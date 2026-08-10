جھارکھنڈ پیپر لیک احتجاج: رانچی میں 500 سے زائد طلباء کو حراست میں لیا گیا، بی جے پی لیڈر گھر میں نظر بند
قانون ساز اسمبلی کا گھیراؤ کرنے کی کال کا رانچی کے ریلوے اسٹیشن اور بس اسٹینڈ پر اثر دیکھا جارہا ہے۔
Published : August 10, 2026 at 10:40 AM IST|
Updated : August 10, 2026 at 11:06 AM IST
رانچی/دیوگھر: جھارکھنڈ کے دارالحکومت رانچی میں جے پی ایس سی، جے ایس ایس سی اصلاحات کے سلسلے میں جاری طلباء کے احتجاج کے درمیان، 10 اگست کو قانون ساز اسمبلی کے مجوزہ محاصرے کی کال کا بڑے پیمانے پر اثر دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ریاست بھر کے مختلف اضلاع سے طلباء بڑی تعداد میں ٹرینوں، بسوں اور نجی گاڑیوں کے ذریعے رانچی پہنچ رہے ہیں۔
رانچی میں 500 سے زائد طلباء کو حراست میں لیا گیا ہے۔ ان سب کو بس کے ذریعے کیمپ جیل لے جایا جا رہا ہے۔ پرانی اسمبلی کی عمارت کے قریب واقع سردار پٹیل کے مجسمے کے پاس بڑی تعداد میں طلباء سڑک پر جمع ہیں۔
#WATCH | Ranchi, Jharkhand: Thousands of student protesters participate in 'Vidhan Sabha Gherao' march, as part of the protest against JPSC-JSSC alleged irregularities. pic.twitter.com/fHK6txgQRc— ANI (@ANI) August 10, 2026
رانچی میں بی جے پی لیڈر پرتول شاہ دیو کو گھر میں نظر بند کر دیا گیا ہے۔ ان کی رہائش گاہ کے باہر صبح سے ہی پولیس کی بھاری نفری تعینات ہے۔ دریں اثنا، قائد حزب اختلاف بابولال مرانڈی نے کئی ایم ایل ایز بشمول آدتیہ ساہو، سی پی سنگھ، اور نوین جیسوال اور ان کے حامیوں کے ساتھ طلبہ کے مطالبات کی حمایت میں وزیراعلیٰ کی رہائش گاہ کے باہر دھرنا دیا۔
رانچی ریلوے اسٹیشن، بس اسٹینڈ اور شہر کے اہم علاقوں میں طلبہ کا ہجوم دیکھا جا رہا ہے۔ مختلف اضلاع سے بڑی تعداد میں طلباء ٹرینوں اور بسوں کے ذریعے دارالحکومت پہنچ رہے ہیں۔ رانچی ریلوے اسٹیشن پر پہنچ کر طلبہ کے کئی گروپوں نے احتجاجی مقام کی طرف بڑھنے سے پہلے نعرے لگائے۔
#WATCH | JPSC-JSSC alleged irregularities | Ranchi, Jharkhand: Student protesters break through Police barricade near Old Assembly building and head to New Assembly building in Ranchi as they take out a 'Vidhan Sabha Gherao' march. pic.twitter.com/dFzUumsiA1— ANI (@ANI) August 10, 2026
طلباء کا کہنا ہے کہ وہ طویل عرصے سے جے پی ایس سی اور جے ایس ایس سی امتحانات کے حوالے سے اصلاحات، شفافیت اور منصفانہ نظام کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس معاملے پر 10 اگست کو قانون ساز اسمبلی کا گھیراؤ کرنے کی کال دی گئی ہے۔ طلباء کا کہنا ہے کہ اس احتجاج کے ذریعے ان کا مقصد حکومت تک زبردستی اپنے مطالبات پہنچانا ہے۔
ریلوے اسٹیشن سے بس اسٹینڈ تک طلباء کا ہجوم
اتوار کو رانچی پہنچنے والے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ریاست کے مختلف اضلاع سے تعلق رکھتی تھی۔ ریلوے اسٹیشن اور بس اسٹینڈز پر طلبہ کے گروپ دیکھے گئے، جن میں بہت سے لوگ احتجاج سے متعلق بینرز اور پوسٹر اٹھائے ہوئے تھے۔ پہنچنے پر انہیں احتجاجی مقام کی طرف جاتے دیکھا گیا۔
#WATCH | Jharkhand: A large numbers of students protesters gather at the Old Assembly building in Ranchi. They will march to new Assembly building, as they protest over JPSC-JSSC alleged irregularities continues. pic.twitter.com/drUlD47uFc— ANI (@ANI) August 10, 2026
طلباء کی بڑھتی ہوئی آمد کے پیش نظر پولیس ہائی الرٹ موڈ میں چلی گئی ہے۔ شہر میں داخلے کے اہم مقامات بشمول رانچی ریلوے اسٹیشن کے ساتھ ساتھ حساس علاقوں میں سخت حفاظتی چیکنگ کی جا رہی ہے۔ مسافروں اور گاڑیوں کا مکمل معائنہ کیا جا رہا ہے۔ انتظامیہ شہر کے اندر طلباء کی مسلسل بڑھتی ہوئی تعداد اور ان کی نقل و حرکت پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہے۔
10 اگست کو مجوزہ 'اسمبلی گھیراؤ' (قانون ساز اسمبلی کا محاصرہ) سے قبل دارلحکومت میں سیاسی اور انتظامی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں۔ طلبہ گروپوں کی اپیلوں کے بعد مختلف اضلاع سے نوجوانوں کی رانچی آمد، واضح طور پر اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ احتجاج کے لیے طلبہ کی تیاریاں زور پکڑ رہی ہیں۔ اب سب کی نظریں پیر کو ہونے والے مظاہرے کے دوران طلباء کے ٹرن آؤٹ اور انتظامیہ کی تیاریوں پر ہوں گی۔
سنتھل سے رانچی کے لیے روانگی
اتوار کی دیر شام، دیوگھر سے رانچی جانے والی ٹرینیں کاوڑیوں کے ساتھ طلباء سے بھری ہوئی تھیں۔ رانچی-دمکا-گوڈا ٹرین پر سینکڑوں طلباء رانچی کے لئے روانہ ہوئے۔ دریں اثنا، طلباء کی بڑی تعداد جسدیہ، جام تارا اور مادھو پور ریلوے اسٹیشنوں سے رانچی جانے کی تیاری کر رہی ہے۔ رانچی جانے والے طلباء سرکاری مسابقتی امتحانات میں اکثر سامنے آنے والی مبینہ بے ضابطگیوں پر گہری مایوسی کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ طلباء کے مستقبل کے بارے میں کوئی سمجھوتہ جنہوں نے ان امتحانات کے لیے سخت محنت اور تندہی سے تیاری کی ہے ناقابل قبول ہے۔
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طلباء کا کہنا تھا کہ جب تک نوجوان اپنے حقوق اور مستقبل کے بارے میں چوکس نہیں رہیں گے، حکومت کی توجہ ان مسائل کی طرف مبذول کرانا مشکل ہوگا۔ اس مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے طلبہ کی ایک بڑی تعداد پیر کو قانون ساز اسمبلی کے گھیراؤ میں حصہ لینے کے لیے رانچی کی طرف روانہ ہو رہی ہے۔ رانچی کے جے پال سنگھ منڈا اسٹیڈیم میں جے پی ایس سی اور جے ایس ایس سی امتحانات میں مبینہ پیپر لیک ہونے اور بے ضابطگیوں کے خلاف طلبہ کا احتجاج کئی دنوں سے جاری ہے۔