جیتن رام مانجھی کا دعویٰ، ’’ستائیس سو ووٹوں سے پیچھے تھا… میں نے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ سے بات کرکے کروادیا کامیاب، آپ بھی دیکھیں ویڈیو

جیتن رام مانجھی کا دعویٰ، ’’ستائیس سو ووٹوں سے پیچھے تھا… میں نے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ سے بات کرکے کروادیا کامیاب، آپ بھی دیکھیں ویڈیو
میں نے اسے 2020 میں منتخب کرایا، اب کیا مسئلہ ہوا؟ جیتن رام مانجھی کو فون کرنے والا اہلکار کون ہے؟ یہاں جانیے۔
Published : December 19, 2025 at 12:40 PM IST
گیا، بہار: ریاست بہار کے گیا میں مرکزی وزیر اور ہیم پارٹی کے سرپرست جیتن رام مانجھی کا ایک ویڈیو منظر عام پر آیا ہے جس نے ہلچل مچا دی ہے۔ ویڈیو میں مانجھی کا دعویٰ ہے کہ 2020 کے بہار اسمبلی انتخابات میں امیدوار 2700 ووٹوں سے ہار رہا تھا، لیکن پھر انہوں نے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ سے بات کی اور امیدوار جیت گیا۔
جیتن رام مانجھی کا ویڈیو وائرل ہوا
بہار کے گیا کے موہن پور بلاک میں بارچھٹی اسمبلی حلقہ کی ایچ اے ایم، ایم ایل اے جیوتی دیوی کے لیے ایک اعزازی تقریب موہن پور ہائی اسکول کے صحن میں منعقد ہوئی۔ مرکزی وزیر جیتن رام مانجھی اس تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ اس تقریب کے دوران مرکزی وزیر جیتن رام مانجھی نے کچھ ایسے ریمارکس دیے جو یقینی طور پر سیاسی طوفان برپا کرنے والے ہیں۔
"ہم 2020 کا الیکشن ہار رہے تھے، لیکن ہم جیت گئے"
اسٹیج سے جیتن رام مانجھی نے کہا کہ 2020 میں ہمارے ایک امیدوار نے کہا، "جناب، ہم ہار رہے ہیں۔" انہوں نے یہ بات 2025 میں نہیں کہی، اس طرح ان کی غلطی نہ کہنے کی وجہ سے ہماری ایک سیٹ چلی گئی اور ہم ہار گئے۔ اگر ہمارے امیدوار نے مجھے بتایا ہوتا جیسا کہ اس نے 2020 میں بتایا تھا اور اس وقت ہم نے اس سیٹ کو جیتنے کا حل ڈھونڈ لیا تھا جو ہم ہار رہے تھے۔
"اس وقت، ہمارے امیدوار نے کہا تھا، 'کوئی حل ہے،' تو مجھے بتائیں۔ اس وقت وہ سیٹ 2700 ووٹوں سے ہار رہے تھے، لیکن ہم نے کوشش کی اور اسے جیت لیا۔" اس بار، ہم صرف 1,600 ووٹوں سے ایک سیٹ ہار گئے۔'':- جیتن رام مانجھی، مرکزی وزیر
ڈی ایم نے مانجھی کو بلایا اور پوچھا، "سر، کیا مسئلہ تھا؟"
مرکزی وزیر نے ضلع مجسٹریٹ سے بات کی جس نے ان کی مدد کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ 2020 میں ضلع مجسٹریٹ اس وقت تریپورہ میں تھے۔ انہوں نے بلایا اور کہا، "جناب، پچھلی بار ہم 2700 ووٹوں سے ہارے تھے، لیکن ہم نے اسے جتوا دیا، اگرچہ ہم 2700 ووٹوں سے پیچھے تھے، پھر بھی ہم جیت گئے، اس بار ہم 1600 ووٹوں سے پیچھے ہیں، تو کیا مسئلہ ہے؟"
ये भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तथा हम पार्टी के संरक्षक श्री जीतन राम मांझी जी है जो ठगेश कुमार जैसे पिद्दी पालतू आयुक्त के मुँह पर करारा तमाचा जड़ डंके की चोट पर खुले मंच से चुनाव नतीजों में हेरा-फेरी, मशीनरी और धांधली से चुनाव जितने का शाही… pic.twitter.com/FSPyQgeBWB— Rashtriya Janata Dal (@RJDforIndia) December 18, 2025
"ڈی ایم نے کیا کہا سن کر میں حیران رہ گیا"
جیتن رام مانجھی نے کہا، "ضلع مجسٹریٹ نے جو کہا وہ سن کر میں حیران رہ گیا۔ انہوں نے مجھ سے بات نہیں کی اور میدان چھوڑ دیا۔ اگر مجھے وقت پر معلوم ہوتا کہ ہم یہ سیٹ ہار رہے ہیں، تو میں کچھ کر لیتا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، جو ہوا وہ ہو گیا"۔ غور طلب ہے کہ 2020 میں گیا کے ضلع مجسٹریٹ ابھیشیک سنگھ تھے، جو اس وقت تریپورہ میں تعینات ہیں۔
HAM نے چھ سیٹوں پر الیکشن لڑا، پانچ جیتی
2025 کے بہار اسمبلی انتخابات میں، جیتن رام مانجھی کی پارٹی، ہندوستانی عوام مورچہ نے چھ سیٹوں پر مقابلہ کیا، پانچ میں کامیابی حاصل کی۔ پارٹی امیدوار انیل کمار گیا ضلع کی ٹیکاری سیٹ سے 2,058 ووٹوں سے ہار گئے۔ ایچ یو ایم کے سرپرست جیتن رام مانجھی نے بڑاچٹی میں ایک ریلی میں ٹیکاری سیٹ پر دعویٰ کیا۔
آر جے ڈی کا الیکشن کمیشن پر سوال
جیتن رام مانجھی کے بیان نے سیاسی ہلچل مچا دی ہے۔ لالو یادو کی پارٹی آر جے ڈی نے اپنے اکاؤنٹ پر پوسٹ کیا، "مرکزی وزیر جیتن رام مانجھی 2025 کا الیکشن ٹیکری اسمبلی حلقہ سے ہارنے اور اپنے سابقہ کارنامے کو دہرانے میں ناکام رہنے پر افسوس کا اظہار کر رہے ہیں۔ تریپورہ کا یہ اہلکار بھی ماتم کر رہا ہے۔ بدعنوان الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن اب کہاں ہیں؟ کیا یہ جمہوریت ہے؟"