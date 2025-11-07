جموں کشمیر پولیس کی اترپردیش میں کارروائی، اننت ناگ کے ڈاکٹر کو گرفتار کیا، جیش محمد کے پوسٹر لگانے کا الزام
جموں کشمیر پولیس نے ڈاکٹر کو گرفتار کرنے کے لیے سہارنپور میں چھاپہ مارا اور کل دیر رات اسے اپنے ساتھ لے گئی۔
Published : November 7, 2025 at 10:26 AM IST
سہارنپور: جموں کشمیر پولیس نے جمعرات کی دیر رات اترپردیش کے ضلع سہارنپور میں ایک ڈاکٹر کو گرفتار کیا ہے۔ ڈاکٹر پر مبینہ طور پر دہشت گرد تنظیم جیش محمد کے پوسٹر لگانے کا الزام ہے۔ سری نگر پولیس اس پورے معاملے میں ڈاکٹر سے پوچھ تاچھ کر رہی ہے۔ سری نگر پولیس نے ڈاکٹر کو ٹرانزٹ ریمانڈ پر لے لیا ہے۔ پولیس کے مطابق ڈاکٹر کی شناخت سی سی ٹی وی فوٹیج کے ذریعے ہوئی۔ اس معاملے میں سری نگر میں ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔
کیا ہے پورا معاملہ:
اطلاعات کے مطابق ملزم ڈاکٹر عادل احمد اننت ناگ کا رہنے والا ہے۔ وہ سہارنپور کے امبالہ روڈ پر واقع ایک بڑے اسپتال میں ماہر کے طور پر کام کر رہا تھا۔ کچھ دن پہلے سری نگر کے کئی علاقوں میں جیش محمد کے پوسٹر لگائے گئے تھے۔ ان پوسٹروں میں دہشت گرد تنظیم کی حمایت میں پیغامات تھے۔ اس واقعہ کے بعد سری نگر میں کشیدگی پھیل گئی۔ 28 اکتوبر کو پولیس نے نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔
انکشاف کیسے ہوا:
تفتیش کے دوران، پولیس نے قریبی سی سی ٹی وی فوٹیج کو اسکین کیا اور دہشت گرد تنظیم کے پوسٹر لگانے والے ملزم کی شناخت کی۔ ڈاکٹر عادل سی سی ٹی وی فوٹیج میں پوسٹر لگاتے نظر آرہا ہے۔ اس کے بعد سری نگر پولیس نے اس کے آبائی گاؤں اننت ناگ میں اہل خانہ سے پوچھ گچھ کی اور موبائل سرویلنس کے ذریعے اس کی لوکیشن ٹریس کی۔ ٹریکنگ کے بعد، پولیس اور نگرانی کی ٹیم سہارنپور پہنچی اور مقامی پولیس اور اسپیشل آپریشن گروپ (SOG) کی مدد سے ڈاکٹر کو امبالہ روڈ پر واقع ایک اسپتال سے گرفتار کیا۔
سہارنپور پولیس نے کیا کہا:
ایس پی سٹی ویوم بندل نے بتایا کہ جموں کشمیر پولیس نے جمعرات کو ایس ایس پی آشیش تیواری سے ملاقات کی۔ تمام قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد ملزم ڈاکٹر کی تلاش شروع کر دی گئی۔ ملزم کو صدر بازار پولیس اسٹیشن میں پیش کیا گیا، جہاں عدالت نے اسے سری نگر پولیس کے حوالے کر دیا۔ سری نگر پولیس نے ڈاکٹر کے خلاف درج مقدمے کی معلومات سہارنپور پولیس کے ساتھ شیئر کی۔
ایس ایس پی آشیش تیواری نے بتایا کہ ڈاکٹر عادل پہلے دہلی روڈ پر واقع ایک بڑے اسپتال میں کام کرتا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ امبالہ روڈ پر واقع ایک اسپتال میں منتقل ہو گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس نے حال ہی میں 4 اکتوبر کو اسی علاقے کی ایک خاتون ڈاکٹر سے شادی کی۔ دریں اثنا، مقامی پولیس ہائی الرٹ پر ہے، جموں و کشمیر سے آنے والے لوگوں کی اسکریننگ کی جا رہی ہے۔
