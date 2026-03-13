آج جمعۃ الوداع، ڈرون سے ہوگی نگرانی، عید پر ہوں گے سخت سیکیورٹی بندوبست
لکھنؤ میں ایک میٹنگ ہوئی جس میں عیدگاہ کمیٹی، اسلامک سینٹر آف انڈیا، ضلع انتظامیہ اور پولیس کمشنریٹ شامل تھے۔
لکھنؤ: عیدالفطر اور جمعۃ الوداع کی نماز کی تیاریوں کے پیش نظر، جمعرات کو اترپردیش کے شہر لکھنؤ میں ایک اہم میٹنگ کا اہتمام کیا گیا، جس میں عیدگاہ کمیٹی، اسلامک سینٹر آف انڈیا، ضلع انتظامیہ اور پولیس کمشنریٹ شریک ہوئے۔ اجلاس میں انتظامی حکام، علمائے کرام (مذہبی اسکالرز) اور شہر کے ممتاز شہریوں نے شرکت کی۔
میٹنگ کے دوران عیدگاہ کے امام مولانا خالد رشید فرنگی محلی نے بتایا کہ رمضان المبارک کے روزوں کے اختتام پر روزہ داروں کو عید الفطر کی صورت میں خوشیاں منانے کا موقع ملتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عید مسلمانوں کے لیے ایک مقدس تہوار ہے جس میں دوسرے مذاہب کے لوگ بھی شریک ہوتے ہیں۔
مولانا نے ضلعی انتظامیہ سے اپیل کی کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ نماز عید کی ادائیگی کے لیے آنے والوں کے لیے زیادہ سے زیادہ سہولتیں فراہم کی جائیں۔ انہوں نے بتایا کہ عید کا چاند 19 مارچ کو نظر آنے کا امکان ہے، اس دن چاند نظر آنے کی صورت میں ملک بھر میں عید الفطر 20 مارچ کو منائی جائے گی۔ بصورت دیگر یہ 21 مارچ 2026 کو منائی جائے گا۔
انہوں نے عیدگاہ میدان اور آس پاس کے علاقوں میں صفائی کے خصوصی انتظامات، نمازیوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے اقدامات اور نماز کے اوقات میں آوارہ جانوروں کو روکنے کی درخواست کی۔ مزید برآں، انہوں نے وضو کے لیے پانی کے ٹینکرز کی فراہمی کی اپیل کی۔ انہوں نے میونسپل کارپوریشن پر بھی زور دیا کہ وہ شہر کی مساجد کے ارد گرد صفائی مہم شروع کرے، بجلی اور پانی کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنائے، اور مضبوط حفاظتی انتظامات کو نافذ کرے۔
انہوں نے اعلان کیا کہ جمعۃ الوداع کی نماز آج ادا کی جائے گی۔ جامع مسجد، عیدگاہ لکھنؤ میں، 12:45 پر جماعت ہوگی۔ دریں اثناء عید گاہ میں عید الفطر کی نماز صبح 10 بجے ادا کی جائے گی۔ میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے ڈی سی پی ویسٹ وشواجیت سریواستو نے کہا کہ عیدگاہ کے امام کی طرف سے اٹھائے گئے تمام نکات پر کارروائی کی جائے گی اور گزشتہ سال سے بہتر انتظامات کو یقینی بنایا جائے گا۔
انہوں نے بتایا کہ حفاظتی انتظامات کو تقویت دینے کے لیے ڈرون کے ذریعے نگرانی کی جائے گی اور عید گاہ کے تمام داخلی راستوں پر ڈور فریم میٹل ڈیٹیکٹر (DFMDs) نصب کیے جائیں گے۔
اے ڈی سی پی ویسٹ دھننجے سنگھ کشواہا نے بتایا کہ پولیس عید کے موقع پر سخت حفاظتی انتظامات کر رہی ہے۔ سماج دشمن عناصر کی نشاندہی کی جائے گی اور نمازیوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔
میٹنگ کے دوران لکھنؤ میونسپل کارپوریشن کے ایک اہلکار نے بتایا کہ کارپوریشن صفائی اور دیگر ضروری کاموں کو مقررہ وقت سے پہلے مکمل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس موقع پر اے سی پی چوک راجکمار سنگھ اور اے سی پی بازارکھالا وریندر وکرم سنگھ نے - محکمہ بجلی، واٹر کارپوریشن اور محکمہ صحت کے افسران کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کیا۔
سول ڈیفنس کے چیف وارڈن امرناتھ مشرا نے تصدیق کی کہ سول ڈیفنس کی پوری ٹیم اپنی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے تیار ہے۔ اجلاس کی نظامت مولانا محمد سفیان نے کی۔
