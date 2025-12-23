خطرناک اور آوارہ کتوں کو "عمر قید" کا کرنا پڑے گا سامنا، میونسپل کارپوریشن کے منصوبے کے بارے میں ضرور جانیے
کانپور میونسپل کارپوریشن نے پہلے مرحلے میں اینیمل برتھ کنٹرول اے بی سی سینٹر میں 50 کتے رکھنے کا منصوبہ بنایا ہے۔
Published : December 23, 2025 at 11:42 AM IST
کانپور، اترپردیش: کانپور میونسپل کارپوریشن نے شہر کے باشندوں کو آوارہ اور خطرناک کتوں سے بچانے کے لیے ایک خصوصی منصوبہ تیار کیا ہے۔ جن کتوں نے لوگوں کو دو یا اس سے زیادہ بار کاٹا ہے، انہیں تاحیات کشن پور کے شیلٹر ہوم میں رکھا جائے گا۔ میونسپل کارپوریشن شیلٹر ہوم میں کتوں کے کھانے، پانی اور دیکھ بھال کی پوری ذمہ داری قبول کرے گی۔ پاگل کتوں کے لیے بھی علیحدہ انتظامات کیے گئے ہیں۔ فی الحال، اس اینیمل برتھ کنٹرول اے بی سی سینٹر میں پانچ کتے ہیں۔ پہلے مرحلے میں 50 کتے پالنے کا انتظام کیا جا رہا ہے۔
کتا کسی شخص کو کاٹ لے تو اسے پکڑ لیا جائے گا
میونسپل کارپوریشن کے اعداد و شمار کے مطابق، کانپور شہر میں تقریباً 1.25 لاکھ کتے ہیں۔ اب تک، تقریباً 35,000 کتوں کی نس بندی کی جا چکی ہے۔ گزشتہ سال کتوں کے کاٹنے کے متعدد واقعات رپورٹ ہوئے۔ میونسپل کارپوریشن ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے انتھک محنت کر رہی ہے۔ چیف ویٹرنری آفیسر ڈاکٹر آر کے نرنجن نے کہا کہ اگر کتا کسی شخص کو کاٹ لے تو اسے پکڑ لیا جائے گا، نس بندی کی جائے گی اور پھر 10 دن تک نگرانی میں رکھا جائے گا۔ اگر تحقیقات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کتا نہ تو پاگل ہے اور نہ ہی ریبیز میں مبتلا ہے تو اسے سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق اسی جگہ چھوڑ دیا جائے گا جہاں اسے پکڑا گیا تھا۔
کوئی اگر کتے کو گود لینا چاہتا ہے اسے ایک حلف نامہ دینا ہوگا
ڈاکٹر آر کے نرنجن نے کہا کہ اگر کوئی اس طرح کے کتے کو گود لینا چاہتا ہے تو اسے ایک حلف نامہ دینا ہوگا جس میں کہا گیا ہے کہ وہ کتے کی ساری زندگی اس کی دیکھ بھال کریں گے۔ اگر کوئی آگے نہ آیا تو ایسے کتوں کو ہمیشہ کے لیے اے بی سی سینٹر میں رکھا جائے گا۔ میونسپل کارپوریشن کے اس اقدام کو شہر میں سڑکوں پر کتوں کے حملوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو کنٹرول کرنے کی سمت میں ایک مثبت اور ضروری قدم سمجھا جا رہا ہے۔
سپریم کورٹ کا آوارہ کتوں سے متعلق اہم فیصلہ
واضح رہے کہ اس سے قبل سپریم کورٹ نے تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں، نیشنل ہائی وے اتھارٹی اور میونسپل اداروں کو قومی شاہراہوں، ریاستی شاہراہوں اور سڑکوں سے آوارہ مویشیوں کو ہٹانے کی ہدایت دی تھی۔ سپریم کورٹ نے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو ہائی وے پٹرولنگ ٹیمیں بنانے کی ہدایت دی تھی جو سڑکوں سے آوارہ مویشیوں کو پکڑیں گے اور انہیں پناہ گاہوں میں رکھیں گے جہاں ان کی دیکھ بھال کی جائے گی۔
شاہراہوں سے آوارہ مویشیوں کو ہٹانے کی ہدایت
7 نومبر 2025 کے فیصلے میں، سپریم کورٹ نے کئی ہدایات جاری کی تھی جن کا مقصد پورے ہندوستان میں عوامی سڑکوں پر آوارہ مویشیوں اور کتوں کے مسئلے کو حل کرنا تھا۔ قومی شاہراہوں سے آوارہ مویشیوں کو ہٹانے کی ہدایت میں تمام ریاستوں، مرکز کے زیر انتظام علاقوں، میونسپل باڈیز اور نیشنل ہائی وے اتھارٹی آف انڈیا (NHAI) کو قومی شاہراہوں، ریاستی شاہراہوں اور دیگر سڑکوں سے آوارہ مویشیوں اور کتوں کو ہٹانے کی ہدایت دی گئی تھی۔