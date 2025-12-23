کانپور کے آوارہ اور خطرناک کتوں کو ملے گی عمر قید، جانیں میونسپل کارپوریشن کا منصوبہ
کانپور میونسپل کارپوریشن نے پہلے مرحلے میں اینیمل برتھ کنٹرول اے بی سی سینٹر میں 50 کتے رکھنے کا منصوبہ بنایا ہے۔
December 23, 2025
کانپور: کانپور میونسپل کارپوریشن نے شہر کے مکینوں کو آوارہ اور خطرناک کتوں سے بچانے کے لیے ایک خصوصی منصوبہ تیار کیا ہے۔ جن کتوں نے دو یا اس سے زیادہ بار لوگوں کو کاٹا ہے انہیں تاحیات کشن پور کے شیلٹر ہوم میں رکھا جائے گا۔
میونسپل کارپوریشن شیلٹر ہوم میں کتوں کے کھانے، پینے اور دیکھ بھال کی پوری طرح ذمہ دار ہوگی۔ پاگل کتوں (ریبیز میں مبتلا) کے لیے بھی علیحدہ انتظامات کیے گئے ہیں۔ فی الحال، اس اینیمل برتھ کنٹرول اے بی سی سینٹر میں پانچ کتے ہیں۔ پہلے مرحلے میں 50 کتے پالنے کا انتظام کیا جا رہا ہے۔
میونسپل کارپوریشن کے اعداد و شمار کے مطابق، کانپور شہر میں تقریباً 1.25 لاکھ کتے ہیں۔ اب تک تقریباً 35000 کتوں کی نس بندی کی جا چکی ہے۔ پچھلے سال کتے کے کاٹنے کے کئی واقعات رپورٹ ہوئے۔ میونسپل کارپوریشن ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے مسلسل کام کر رہی ہے۔ چیف ویٹرنری آفیسر ڈاکٹر آر کے نرنجن نے کہا کہ اگر کتا کسی شخص کو کاٹ لے تو اسے پکڑ لیا جائے گا، نس بندی کی جائے گی اور پھر 10 دن تک نگرانی میں رکھا جائے گا۔ اگر تحقیقات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کتا نہ تو پاگل ہے اور نہ ہی ریبیز میں مبتلا ہے تو اسے سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق اسی جگہ چھوڑ دیا جائے گا جہاں اسے پکڑا گیا تھا۔
ڈاکٹر آر کے نرنجن نے کہا کہ جو بھی اس طرح کے کتے کو گود لینا چاہتا ہے اسے ایک حلف نامہ فراہم کرنا ہوگا جس میں ان کی زندگی بھر کی دیکھ بھال کی جائے گی۔ اگر کوئی آگے نہ آیا تو ایسے کتوں کو ہمیشہ کے لیے اے بی سی سینٹر میں رکھا جائے گا۔ میونسپل کارپوریشن کے اس اقدام کو شہر میں سڑکوں پر کتوں کے حملوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو کنٹرول کرنے کی سمت میں ایک مثبت اور ضروری قدم قرار دیا جا رہا ہے۔