہے۔
حقائق اور شواہد خاتون کے الزامات کی تائید نہیں کرتے
ڈی سی پی نے بتایا کہ تحقیقات کے دوران جائے وقوعہ سے جمع سی سی ٹی وی فوٹیج کی جانچ کی جارہی ہے۔ اب تک جو حقائق اور شواہد سامنے آئے ہیں وہ ابتدائی تفتیش میں خاتون کے الزامات کی تائید نہیں کرتے۔ خاتون کو طبی معائنے کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ ملزمین سے پوچھ گچھ جاری ہے۔ معاملے کی سنجیدگی سے تحقیقات کی جا رہی ہے۔
ملزمین نے پکڑنے کے لیے سڑک تک پیچھا کیا
متاثرہ کے مطابق، وہ اتوار کی دیر شام کلیان پور کے چھایا مینشن ہوٹل میں کسی ذاتی کام سے پہنچی۔ منیجر اور اس کے ساتھی اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگے۔ جب اس نے ملزم کی حرکتوں پر احتجاج کرتے ہوئے فرار ہونے کی کوشش کی تو ایک نوجوان نے اسے زبردستی نیچے کھینچ لیا۔ اس کے بعد ملزم نے ایک ایک کرکے اس کی عصمت دری کی۔ متاثرہ کے مطابق جب وہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگی تو ملزمین نے اسے پکڑنے کے لیے سڑک تک اس کا پیچھا کیا۔