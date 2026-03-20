کانپور میں معصوم لڑکی کا ریپ کے بعد قتل، انکاؤنٹر میں مرکزی ملزم سمیت 3 گرفتار
تھانہ بڈھانو کے علاقہ میں 11 سالہ معصوم بچی کے ساتھ وحشیانہ ظلم۔ لاش کو گندم کے کھیت میں دفن کیا گیا تھا۔
Published : March 20, 2026 at 3:36 PM IST
کانپور: اترپردیش کے بیدھانو تھانہ علاقے میں ایک سنسنی خیز معاملہ سامنے آیا ہے، جس میں 11 سالہ لڑکی کے اغوا، عصمت دری اور اس کے بعد قتل کا معاملہ سامنے آیا ہے، جس کی لاش کو ایک کھیت میں دفن کر دیا گیا تھا۔ پولیس نے مرکزی ملزم کو اس کے دو ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا ہے۔ غور طلب ہے کہ لڑکی کی لاش گزشتہ منگل کو اس کے گھر سے کچھ ہی فاصلے پر واقع گندم کے کھیت سے برآمد ہوئی تھی۔
پولیس کمشنر سنکلپ شرما کے مطابق، انکاؤنٹر کے دوران گرفتار ہونے والے مرکزی ملزم سنی کے طور پر شناخت کی گئی تھی، اس نے پوچھ گچھ کے دوران اعتراف کیا کہ شراب کے نشے میں اس نے متاثرہ کے ساتھ اپنی کار کا استعمال کرتے ہوئے معصوم بچی کو بسکٹ کی پیش کش کے بہانے اغوا کیا۔ اس کے بعد اس کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد اس نے پکڑے جانے کے خوف سے لڑکی کا گلا دبا کر قتل کردیا۔ اس کے بعد اس نے ثبوت مٹانے کی کوشش میں لاش کو کھیت میں دفن کر دیا۔ اس معاملے میں دو دیگر مشتبہ افراد کو بھی حراست میں لیا گیا ہے اور فی الحال ان سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔
جوائنٹ پولیس کمشنر سنکلپ شرما نے بتایا کہ پیر کی شام، بڈھانو تھانہ علاقے کے ایک گاؤں میں رہنے والی پانچویں جماعت کا طالبہ بکریاں چرانے کے لیے ایک کھیت میں گئی تھی۔ جب وہ شام تک گھر واپس نہ لوٹی تو اس کے گھر والوں نے تلاش شروع کی لیکن انہیں لڑکی کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ اس کے بعد پولیس کو اطلاع دی گئی۔ جب خاندان نے اگلی صبح کھیتوں میں دوبارہ تلاش شروع کی تو گندم کے کھیت میں تازہ کھودی ہوئی زمین کو دیکھ کر انہیں شک ہوا۔ مٹی صاف کرنے پر لڑکی کی لاش برآمد ہوئی۔
جب پولیس ٹیم جائے وقوعہ پر پہنچی تو اہل خانہ نے سنی نامی نوجوان پڑوسی پر شک ظاہر کیا۔ اس لیڈ پر عمل کرتے ہوئے، پولیس نے بعد میں ایک انکاؤنٹر کے بعد مرکزی ملزم سنی کو گرفتار کر لیا۔ دو دیگر مشتبہ افراد کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس معاملے میں سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔