جھارکھنڈ امتحان تنازعہ: طلباء کے احتجاج میں طاقت کے استعمال کے خلاف آج بی جے پی کا جھارکھنڈ بند
طلباء پولیس کی رکاوٹیں توڑ کر اسمبلی کی طرف بڑھنے لگے، روکنے کے لیے پولیس نے مجبوراً لاٹھی چارج کا سہارا لیا۔
Published : August 11, 2026 at 7:20 AM IST
رانچی: جھارکھنڈ کے بھرتی امتحانات میں مبینہ بے ضابطگیوں کے خلاف پیر کے روز طلبا کے احتجاج میں پولیس نے واٹر کینن کا استعمال کیا اور مظاہرین کی اسمبلی کی طرف مارچ کو روکنے کے لیے لاٹھی چارج بھی کیا۔
مشتعل افراد نے الزام لگایا کہ پولیس کی کارروائی میں خواتین سمیت متعدد طلباء زخمی ہوئے ہیں، جبکہ رانچی کے ایس ایس پی نے کہا کہ پتھر بازی میں 14 پولیس اہلکار زخمی ہوئے اور پر امن احتجاج میں خلل ڈالنے والے شرپسندوں کی شناخت کے لیے سی سی ٹی وی فوٹیج کا جائزہ لیا جائے۔
وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین نے احتجاج کرنے والے طلباء سے اپنی شکایات کو "بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی تازہ اپیل کی۔ انھوں نے اپوزیشن بی جے پی پر الزام لگایا کہ وہ سیاسی فائدے کے لیے مشتعل افراد کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔
پیر کے روز بی جے پی نے اسمبلی کی طرف مارچ شروع کرنے سے پہلے سورین کے گھر کا گھیراؤ کیا تھا، اور طلباء کے خلاف "طاقت کے استعمال" کے خلاف منگل کو ریاست گیر بند کی کال دی ہے۔
لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی نے پولیس کارروائی کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ پرامن احتجاج میں تشدد کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ واضح رہے، کانگریس جھارکھنڈ میں جے ایم ایم کی قیادت والے مخلوط حکومت کی اتحادی ہے۔
کانگریس لیڈر نے جھارکھنڈ حکومت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ، انہیں (طلبہ) پرامن احتجاج کا حق ہے، اور صرف بات چیت سے ہی ہی حل نکالا جا سکتا ہے۔
راہل کے اس بیان پر بی جے پی کی طرف سے شدید ردعمل سامنے آیا ہے۔ زعفرانی پارٹی نے، ان پر دوہرے معیار کا الزام لگایا۔ مرکزی وزیر جے پی نڈا نے الزام لگایا کہ گاندھی ریاستی حکومت کے اتحادی ہیں۔ انھوں نے سوال کیا کہ کیا وہ طلباء کی آوازیں سن سکتے ہیں۔
رانچی میں، پولیس نے جگناتھ پور مندر کے قریب واٹر کینن کا استعمال کیا اور آنسو گیس کے کئی راؤنڈ فائر کیے، کیونکہ مظاہرین اسمبلی کے تقریباً 200 میٹر کے اندر داخل ہو گئے تھے۔ لاٹھی چارج تب ہوا جب مظاہرین آخری رکاوٹ کو عبور کر کے گیٹ نمبر ایک پر پہنچ گئے، جہاں مشتعل افراد نے دھرنا دیا۔
طلباء 25 جولائی سے ریاست میں احتجاج کر رہے ہیں، بھرتی امتحانات، خاص طور پر جے ایس ایس سی۔ سی جی ایل (جھارکھنڈ جنرل گریجویٹ سطح کے مشترکہ مسابقتی امتحان) میں مبینہ بے ضابطگیوں کی سی بی آئی جانچ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔
مظاہرین جھارکھنڈ پبلک سروس کمیشن (JPSC) اور جھارکھنڈ اسٹاف سلیکشن کمیشن (JSSC) میں بھی جامع اصلاحات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔
وہ 14ویں جھارکھنڈ پی ایس سی سول سروسز امتحان سمیت متعدد بھرتی ٹیسٹوں کو منسوخ کرنے اور مبینہ بے ضابطگیوں کی آزادانہ تحقیقات، یا تو سی بی آئی کے ذریعہ یا ریاست سے باہر سے ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ ججوں کے پینل کے ذریعہ کرانے کی بھی مانگ رہے ہیں۔
بی جے پی نے طلبا کے خلاف "پولیس مظالم" کے خلاف آج صبح 8 بجے سے آدھی رات تک ریاست گیر بند کا اعلان کیا ہے۔ بی جے پی کے ریاستی صدر آدتیہ ساہو نے الزام لگایا کہ سینکڑوں مظاہرین زخمی ہوئے ہیں۔انہوں نے حکومت پر طلباء کے ساتھ مجرموں جیسا سلوک کرنے کا الزام لگایا ہے۔
سورین نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ طلباء کو اپنے تحفظات کا اظہار کرنے کا جمہوری حق حاصل ہے، اور انہیں یقین دلایا کہ حکومت ان کے مطالبات کو "انتہائی سنجیدگی اور حساسیت" کے ساتھ دیکھ رہی ہے۔
انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ اپوزیشن لیڈر سیاسی فائدے کے لیے طلبہ کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور مظاہرین پر زور دیا کہ وہ کسی سیاسی جال میں نہ پھنسیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ جھارکھنڈ حکومت امتحانی نظام کو مزید شفاف، ٹیکنالوجی سے بھرپور، محفوظ اور جوابدہ بنانے کی خواہاں ہے۔
ریاستی حکومت نے کہا کہ اس نے 14ویں جے پی ایس سی امتحانات اور 2023 اور 2025 کے بیک لاگ امتحانات کو منسوخ کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ اعلیٰ اور تکنیکی تعلیم کے وزیر سودیویہ کمار نے کہا کہ مالی بے ضابطگیوں کے ثبوت سامنے آنے کے بعد حکومت نے بھی رضاکارانہ طور پر ای ڈی کی جانچ پر رضامندی ظاہر کی ہے۔
کمار نے کہا کہ، جھارکھنڈ حکومت جے ایس ایس سی۔ سی جی ایل امتحان کی منسوخی کا حکم نہیں دے سکتی کیونکہ یہ عدالت کی نگرانی میں منعقد کیا گیا تھا۔ حکومت نے سی آئی ڈی کی تحقیقات کی نگرانی کے لیے ہائی کورٹ کے ایک ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنانے کی تجویز دی ہے، لیکن مظاہرین نے اس تجویز کو مسترد کر دیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ جے پی ایس سی اور جے ایس ایس سی معیاری آپریٹنگ طریقہ کار میں اصلاحات بھی تجویز کی گئی ہیں، جس میں آئی آئی ٹی-آئی ایس ایم دھن باد، آئی آئی ایم-رانچی اور ایکس ایل آر آئی جمشید پور کے ان پٹ شامل ہیں۔
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