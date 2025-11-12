تلنگانہ جوبلی ہلز اسمبلی ضمنی انتخاب: رائے دہندگان پچاس فیصد پولنگ تک پہنچنے میں بھی ناکام، الیکشن کمیشن کے ناقص انتظامات کا منفی اثر
پچھلے اسمبلی انتخابات میں جہاں 47.49 فیصد ووٹر ٹرن آؤٹ تھا، وہیں اس ضمنی انتخاب میں تقریباً ایک فیصد اضافہ کے ساتھ 48.47 فیصد ہوگیا۔
Published : November 12, 2025 at 3:18 PM IST
حیدرآباد: تلنگانہ کے دارالحکومت حیدرآباد کے جوبلی ہلز اسمبلی حلقہ میں ووٹروں نے ایک بار پھر مایوس کیا ہے۔ پچھلے اسمبلی انتخابات میں جہاں 47.49 فیصد ووٹر ٹرن آؤٹ ہوا تھا، وہیں اس ضمنی انتخاب میں تقریباً ایک فیصد اضافہ کے ساتھ 48.47 فیصد ہی ہو سکا۔
11 نومبر کو پولنگ صبح 7 بجے شروع ہوئی اور پہلے دو گھنٹوں میں صرف 10 فیصد ووٹر ٹرن آؤٹ دیکھا گیا، لیکن دوپہر 1 بجے تک یہ 30 فیصد سے تجاوز کر گیا۔ اس کے بعد سہ پہر تین بجے تک ووٹنگ سست رفتاری سے جاری رہی۔ شام 5 بجے تک یہ 47.16 فیصد تک پہنچ گیا۔ الیکشن کمیشن نے آخری تاریخ تک کل ووٹر ٹرن آؤٹ 48.47 فیصد بتایا۔
جوبلی ہلز حلقے میں ووٹرز توقع کے مطابق نہیں نکلے
حتمی ووٹر لسٹ کے مطابق الیکشن کمیشن کو اس بار ووٹر ٹرن آؤٹ 50 فیصد سے زیادہ ہونے کی توقع تھی کیونکہ اندازہ لگاتے وقت تک 2000 سے زائد ووٹ ڈالے گئے تھے۔ تاہم، جوبلی ہلز حلقے میں ووٹرز توقع کے مطابق نہیں نکلے۔
الیکشن کمیشن کے ناقص انتظامات
الیکشن کمیشن کے ناقص انتظامات نے بھی ووٹر ٹرن آؤٹ میں کمی کا باعث بنا۔ بہت سے ووٹرز جو جوش و خروش سے ووٹ ڈالنے آئے تھے مایوس ہوئے۔ متھرا نگر کے تقریباً 60 لوگوں کے ووٹ رحمت نگر ڈیویژن کے دوسرے پولنگ اسٹیشن میں منتقل کیے گئے۔
سی پی آر ہلز کالونی کے کئی لوگوں کے ووٹ متھرا نگر منتقل کیے گئے۔ اسی طرح سری نگر کالونی کے لوگوں کے ووٹوں کو یوسف گوڑا کے دوسرے پولنگ اسٹیشن میں منتقل کیا گیا۔ وینگل راؤ نگر اور ایراگڈا ڈویژن میں بھی ووٹوں کی منتقلی کی گئی۔ ان علاقوں میں خواتین کی بڑی تعداد دیکھی گئی۔ بہت سے ووٹرز گھروں کو لوٹ گئے، یہ کہتے ہوئے کہ وہ ووٹ ڈالنے کے لیے اتنا دور نہیں جا سکتے۔ اس دوران 139 حلقوں کے 407 پولنگ اسٹیشنوں پر صبح سے شام تک ووٹروں کی قطاریں نظر نہیں آئیں۔
چند فلمی شخصیات نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا
یہ بات قابل ذکر ہے کہ ہر پولنگ اسٹیشن پر اوسطاً 986 ووٹ ڈالے گئے لیکن ان میں سے آدھے بھی ووٹ درج نہیں ہوئے۔ حلقہ کی دیگر کالونیوں بشمول سری نگر کالونی، متھرا نگر اور شالیواہن نگر کے پولنگ اسٹیشن جہاں مشہور شخصیات رہائش پذیر ہیں، صبح سے شام تک مصروف رہے۔ صرف چند فلمی شخصیات نے اپنا حق رائے دہی کا استعمال کیا۔
حکومت کی جانب سے تعطیل کا اعلان کرنے کے باوجود، جوبلی ہلز کے حلقے میں آخری گھنٹہ پرائیویٹ سیکٹر، آئی ٹی، فلم انڈسٹری اور دیگر شعبوں میں کام کرنے والے ہر فرد کے لیے نتیجہ خیز رہا۔
پانچ ہزار مسلح پولیس افسران کی تعیناتی
ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر کی قیادت میں تین ہزار اہلکاروں اور پولیس کمشنر کی قیادت میں دو ہزار مسلح پولیس اہلکاروں نے پرامن انتخابی عمل کو یقینی بنانے کے لیے سخت محنت کی۔ ضلع الیکشن آفیسر آر وی کرنان نے انتخابی عملہ اور ملازمین سے اظہار تشکر کیا۔ 14 نومبر بروز جمعہ ووٹوں کی گنتی کے لیے وسیع انتظامات کیے جا رہے ہیں۔
تلنگانہ میں سب سے دلچسپ مقابلہ
جوبلی ہلز ضمنی انتخاب تلنگانہ میں سب سے دلچسپ مقابلہ تھا۔ اس حلقے سے اٹھاون امیدوار میدان میں ہیں۔ بی جے پی نے دیپک ریڈی کو نامزد کیا ہے، کانگریس نے نوین یادو کو نامزد کیا ہے اور بی آر ایس نے مگنتی سنیتا کو نامزد کیا ہے۔ ان امیدواروں کی قسمت اب ای وی ایم میں بند ہے۔