جے این یو میں طالبہ سے دوستی پر طالب علم کا ساتھی پر حملہ؛ متاثرہ نوجوان ایک آنکھ کی بینائی سے محروم
متاثرہ نوجوان پر جمعرات کو ملزم نے حملہ کیا جس نے مبینہ طور پر ایک طالبہ کے ساتھ اس کی دوستی پر اعتراض کیا تھا۔
Published : November 8, 2026 at 1:24 PM IST
نئی دہلی: پولیس نے بتایا کہ جواہر لعل نہرو یونیورسٹی (JNU) کے ایک طالب علم (اجے سنگھ بھدوریا) نے ایک طالبہ کے ساتھ دوستی کی وجہ سے اپنے ایک ساتھی طالب علم پر گوشت کاٹنے والے چاقو (Meat Cleaver) سے مبینہ طور پر حملہ کر دیا، جس سے وہ شدید زخمی ہو گیا اور اس کی ایک آنکھ کی بینائی بھی چلی گئی ہے۔
حکام نے ہفتے کے روز بتایا کہ یہ واقعہ 5 نومبر کو دوپہر تقریباً 3 بجے یونیورسٹی کیمپس میں واقع براک ہوسٹل (Barak Hostel) کے کمرہ نمبر 119 میں پیش آیا۔ مقتول کی شناخت 'سوربھ' کے نام سے ہوئی ہے، جو سیکنڈ ایئر کا لینگویج کا طالب علم ہے، جس پر جمعرات کو ملزم 'اجے' نے حملہ کیا کیونکہ وہ مبینہ طور پر سوربھ کی ایک طالبہ کے ساتھ دوستی کے خلاف تھا۔
طلباء اور فیکلٹی ممبران میں خوف و ہراس
الزام ہے کہ اجے نے سوربھ پر چاقو سے وار کیے، جس سے اس کے سر، چہرے، ہاتھ اور آنکھ پر شدید چوٹیں آئیں۔ اس واقعے کے بعد جائے وقوعہ پر ہر طرف خون کے دھبے پھیل گئے اور عینی شاہدین کے مطابق پہلی منزل سے لے کر گراؤنڈ فلور تک خون کے نشانات دیکھے گئے، جس سے طلباء اور فیکلٹی ممبران میں خوف و ہراس پھیل گیا۔
شدید چوٹوں کے ساتھ متعدد ہڈیاں بھی ٹوٹی
اسے فوری طور پر ایمز (AIIMS) ٹراما سینٹر منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے پولیس کو بتایا کہ وہ اپنی دائیں آنکھ کی بینائی کھو چکا ہے۔ حکام نے بتایا کہ سوربھ کی سرجری کی گئی اور ہفتے کی شام تک ٹراما سینٹر میں اس کا علاج جاری تھا۔ اسپتال کے مطابق، طالب علم کے چہرے، ناک، دائیں آنکھ اور کندھوں پر شدید چوٹیں آئی ہیں اور اس کی متعدد ہڈیاں بھی ٹوٹی ہیں۔
طالبہ نے پولیس سے رابطہ کر کے شکایت درج کرائی
پولیس کے مطابق، ملزم اجے سنگھ، جو یونیورسٹی سے ایم اے (MA) کر رہا ہے، وہ بھی اس واقعے میں زخمی ہوا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس جھڑپ کے دوران تین دیگر طلباء بھی زخمی ہوئے، جس سے زخمی ہونے والے طلباء کی کل تعداد چار ہو گئی ہے۔ واقعے کے بعد، وہ طالبہ جو سوربھ کی دوست تھی، نے پولیس سے رابطہ کر کے شکایت درج کرائی۔ اس کی شکایت کی بنیاد پر، وسنت کنج نارتھ تھانے نے جمعہ کے روز اقدامِ قتل (Attempt to Murder) سمیت دیگر دفعات کے تحت ایف آئی آر (FIR) درج کر لی ہے۔ پولیس نے بتایا کہ ہفتے کی شام تک اس معاملے میں کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی تھی۔
چار طلباء کو یونیورسٹی سے معطل کر دیا گیا
ڈپٹی کمشنر آف پولیس (ساؤتھ ویسٹ) امیت گوئل نے بتایا کہ ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے اور تفتیش جاری ہے۔ اس تشدد کے بعد پراکٹر آفس کی طرف سے جاری کردہ ایک حکم نامے میں، جے این یو ایکٹ 1966 کی دفعات 32(1) اور 32(3) کے تحت چار طلباء کو یونیورسٹی سے معطل (Rusticate) کر دیا گیا ہے۔ پراکٹریل انکوائری مکمل ہونے تک ان طلباء کے یونیورسٹی کیمپس میں داخلے پر فوری اثر سے پابندی لگا دی گئی ہے۔
تشدد کے خلاف زیرو ٹالرینس کی پالیسی
انتظامیہ نے یہ انتباہ بھی جاری کیا ہے کہ اگر کوئی بھی کیمپس میں ان نکالے گئے طلباء کو پناہ دیتے ہوئے پایا گیا تو اس کے خلاف سخت ڈسپلنری کارروائی کی جائے گی۔ یونیورسٹی نے ایک بیان میں کہا کہ اس کے پاس طلباء کی شکایات کے ازالے کے لیے مضبوط ادارہ جاتی نظام موجود ہے اور وہ تشدد کے خلاف زیرو ٹالرینس (صفر رواداری) کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔