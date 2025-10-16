ETV Bharat / state

جے این یو میں ہنگامہ: جنرل باڈی میٹنگ کے دوران اشتعال انگیز ریمارکس سے ہنگامہ، دو طلبہ گروپوں میں لڑائی

اے بی وی پی سے وابستہ طلبہ نے بائیں بازو کی طلبہ تنظیم سے وابستہ طلبہ پر حملہ کا الزام لگایا ہے۔

jnu clashes abvp left wing violence during jnusu election gbm Urdu News
طلباء گروپوں میں تصادم (ETV Bharat)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 16, 2025 at 12:51 PM IST

4 Min Read
نئی دہلی: جواہر لال نہرو یونیورسٹی (جے این یو) کے اسکول آف سوشل سائنسز میں دو طلباء گروپوں میں تصادم ہوا۔ اے بی وی پی سے وابستہ طلبہ نے بائیں بازو کی طلبہ تنظیم سے وابستہ طلبہ پر حملہ کا الزام لگایا ہے۔

اے بی وی پی سے وابستہ طلبہ کا الزام ہے کہ بدھ کی رات دیر گئے طلبہ یونین کے انتخابی عمل کے ایک حصے کے طور پر منعقدہ اسکول کی جنرل باڈی میٹنگ (جی بی ایم) کے دوران ایک جارحانہ واقعہ پیش آیا، جس پر اے بی وی پی سے وابستہ طلبہ نے احتجاج کیا۔ میٹنگ کے دوران، بائیں بازو کے گروپ سے وابستہ ایک کونسلر نے انتہائی امتیازی تبصرہ کیا، جس میں کہا گیا کہ اتر پردیش اور بہار کے طلباء اور اے بی وی پی سے وابستہ افراد جے این یو میں شرکت کے لیے نااہل ہیں اور انہیں آڈیٹوریم اور کیمپس سے نکال دیا جانا چاہیے۔ اس بیان کے بعد جی بی ایم میں ماحول کشیدہ ہو گیا۔

جے این یو اسٹوڈنٹس یونین کے جوائنٹ سکریٹری ویبھو مینا (Video Credit ETV Bharat)

جب اے بی وی پی سے وابستہ طلبہ نے پرامن احتجاج کیا اور جمہوری طریقے سے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کی کوشش کی تو بائیں بازو کے طلبہ نے ان پر حملہ کردیا۔ تشدد میں طالبات سمیت کئی طلباء زخمی ہوئے۔

اے بی وی پی-جے این یو نے اس واقعہ کی مذمت کی ہے

اے بی وی پی، جے این یو نے اس پورے واقعہ کی سخت مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ جے این یو کی جمہوری اور فکری روایات پر سیدھا حملہ ہے۔ جے این یو اسٹوڈنٹس یونین کے جوائنٹ سکریٹری ویبھو مینا نے کہا کہ یہ واقعہ جے این یو کے وقار کو مجروح کرتا ہے۔ اختلاف رائے فطری ہے لیکن اختلاف کا جواب تشدد سے دینا اور علاقائی منافرت پھیلانا جمہوریت کے خلاف ہے۔ اتر پردیش، بہار یا کسی اور ریاست کے طلباء کو برابر کا حق اور وقار حاصل ہے۔ کسی کو بھی اپنے علاقے، نظریے یا تنظیم کی بنیاد پر کسی کی توہین یا حملہ کرنے کا حق نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ طلبہ پر حملہ نہ صرف قابل مذمت ہے بلکہ جے این یو جیسے باوقار ادارے کے وقار کے بھی منافی ہے۔

جمہوریت، احترام اور مکالمے کے تحفظ کے لیے جدوجہد

اے بی وی پی نے کہا کہ جے این یو کا مطلب تنوع، مکالمہ اور مساوات ہے اور وہ ہمیشہ کسی بھی قسم کے تشدد یا امتیازی سلوک کی مخالفت کرے گی۔ اے بی وی پی، جے این یو نے واضح کیا کہ وہ ہر اس طالب علم کے ساتھ کھڑی ہے جو بائیں بازو کے تشدد یا امتیازی سلوک کا شکار ہوا ہے۔ اے بی وی پی یونیورسٹی میں جمہوریت، احترام اور مکالمے کے تحفظ کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھے گی۔

