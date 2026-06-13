"کلیان میرے سینئر ہیں، انہیں بولنے کا پورا حق..." ابھیشیک بنرجی نے تکبر کے الزامات پر دیا جواب
ابھیشیک بنرجی نے کلیان بنرجی کے الزامات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ وہ میرے سینئر ہیں اور انہیں بولنے کا پورا حق ہے۔
Published : June 13, 2026 at 11:59 AM IST
کولکتہ: ٹی ایم سی پارٹی کے اندر ہنگامہ آرائی کے درمیان، سینئر ٹی ایم سی ایم پی کلیان بنرجی کے حملوں کا سامنا کرتے ہوئے، پارٹی کے قومی جنرل سکریٹری ابھیشیک بنرجی نے جمعہ کو مفاہمت کا اشارہ دیتے ہوئے سیرام پور کے ایم پی کو اپنا سیاسی سرپرست قرار دیا، جس نے ان کی پرورش کی، اور اس لیے ان پر تنقید کرنے کا پورا حق ہے۔
یہ 24 گھنٹے سے بھی کم وقت میں کلیان بنرجی کی جانب سے ابھیشیک کے قائدانہ انداز پر عوامی سطح پر سوال اٹھانے کے بعد سامنے آیا ہے، ان پر تکبر کا الزام لگاتے ہوئے، اور پارٹی سپریمو ممتا بنرجی کو الٹی میٹم جاری کیا کہ وہ اپنے بھتیجے اور ان جیسے تجربہ کار لیڈروں میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں۔
پارٹی کی اعلیٰ قیادت کی میٹنگ کے بعد ممتا بنرجی کی کالی گھاٹ رہائش گاہ سے نکلتے ہوئے ابھیشیک نے میڈیا سے کہا، "کلیان بنرجی نے مجھے بڑا ہوتے دیکھا ہے۔ وہ پارٹی کے سینئر لیڈر ہیں، انہیں مجھ سے سخت الفاظ کہنے کا پورا حق ہے۔ اس پر غیر ضروری تنازعہ پیدا کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔"
یہ تبصرہ مغربی بنگال کے حالیہ اسمبلی انتخابات میں اپنی شکست کے بعد حکمران جماعت کے اندر بڑھتی ہوئی تلخی کے بالکل برعکس تھا اور ایسا لگتا ہے کہ اس کا مقصد جھگڑے کو ایک بڑے تنظیمی بحران میں بڑھنے سے روکنا تھا۔
سیاسی مبصرین نے اس ردعمل کو ابھیشیک کی طرف سے اسمبلی اور پارلیمنٹ میں پارٹی کی تقسیم کے درمیان پختگی ظاہر کرنے کی دانستہ کوشش سے تعبیر کیا۔
اس سے پہلے دن میں، ابھیشیک، راجیہ سبھا لیڈر ڈیرک اوبرائن، مدن مترا، شوبھندیب چٹوپادھیائے، اور پارٹی ترجمان کنال گھوش سمیت ٹی ایم سی کے سینئر لیڈران نے ممتا بنرجی کی طرف سے ان کی رہائش گاہ پر بلائی گئی میٹنگ میں شرکت کی۔ کلیان بنرجی کی غیر موجودگی نمایاں تھی۔
ان کی غیر موجودگی نے فوری طور پر سیاسی حلقوں میں قیاس آرائیوں کو جنم دیا، کیونکہ یہ ابھیشیک پر شدید حملہ کرنے اور ڈائمنڈ ہاربر ایم پی سے متعلق تمام قانونی معاملات سے خود کو دور کرنے کے صرف ایک دن بعد آیا ہے۔
کلیان، ایک سینئر وکیل اور پارٹی کے سب سے زیادہ لڑاکا ممبران پارلیمنٹ میں سے ایک، نے جمعرات کو اعلان کیا تھا کہ وہ ابھیشیک سے متعلق عدالتی مقدمات میں مزید پیش نہیں ہوں گے۔
کلیان نے کہا تھا، "ان کا غرور تمام حدوں کو پار کر چکا ہے۔ اگر وہ پارٹی میں رہے تو مجھے سوچنا پڑے گا کہ مجھے جاری رکھنا چاہیے یا نہیں۔" انہوں نے یہ بھی اشارہ دیا کہ وہ اپنے خدشات براہ راست ممتا بنرجی تک پہنچائیں گے۔
سابق ممبر پارلیمنٹ کا غصہ اسمبلی دستخط کی جعلسازی کے تنازعہ سے متعلق ایک کیس کے ابھرنے سے ہوا، جس میں ان سے کلکتہ ہائی کورٹ میں ابھیشیک کی نمائندگی کی امید تھی، لیکن وہ اچانک پیچھے ہٹ گئے۔
اگرچہ کلیان نے کوئی خاص وجہ نہیں بتائی، لیکن بعد میں انہوں نے پارٹی قیادت کے کچھ حصوں میں بڑھتے ہوئے تکبر کی شکایت کی اور تنظیمی عدم اطمینان کا اظہار کیا۔
کلیان کی مداخلت ضروری ہے کیونکہ، بہت سے لیڈروں کے برعکس جنہوں نے اسمبلی انتخابات میں شکست کے بعد بغاوت کی تھی، وہ اب تک ممتا بنرجی کے کٹر حامیوں میں سے ایک تھے۔
گزشتہ سال لوک سبھا میں ٹی ایم سی کے چیف وہپ کے عہدے سے ہٹائے جانے کے بعد، انہیں حال ہی میں پارلیمانی پارٹی کے اندر بڑھتے ہوئے اختلافات کے درمیان بحال کیا گیا تھا۔ حالیہ ہنگامہ آرائی کے دوران، کلیان نے کھل کر قیادت کی حمایت کی تھی اور اختلاف کرنے والی آوازوں پر حملہ کیا تھا، جس سے ابھیشیک کی کھلی تنقید کو مزید اہم بنا دیا گیا تھا۔
اسمبلی انتخابات میں شکست نے ایم ایل اے اور ایم پی کے ایک گروپ کی کھلی بغاوت کی ہے، جن میں سے بہت سے لوگوں نے ابھیشیک کی قیادت اور تنظیمی معاملات پر ان کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ پر سوال اٹھائے ہیں۔
بے اطمینانی ریاستی اسمبلی اور پارلیمنٹ دونوں میں سامنے آئی ہے، جس سے پارٹی کے سخت کنٹرول والے ڈھانچے میں طویل عرصے سے چھپی ہوئی خامیوں کو بے نقاب کیا گیا ہے۔
پیر کو، پارٹی کے چیف وہپ، کاکولی گھوش دستیدار کی قیادت میں 20 لوک سبھا اراکین کے ایک گروپ نے، اسپیکر اوم برلا کو خط لکھ کر بی جے پی کی زیرقیادت این ڈی اے کی حمایت کرنے والے ایک علیحدہ گروپ کے طور پر تسلیم کرنے کا دعویٰ کیا، جس کے نتیجے میں پارٹی کی پارلیمانی پارٹی میں پھوٹ پڑ گئی۔
پارلیمنٹ میں بغاوت مغربی بنگال اسمبلی میں گزشتہ ہفتے کے ہنگامے کے بعد ہوئی ہے، جہاں ٹی ایم سی کے 80 ایم ایل ایز میں سے 58 نے پارٹی قیادت سے علیحدگی اختیار کر لی اور پارٹی کے سرکاری امیدوار سووندیب چٹوپادھیائے کی بجائے اپوزیشن لیڈر کے طور پر نکالے گئے ایم ایل اے ریتابرت بنرجی کی حمایت کی۔
ان دونوں بغاوتوں نے ممتا بنرجی کی پارٹی کو 1998 میں اس کے قیام کے بعد سے سب سے بڑا تنظیمی بحران قرار دیا جسے ماہرین نے اس میں ڈال دیا۔