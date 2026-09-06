جھارکھنڈ کے ریاستی وزیر سدیویہ کمار کا انتقال، ہارٹ اٹیک سے گئی جان
جھارکھنڈ حکومت کے وزیر سدیویہ کمار کا گریڈیہہ میں ہارٹ اٹیک سے انتقال ہو گیا۔
Published : September 6, 2026 at 7:29 AM IST
رانچی: جھارکھنڈ مکتی مورچہ (جے ایم ایم) کے سینیئر لیڈر اور جھارکھنڈ کے اعلیٰ و تکنیکی تعلیم اور شہری ترقی کے وزیر سدیویہ کمار سونو کا انتقال ہو گیا، جے ایم ایم نے آج بروز اتوار اس بات کی تصدیق کی ہے۔
گرِیڈیہہ کے ایم ایل اے، جو سیاحت، آرٹس، کلچر، اسپورٹس اور نوجوانوں کے امور جیسی اہم وزارتوں کا چارج بھی سنبھالے ہوئے تھے، سنیچر کی دیر رات طبیعت اچانک بگڑنے کے بعد گرِیدیہہ کے مرسی ہسپتال میں چل بسے۔ جھارکھنڈ مکتی مورچہ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ایکس' پر ایک پوسٹ میں کہا کہ "جے ایم ایم کے ساتھی اور جھارکھنڈ حکومت میں وزیر، سدیویہ کمار کی بے وقت موت سے جھارکھنڈ مکتی مورچہ کی فیملی شدید غمزدہ ہے۔"
جے ایم ایم نے مزید کہا کہ "ان کی رخصتی پارٹی، حکومت اور جھارکھنڈ کے لیے ایک ایسا نقصان ہے جس کی تلافی ممکن نہیں۔" وزیر موصوف نے شہر کے بس اسٹینڈ کے قریب واقع ہسپتال میں آخری سانس لی، جہاں انہیں سینے میں درد کی شکایت کے بعد لایا گیا تھا۔
ज़िंदगी की क्षणभंगुरता…— Jharkhand Mukti Morcha (@JmmJharkhand) September 6, 2026
कल तक जो साथी हमारे बीच थे, आज उनकी स्मृतियाँ ही हमारे साथ हैं। जीवन की अनिश्चितता हमें एक बार फिर गहरे दुःख और शोक में छोड़ गई है।
झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्पित साथी एवं झारखंड सरकार के मंत्री सुदिव्य कुमार के असामयिक निधन से पूरा झामुमो परिवार… pic.twitter.com/CqsHItNpzR
ذرائع کے مطابق، سدیویہ کمار گزشتہ چند دنوں سے گریڈیہہ سے باہر تھے اور محض دو دن پہلے ہی ضلع واپس لوٹے تھے۔ ہفتہ اور اتوار کی درمیانی رات وہ ہرسنگھ رائے ڈیہہ میں واقع اپنی رہائش گاہ پر موجود تھے جب انہوں نے سینے میں درد کی شکایت کی۔ اس شکایت کے فوراً بعد انہیں رات کے وقت ہی مرسی ہسپتال لے جایا گیا۔
ڈاکٹروں نے ان کا معائنہ کیا اور فوری طور پر علاج شروع کر دیا۔ تاہم، تمام تر طبی کوششوں کے باوجود ان کی جان نہیں بچائی جا سکی۔ سدیویہ کمار جھارکھنڈ کے اعلیٰ و تکنیکی تعلیم، شہری ترقی و ہاؤسنگ، سیاحت، آرٹ و کلچر، اور کھیل و نوجوانوں کے امور کے وزیر کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے۔ ان کے اچانک انتقال کی خبر سے پورے گریڈیہہ میں غم کی لہر دوڑ گئی۔
جیسے ہی یہ خبر پھیلی، ہسپتال میں لوگوں کی بھیڑ لگ گئی۔ وزیر کی موت کی خبر سن کر پارٹی رہنما، کارکنان اور عام عوام بڑی تعداد میں موقع پر پہنچ گئے۔ اعلیٰ حکام نے بھی ہسپتال کا رخ کیا۔ شہر کے اس بڑے نقصان پر سوگ کے ماحول کے بیچ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ، سپرنٹنڈنٹ آف پولیس اور دھنباد کے ایس ایس پی سمیت کئی دیگر افسران بھی موقعے پر پہنچ گئے۔
جھارکھنڈ مکتی مورچہ نے اپنے آفیشل ایکس ہینڈل پر ایک پوسٹ کے ذریعے اپنے لیڈر کے بے وقت انتقال پر گہرے صدمے اور دکھ کا اظہار کیا۔ پارٹی نے لکھا کہ "زندگی کی ناپائیداری... جو کل تک ہمارے ساتھی تھے، آج وہ صرف ہماری یادوں میں رہ گئے ہیں۔ زندگی کی اس بے یقینی نے ایک بار پھر ہمیں شدید دکھ اور غم میں مبتلا کر دیا ہے۔" پارٹی نے سدیویہ کمار کو جھارکھنڈ مکتی مورچہ کا ایک "سرشار ساتھی" اور جھارکھنڈ حکومت کا ایک مخلص وزیر قرار دیا۔
جے ایم ایم نے مزید کہا کہ "ان کی رخصتی پارٹی، حکومت اور جھارکھنڈ کے لیے ایک ایسا نقصان ہے جس کی تلافی ممکن نہیں ہے۔ ان کی جدوجہد، خدمات اور تعاون کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔" پارٹی نے ان کے اہل خانہ سے دلی تعزیت کا اظہار کیا اور ان کی روح کے سکون کے لیے دعا بھی کی۔
بی جے پی کے ترجمان پراتول شاہدیو نے بھی آنجہانی وزیر کو خراج عقیدت پیش کیا اور تعزیت کا اظہار کیا۔ سدیویہ کمار کے اچانک انتقال نے سیاسی حلقوں، پارٹی کارکنوں اور گریڈیہہ کے رہائشیوں کو گہرے صدمے اور سوگ میں ڈبو دیا ہے۔
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