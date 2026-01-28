کنگنا رناوت ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے بھٹنڈہ کی عدالت میں پیش، ہتک عزت کیس میں گواہوں نے ریکارڈ کرائے اپنے بیانات
مہندر کور کی جانب سے انقلابی کسان یونین کے دو گواہ سرجیت سنگھ پھول اور جسویر سنگھ بہادر گڑھ جنڈیاں نے اپنے بیانات قلمبند کرائے۔
Published : January 28, 2026 at 1:16 PM IST
بھٹنڈہ (پنجاب): اداکارہ کنگنا رناوت جو کسانوں کے احتجاج کے دوران بہادر گڑھ جنڈیاں، بھٹنڈہ کی مہندر کور کی تصویر ٹویٹ کرنے پر ہتک عزت کے مقدمے کا سامنا کر رہی ہیں، آج ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے عدالت میں پیش ہوئیں۔ مہندر کور کی جانب سے انقلابی کسان یونین کے دو گواہوں سرجیت سنگھ پھول اور جسویر سنگھ بہادر گڑھ جنڈیاں نے اپنے بیانات قلمبند کرائے ہیں۔ کیس کی اگلی سماعت اب 10 فروری کو ہوگی۔
کنگنا رناوت کے وکلاء نے عدالت میں دلیل دی تھی کہ مہندر کور کسانوں کے احتجاج میں شامل نہیں تھیں۔ جواب میں کسان رہنما سرجیت سنگھ پھول نے عدالت میں اپنی گواہی ریکارڈ کرائی۔ انہوں نے کہا کہ مہندر کور درحقیقت کسانوں کے احتجاج کا حصہ تھیں اور کنگنا رناوت نے ان کی تصویر کو غلط ٹویٹ میں استعمال کیا تھا۔
کنگنا رناوت نے حلف نامہ جمع کرایا جس میں کہا گیا کہ اگر عدالت کی طرف سے ضرورت پڑی تو وہ ذاتی طور پر پیش ہونے کو تیار ہیں۔ مہندر کور کے وکیل رگھبیر سنگھ بہنیوال نے کہا کہ انہوں نے کنگنا کو بیرون ملک سفر کرنے سے روکنے اور ان کا پاسپورٹ سرنڈر کرنے کے لیے درخواست دائر کی تھی۔ شکایت کنندہ اس پر جواب داخل کرے گا۔ عدالت نے معاملے پر غور کے لیے وقت دے دیا ہے، اور ان کی جانب سے پاسپورٹ سرنڈر کرنے کے معاملے کے حوالے سے نئی درخواست دائر کی جائے گی۔
گواہ کی گواہی کے بارے میں رگھبیر سنگھ بہنیوال نے کہا کہ کسان لیڈر سرجیت سنگھ پھول اور جسویر سنگھ بہادر گڑھ جنڈیاں کے بیانات قلمبند کر لیے گئے ہیں۔ کچھ متعلقہ دستاویزات بھی عدالت میں جمع کرائی گئی ہیں۔
کسان رہنما سرجیت سنگھ پھول نے کہا، "کنگنا رناوت نے ماتا مہندر کور سے کسی بھی طرح معافی نہیں مانگی ہے۔ اپنے غرور اور غرور کی وجہ سے وہ آج بٹھنڈہ کی عدالت میں پیش ہونے پر مجبور ہیں۔ یہ لڑائی آخری دم تک لڑی جائے گی، اور کنگنا رناوت کو ہتک عزت کے اس کیس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔" انہوں نے مزید کہا، "جج نے ہم سے پوچھا کہ کیا ہم نے ٹویٹ پڑھی ہے اور کیا ہم انگریزی جانتے ہیں؟ ہم نے جج کو بتایا کہ ہم نے ٹویٹ کی تصویر دیکھی ہے اور ہم انگریزی جانتے ہیں۔"
کسان رہنما پھول نے یہ بھی کہا، "کنگنا رناوت کا ٹویٹ مکمل طور پر جھوٹا ہے کیونکہ اس احتجاج میں حصہ لینے کے لیے کسی کو ادائیگی نہیں کی گئی، اس میں ایک فیصد بھی سچائی نہیں ہے، لوگ وہاں چندہ دینے گئے، اور تحریک کے دوران لاکھوں لوگوں نے مدد کی، ہر طرح کی امداد پنجاب سے آئی، اس لیے کسی کو یومیہ اجرت دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ان کے پاس پیسہ ہے اور اثر و رسوخ ہے، جس کی وجہ سے وہ سپریم کورٹ چلے گئے، جس کی وجہ سے وہ سپریم کورٹ میں چلے گئے۔ یہ وکلاء کی محنت کی وجہ سے ہے کہ یہ مقدمہ ابھی تک بھٹنڈہ کی عدالت میں چل رہا ہے اگر وہ آکر معافی مانگ لیتی تو معاملات اس حد تک نہ بڑھتے۔