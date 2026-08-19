جھارکھنڈ نے منسوخ شدہ بھرتی امتحانات کی فہرست جاری کر دی، منتخب امیدواروں کا منسوخی کے خلاف احتجاج
منسوخ کیے گئے امتحانات میں ڈرگ انسپکٹرز، اسسٹنٹ پروفیسرز، ڈپٹی کلکٹرز، ڈینٹل ڈاکٹرز، اسسٹنٹ انجینئرز، سول ججز اور فارسٹ رینج آفیسرز کی بھرتیاں شامل ہیں۔
Published : August 19, 2026 at 7:53 AM IST
رانچی: جھارکھنڈ کی ہیمنت حکومت نے منگل کی رات دیر گئے ان 44 بھرتی امتحانات کی فہرست جاری کر دی ہے جنہیں بے ضابطگیوں کی وجہ سے منسوخ کر دیا گیا ہے، جب کہ اس معاملے پر طلبہ کے احتجاج کا سلسلہ بھی جاری ہے۔
رات گئے آٹھ نوٹیفیکیشنز جاری کرتے ہوئے جھارکھنڈ حکومت نے کہا کہ منسوخ کیے گئے امتحانات میں وہ ٹیسٹ شامل ہیں جو سال 2014 سے جھارکھنڈ پبلک سروس کمیشن (جے پی ایس سی) اور آؤٹ سورسڈ ایجنسی 'ٹی ایس آر ڈیٹا پروسیسنگ پرائیویٹ لمیٹڈ' (ٹی ڈی پی ایل) کی جانب سے منعقد کیے گئے تھے۔
منسوخ ہونے والے امتحانات میں ڈرگ انسپکٹرز، اسسٹنٹ پروفیسرز، ڈپٹی کلکٹرز، ڈینٹل ڈاکٹرز، اسسٹنٹ انجینئرز، سول ججز، ایڈیشنل پبلک پراسیکیوٹرز اور فارسٹ رینج آفیسرز سمیت دیگر عہدوں کے لیے ہونے والی بھرتیاں شامل ہیں۔
منسوخ کیے گئے دیگر بڑے امتحانات میں سرکاری پولی ٹیکنک اداروں میں لیکچررز، سینئر سائنٹیفک آفیسرز، اسسٹنٹ کنزرویٹرز آف فارسٹ، اور دیگر انتظامی و تکنیکی عہدوں کے لیے ہونے والی بھرتیاں شامل ہیں۔
نوٹیفیکیشنز میں کہا گیا ہے کہ جے پی ایس سی اور جے ایس ایس سی میں ہونے والی بے ضابطگیوں سے متعلق کیسز کی سماعت کے لیے ہائی کورٹ سے ایک فاسٹ ٹریک کورٹ قائم کرنے کی درخواست کی جائے گی، جب کہ جے پی ایس سی اور جے ایس ایس سی کے اندر ایک اندرونی تحقیقاتی شعبہ بھی قائم کیا جائے گا۔
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اس کے علاوہ، سینئر آئی اے ایس افسر امیتابھ کوشل کی سربراہی میں جے پی ایس سی اور جے ایس ایس سی میں اصلاحات کے لیے قائم کردہ کمیٹی دو ماہ کے اندر اپنی رپورٹ حکومت کو پیش کرے گی۔
ریاستی حکومت نے پیر کو کابینہ کے اجلاس کے بعد جے ایس ایس سی-کمبائنڈ گریجویٹ لیول امتحان کی منسوخی کا اعلان کیا، جو کہ احتجاج کرنے والے طلبہ کا ایک اہم مطالبہ تھا، اور اس کے ساتھ ہی آؤٹ سورسڈ ایجنسی 'ٹی ڈی پی ایل' کے زیرِ اہتمام ہونے والے تمام امتحانات اور اس کی طرف سے جاری کردہ نتائج کو بھی منسوخ کر دیا گیا ہے۔
منسوخی کے خلاف بھرتی ملازمین کا احتجاج
اسی دوران، جے ایس ایس سی-کمبائنڈ گریجویٹ لیول (JSSC-CGL) امتحان پاس کرنے کے بعد جھارکھنڈ حکومت کے مختلف محکموں میں تعینات ہونے والے تقریباً 2,000 امیدواروں نے منگل کو رانچی میں احتجاجی مارچ کیا، جس میں بھرتی امتحان منسوخ کرنے کے فیصلے کے خلاف مظاہرہ کیا گیا۔
ریاستی سیکرٹریٹ سے برسا چوک تک نکالا جانے والا یہ مارچ وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین کے اس اعلان کے ایک دن بعد ہوا جس میں انہوں نے جے ایس ایس سی-سی جی ایل امتحان اور آؤٹ سورسڈ ایجنسی 'ٹی ایس آر ڈیٹا پروسیسنگ پرائیویٹ لمیٹڈ' کی جانب سے سال 2014 سے منعقد کیے گئے تمام بھرتی امتحانات اور ان کے نتائج کو منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا۔
اس فیصلے کا اعلان ایک ایسے وقت میں کیا گیا جب ملازمت کے خواہش مند امیدوار بھرتی امتحانات میں مبینہ بے ضابطگیوں کے خلاف گذشتہ 25 دنوں سے مسلسل احتجاج کر رہے تھے۔
احتجاج کرنے والے ملازمین کا کہنا تھا کہ وہ تحقیقات کے خلاف نہیں ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ حکومت بدعنوانی میں مبینہ طور پر ملوث امیدواروں اور قانونی و شفاف انتخابی عمل کے ذریعے تقرری حاصل کرنے والے ملازمین کے درمیان فرق کرے۔
"ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت سی جی ایل کو منسوخ کرنے کا فیصلہ واپس لے۔ ہماری تقرری عدالت کی مداخلت کے بعد ہوئی تھی، اور ہم دوبارہ عدالت سے رجوع کریں گے۔" اسسٹنٹ سیکشن آفیسر پشپا لتا چوبے نے پی ٹی آئی کو بتایا۔
ایک اور اے ایس او، شیوتا ایکا نے کہا کہ "تقرر کیے گئے تمام 2,000 امیدواروں نے غلط طریقوں سے یہ عہدے حاصل نہیں کیے۔ یہ تحقیقات کا معاملہ ہے۔"
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مظاہرین کا کہنا تھا کہ کئی تقرریاں عدالتی کارروائی کے بعد عمل میں آئیں اور وہ پہلے ہی دیگر انتظامی دفاتر کے علاوہ فنانس، ہوم، روڈ ٹرانسپورٹ، لیبر، اور انفارمیشن اینڈ پبلک ریلیشنز سمیت مختلف محکموں میں اپنے عہدوں پر جوائننگ دے چکے ہیں۔
اے ایس او کوشل کمار نے کہا کہ "ہمیں ہمارا جرم بتایا جائے۔ ہمیں باہر نہ نکالا جائے۔" انہوں نے حکومت پر زور دیا کہ وہ سی بی آئی یا کسی بھی دوسری انکوائری کا حکم دے لیکن امتحان کو یکسر منسوخ نہ کرے۔
امیدواروں نے بتایا کہ ان میں سے بعض نے جھارکھنڈ حکومتی عہدوں کے لیے منتخب ہونے کے بعد دیگر سرکاری اور عوامی شعبے کی ملازمتیں چھوڑ دی تھیں۔ کونٹی میں لیبر انفورسمنٹ آفیسر آشیش منج نے بتایا کہ وہ ریاستی ملازمت میں آنے سے پہلے ایل آئی سی اور فوڈ کارپوریشن آف انڈیا کے ساتھ کام کر رہے تھے۔
مظاہرین نے مبینہ بے ضابطگیوں کی سی بی آئی سے تحقیقات کرانے کا بھی مطالبہ کیا اور کہا کہ اگر وہ قصوروار پائے گئے تو کارروائی کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں۔
حکومت نے اس منسوخی کا دفاع کرتے ہوئے اسے بھرتی کے نظام پر دوبارہ اعتماد بحال کرنے کے لیے ضروری قرار دیا۔ وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین نے بھرتی کے عمل کو مضبوط بنانے کے اقدامات تجویز کرنے کے لیے سینئر آئی اے ایس افسر امیتابھ کوشل کی سربراہی میں ایک امتحانی اصلاحات کمیٹی کا بھی اعلان کیا ہے۔
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